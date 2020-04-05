Aurum precision EA 15M

AURUM PRECISION EA

Chuyên gia tư vấn theo dõi xu hướng chuyên nghiệp cho XAUUSD.

Aurum Precision EA là một Expert Advisor chuyên nghiệp được phát triển dành riêng cho cặp tiền XAUUSD (Vàng) trên khung thời gian M15 .

EA này được thiết kế để xác định các cơ hội giao dịch bằng cách kết hợp việc xác nhận xu hướng trên khung thời gian cao hơn với các điều kiện vào lệnh chính xác trên biểu đồ M15. Mỗi giao dịch được thực hiện tự động theo các quy tắc chiến lược đã được xác định trước, giúp các nhà giao dịch duy trì tính nhất quán và loại bỏ việc ra quyết định dựa trên cảm xúc.

Không giống như nhiều hệ thống giao dịch tự động dựa vào các kỹ thuật Martingale, Grid hoặc các kỹ thuật phục hồi mạnh mẽ, Aurum Precision tuân theo phương pháp theo dõi xu hướng có kỷ luật với quản lý rủi ro được kiểm soát.

Chiến lược này đã được kiểm chứng kỹ lưỡng bằng phương pháp Every Tick backtesting với dữ liệu lịch sử chất lượng cao để đảm bảo hiệu suất lịch sử đáng tin cậy.

CÁC TÍNH NĂNG CHÍNH

✔ Được thiết kế độc quyền cho XAUUSD

✔ Tối ưu hóa cho M15

✔ Xác nhận xu hướng đa khung thời gian

✔ Giao dịch hoàn toàn tự động

✔ Giao dịch theo lô cố định

✔ Tự động cắt lỗ & chốt lời

✔ Đã kiểm tra lại mọi chi tiết nhỏ

✔ Mức sụt giảm vốn thấp

✔ Không có Martingale

✔ Không có lưới

✔ Dễ dàng cấu hình

✔ Thân thiện với VPS

CHIẾN LƯỢC HOẠT ĐỘNG NHƯ THẾ NÀO

Aurum Precision tuân theo một quy trình giao dịch có cấu trúc được thiết kế để loại bỏ các điều kiện thị trường kém chất lượng.

Chiến lược này kết hợp phân tích xu hướng trên khung thời gian cao hơn với các điều kiện vào lệnh chính xác trước khi mở bất kỳ vị thế nào.

Mọi giao dịch đều tuân theo các bước sau:

• Xác nhận xu hướng

• Xác thực thị trường

• Nhập liệu chính xác

• Quản lý rủi ro tự động

• Lối ra tự động

Mục tiêu là giảm thiểu các giao dịch không cần thiết đồng thời tập trung vào các cơ hội thị trường có xác suất thành công cao hơn.

QUẢN LÝ RỦI RO

Quản lý rủi ro là một trong những nguyên tắc cốt lõi của Aurum Precision.

EA bao gồm:

• Giao dịch theo lô cố định

• Cắt lỗ tự động

• Chốt lời tự động

• Quản lý đơn hàng tự động

EA KHÔNG sử dụng:

❌ Martingale

❌ Lưới

❌ Hệ thống phục hồi

❌ Nhân giống số lượng nguy hiểm

THÔNG TIN KỸ THUẬT

Tên sản phẩm

Aurum Precision EA

Phiên bản

1.0

Nền tảng

MetaTrader 5

Biểu tượng

XAUUSD

Khung thời gian

M15

Phong cách giao dịch

Theo xu hướng

Đã kiểm tra môi giới

Exness

Chế độ giao dịch

Hoàn toàn tự động

Loại lô đất

Lô đất cố định

Lô mặc định

0,01

ĐIỀU KIỆN GIAO DỊCH ĐƯỢC KHUYẾN NGHỊ

Nền tảng

MetaTrader 5

Môi giới

Exness hoặc các nhà môi giới ECN khác có mức chênh lệch giá cạnh tranh.

Loại tài khoản

Phòng ngừa rủi ro

Đòn bẩy được khuyến nghị

1:100 hoặc cao hơn

VPS

Được khuyến nghị cho giao dịch liên tục 24/5.

TÓM TẮT KẾT QUẢ KIỂM TRA LẠI

Chiến lược này đã được thử nghiệm bằng cách sử dụng mô hình Every Tick với dữ liệu lịch sử chất lượng cao.

Những điểm nổi bật trong quá khứ về kiểm tra bao gồm:

• Kiểm định ngược từng tick

• Dữ liệu lịch sử chất lượng cao

• Tăng trưởng vốn chủ sở hữu ổn định trong dài hạn

• Hệ số lợi nhuận xấp xỉ 1,73

• Mức sụt giảm tối đa dưới 20%

Có lãi trong 16 tháng trên tổng số 18 tháng

Kết quả kiểm tra ngược lịch sử chỉ được cung cấp để tham khảo và không đảm bảo hiệu suất trong tương lai.

TẠI SAO NÊN CHỌN AURUM PRECISION?

Aurum Precision được thiết kế dành cho các nhà giao dịch coi trọng:

• Tính nhất quán

• Thực hiện một cách kỷ luật

• Rủi ro được kiểm soát

• Chiến lược theo xu hướng

• Giao dịch hoàn toàn tự động

Thay vì tối đa hóa số lượng giao dịch, EA tập trung vào việc thực hiện giao dịch chỉ khi điều kiện thị trường đáp ứng các yêu cầu chiến lược đã được xác định trước.

THAM SỐ ĐẦU VÀO

Các thông số cấu hình chính bao gồm:

• Kích thước lô hàng

• Con số kỳ diệu

• Cắt lỗ (%)

• Chốt lời (%)

• Chế độ giao dịch

• Độ lan rộng tối đa

• Trượt giá

• Cài đặt bộ lọc xu hướng

Tất cả các thông số đều có thể được tùy chỉnh theo sở thích giao dịch cá nhân.

LẮP ĐẶT
  1. Cài đặt EA trên MetaTrader 5.
  2. Mở biểu đồ XAUUSD khung thời gian M15 .
  3. Đính kèm EA Aurum Precision vào biểu đồ.
  4. Kích hoạt giao dịch tự động .
  5. Hãy thiết lập các cài đặt theo sở thích của bạn.
  6. Cho phép EA giao dịch tự động.
THÔNG BÁO QUAN TRỌNG

Giao dịch Forex và CFD tiềm ẩn rủi ro tài chính đáng kể.

Kết quả trong quá khứ không đảm bảo kết quả trong tương lai.

Trước khi sử dụng EA trên tài khoản thực, bạn nên thử nghiệm trên tài khoản demo và đảm bảo rằng các thiết lập đã chọn phù hợp với mức độ chấp nhận rủi ro của riêng bạn.

Người dùng hoàn toàn chịu trách nhiệm về các quyết định giao dịch và quản lý tài khoản của mình.


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4.5 (20)
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ОБНОВЛЕНИЕ: Следующая цена: 599 долларов, окончательная цена: 999 долларов. Если вы цените честность и реальную торговую систему, разработанную для реальной торговли, а не просто идеально выглядящую линейную модель, которая может в итоге привести к обвалу вашего счета, то это может быть для вас. Без мартингейла / Без сетки Сигнал в режиме реального времени (22 месяц) +250% Рост живой активности [Текущий сигнал]    |    [Результаты FTMO]    |    [Основной портфель]  |    [Руководство по тестиро
Byrdi
William Brandon Autry
5 (20)
Эксперты
BYRDI - Сеть ИИ, которая торгует как единое целое Большинство советников видят один терминал. BYRDI видит всю сеть. Сделка, открытая на одном счёте, может изменить риск каждого другого вашего счёта. BYRDI объединяет отдельные терминалы MetaTrader 5 в одну согласованную mesh-сеть. Каждый узел может сохранять свой счёт, брокера, рынки, модель ИИ, стратегию и настройки риска, оставаясь при этом осведомлённым о системе в целом. BYRDI может распределять возможности, контролировать экспозицию и обесп
Aetherion Prime EA
Valentina Zhuchkova
1 (2)
Эксперты
AETHERION PRIME EA Точная алгоритмическая торговля на XAUUSD, таймфрейм H1 Публичный живой сигнал для мониторинга в реальном времени: https://www.mql5.com/ru/signals/2381671 Ограниченное стартовое предложение Первые 7 копий доступны всего за $259 . После их продажи цена сразу увеличится на $100 — до $359 . Это стартовое предложение предназначено для трейдеров, которые хотят присоединиться к Aetherion Prime EA на самом раннем этапе и с самого начала наблюдать за развитием системы через публичный
ArtQuant Gold
Miguel Angel Vico Alba
4.2 (25)
Эксперты
ArtQuant Gold — мультимодульный торговый советник для XAUUSD ArtQuant Gold — это автоматическая торговая система, разработанная исключительно для торговли золотом в MetaTrader 5. Советник объединяет несколько независимых торговых модулей с централизованным управлением портфелем, ограничениями экспозиции, фильтрами исполнения, виртуальным управлением сделками и средствами защиты счета. Он предназначен для трейдеров, которым нужна специализированная система для XAUUSD без необходимости самостоятел
SomaGold
Andrii Soma
5 (9)
Эксперты
SomaGold — мультистратегийный пробойный советник для MetaTrader 5, созданный исключительно для золота (XAUUSD). Один график, один советник, 32 независимые стратегии, работающие вместе как единый диверсифицированный портфель. Живой сигнал. Это мой первый опубликованный советник на MQL5. Чтобы сделать его доступным на старте, я использую прозрачную модель поэтапного роста цены: Стартовая цена: 100 USD Цена увеличивается на 100 USD за каждые 10 проданных копий Ранние покупатели фиксируют самую низк
BB Return mt5
Leonid Arkhipov
4.42 (125)
Эксперты
BB Return — советник для торговли золотом (XAUUSD). Эту торговую идею я использовал ранее в ручной торговле. В основе стратегии — возврат цены к диапазону Bollinger Bands , но не в лоб и не по каждому касанию. Для рынка золота одних лент недостаточно, поэтому в советнике применяются дополнительные фильтры, отсекающие лишние и нерабочие ситуации. Открываются только те сделки, где логика возврата действительно оправдана. Global update on June 14th   Принципы торговли — в торговле не используются с
XIRO Robot MT5
MQL TOOLS SL
5 (34)
Эксперты
XIRO Robot is a professional trading system created to operate on two of the most popular and liquid instruments on the market:  GBPUSD, XAUUSD and BTCUSD . We combined two proven and well tested systems, enhanced them with multiple new improvements, optimizations and additional protective mechanisms, and integrated everything into one advanced and unified solution. As a result of this development process, XIRO Robot was created. Robot was designed for traders who are looking for a reliable and
Burning Grid
Magma Software Solutions UG
4.59 (29)
Эксперты
BURNING GRID UP TO 35 SYMBOLS. ONE COORDINATED GRID SYSTEM. The forex market does not move through one currency pair at a time. While one symbol is trending, another may be consolidating, reversing or building a completely different opportunity. Burning Grid was developed for this multi-pair environment. From one MetaTrader 5 chart, the EA can process up to 35 supported symbols. Different grid strategies can pursue their own opportunities, while shared controls coordinate risk, spreads, currenc
Gold House MT5
Chen Jia Qi
4.49 (59)
Эксперты
Gold House — Система торговли на пробоях свинг-структуры золота Один советник. Три торговых режима. Выберите тот, который подходит именно вам. Без сетки. Без мартингейла. Цена будет увеличиваться на 50 долларов после каждых 10 покупок. Окончательная запланированная цена: 1 999 долларов. Торговые сигналы в реальном времени: Режим Profit Priority: https://www.mql5.com/en/signals/2359124 Режим BE Priority:  https://www.mql5.com/en/signals/2372604 Адаптивный режим:   https://www.mql5.com/en/sign
Quantum Bitcoin EA
Bogdan Ion Puscasu
4.77 (128)
Эксперты
Quantum Bitcoin EA   : нет ничего невозможного, вопрос лишь в том, как это сделать! Шагните в будущее торговли   биткойнами   с   Quantum Bitcoin EA   , последним шедевром от одного из лучших продавцов MQL5. Разработанный для трейдеров, которым нужна производительность, точность и стабильность, Quantum Bitcoin переопределяет возможности в изменчивом мире криптовалют. ВАЖНО!   После покупки отправьте мне личное сообщение, чтобы получить руководство по установке и инструкции по настройке. Цена
Aura Black Edition MT5
Stanislav Tomilov
4.32 (53)
Эксперты
Aura Black Edition — полностью автоматизированный советник, предназначенный только для торговли GOLD. Expert показал стабильные результаты на XAUUSD в период 2011–2020 гг. Не использовались опасные методы управления капиталом, мартингал, сетка или скальп. Подходит для любых брокерских условий. Советник, обученный с помощью многослойной персептронов нейронной сети (MLP), — это класс искусственных нейронных сетей (ИНС) прямого распространения. Термин MLP используется неоднозначно, иногда вольно по
Daytrade Pro Algo MT5
Profalgo Limited
4.18 (11)
Эксперты
Запустить промо: Ограниченное количество копий по текущей цене Окончательная цена: 990$ НОВОЕ: получите 1 EA бесплатно!   (за 2 торговых счета) Ultimate Combo Deal   ->   click here LIVE RESULTS:   https://www.mql5.com/en/signals/1949810 JOIN PUBLIC GROUP:   Click here Set Files Добро пожаловать в DayTrade Pro Algo!   После многих лет изучения рынков и программирования различных стратегий я нашел алгоритм, в котором есть все, что нужно хорошей торговой системе: Не зависит от брокера Распрост
Big Forex Players MT5
MQL TOOLS SL
4.76 (140)
Эксперты
We proudly present our cutting-edge robot, the  Big Forex Players EA  designed to maximize your trading potential, minimize emotional trading, and make smarter decisions powered by cutting-edge technology. The whole system in this EA took us many months to build, and then we spent a lot of time testing it. This unique EA includes three distinct strategies that can be used independently or in together. The robot receives the positions of the  biggest Banks  (positions are sent from our database t
One Man Army
Ihor Otkydach
4.74 (23)
Эксперты
БОНУС ДЛЯ КАЖДОГО ПОКУПАТЕЛЯ: Покупатель этого бота получает в подарок GRABBER BOT : Акция имеет временные ограничения. Поэтому поспешите! Без шума и без лишнего риска с минимальной торговой просадкой: One Man Army — это подготовленная для личного и ПРОП-фирм трединга мультивалютная торговая система, работающая по стратегии скальпирования краткосрочных и среднесрочных коррекций и разворотов рынка. Торгует отложенными лимитными ордерами. Этот торговый бот не угадывает направление, а входит в рын
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