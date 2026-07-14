AAA EA Pro

**AAA EA Pro v2.34** — Sistema de Trading Algorítmico Profesional AAA EA Pro es un Expert Advisor de alto rendimiento diseñado para operar en mercados de Forex y CFDs con enfoque profesional. Desarrollado para cuentas reales y cuentas de fondeo (prop firms), integra gestión de riesgo avanzada, modo stealth y filtros inteligentes que protegen tu capital en todo momento. --- **📌 Estrategia Principal** El EA utiliza una estrategia de impulso basada en  confluencia  . El Stop Loss se calcula dinámicamente buscando el mínimo/máximo de las últimas  velas de impulso, garantizando un SL basado en estructura de mercado real. --- **🛡️ Modo Stealth (SL/TP Virtual)** AAA EA Pro NO envía el Stop Loss ni Take Profit al broker. En su lugar, monitorea los niveles de forma interna (virtual), protegiendo tu estrategia de la visibilidad del broker. Una vez que se activa el Break Even, el SL real se coloca en el precio de apertura, y el trailing stop se gestiona de forma visible solo cuando es seguro hacerlo. --- **⚙️ Características Principales** ✅ **Gestión de Riesgo Avanzada** - Risk:Reward configurable (por defecto 1:5) - Break Even automático con ratio configurable (1.5x riesgo) - Trailing Stop inteligente (trigger: 1000 pts / trailing: 1200 pts) - Cálculo de lote automático basado en capital (0.01 por cada $1,000) ✅ **Protección de Capital** - Límite de pérdida diaria configurable (bloquea operaciones al alcanzar el límite) - Validación de margen libre (rechaza órdenes que consuman >90% del margen) - Máximo de operaciones simultáneas por dirección (2 por defecto) ✅ **Segunda Operación Inteligente** - Solo permite una segunda operación en la misma dirección si en su sistema confima Fuerza Tendencial, evitando sobreexposición en la misma zona de entrada ✅ **Cobertura (Hedging)** - Opción de permitir cobertura (compra y venta simultánea) - Reducción de lote configurable en operaciones de cobertura (factor 1.0 por defecto) ✅ **Filtro de Noticias de Alto Impacto** - Pausa automáticamente el EA antes y después de noticias de alto impacto - Configurable: minutos antes (60) y después (120) de la noticia - Filtra noticias de las divisas del par operado ✅ **Validaciones Pre-Orden Completas** - Estado del mercado (trading habilitado/deshabilitado) - Dirección permitida (long/short según broker) - Normalización de precios - Validación de lotes (min, max, step) - Stop Level mínimo del broker - Freeze Level (zona de congelamiento) - Margen libre suficiente ✅ **Panel Informativo en Gráfico** (opcional) - Balance, Equity, Profit flotante - Posiciones abiertas (compras/ventas)  - Estado del modo Stealth / BE / Trailing - Estado del filtro de noticias - Porcentaje de pérdida diaria usada - Hora del servidor --- **📋 Parámetros de Entrada** | Parámetro | Valor por Defecto | Descripción | |---|---|---| | Magic Number | 1234569 | Identificador único del EA | | Risk Ratio | 5.0 | Ratio Risk:Reward (1:5) | | Break Even Ratio | 1.5 | Multiplicador de riesgo para activar BE | | Max Same Trades | 2 | Máximo de operaciones por dirección | | Capital per 0.01 | 1000.0 | Capital necesario por cada 0.01 lote | | Max Daily Loss % | 100 | Límite de pérdida diaria en % | | Allow Hedging | true | Permitir cobertura | | Hedge Sell Reduction | 1.0 | Factor de reducción de lote en cobertura | | Use News Filter | true | Activar filtro de noticias | | Mins Before News | 60 | Minutos antes de noticia para pausar | | Mins After News | 120 | Minutos después de noticia para reanudar | | Show Panel | false | Mostrar panel informativo | --- **💡 Recomendaciones de Uso** - **Timeframe recomendado**: M15 (puede funcionar en otros TFs) - **Pares recomendados** Xauusd con grandes resultados: Mayores de Forex (EURUSD, GBPUSD, USDJPY, pero estos aun en configuracion) -**Capital mínimo recomendado 50K en Cuentas Fondeo** **Capital mínimo recomendado**: $1,000 - **Tipo de cuenta**: Hedging (para usar cobertura) - **Broker**: ECN/STP con spreads bajos --- **⚠️ Nota Importante** Este EA ha sido diseñado con múltiples capas de protección para operar de forma segura tanto en cuentas reales como en cuentas de fondeo (prop firms). Las validaciones pre-orden, el límite de pérdida diaria y el filtro de noticias están pensados para cumplir con las reglas más estrictas de las firmas de fondeo. Siempre realice pruebas en cuenta demo antes de operar con dinero real. Los resultados pasados no garantizan resultados futuros. --- **Versión**: 2.34 **Autor**: José Medina **Lenguaje**: MQL5 **Plataforma**: MetaTrader 5

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TICK STACK LTD
Experts
XAU Momentum — Trend-Aligned Gold Breakout EA Live Performance All Tick Stack Signals can be found on our website or by following the link below. See images below for more information.  https://www.mql5.com/en/blogs/post/773500 Launch Offer:   Grab XAU Momentum now at the lowest price it'll ever be. Bundle it with   Gold Neural Core   and get 2 free EAs of your choice from my entire MQL5 store. DM me for details. Two copies left at current price - next price = 298$ How to use: Load on XAUUSD
Wave Rider EA MT5
Adam Hrncir
4.89 (46)
Experts
Scalper speed with sniper entries. Built for Gold. Tired of all the fake EAs that eventually disappear?  Wave Rider  is honest, transparent EA without any fake AI or manipulated back-test that's been continuously updated for more than 6 months $499  until Signal reaches 150% - then 599 USD Check the Live signal  or Manual  or  Broker performance Version 5.0 upgrade notice: Close all Wave Rider positions before updating. Strategy Magic Numbers and several input names changed. Review your setting
Syna
William Brandon Autry
5 (27)
Experts
Syna 7 - The AI Trading Operator That Stays With the Trade. Most trading systems make an entry decision and then fall back to fixed rules. Syna 7 remains involved. Syna is an autonomous AI trader, trading assistant, and position-management system designed to operate from analysis through exit. It can analyze current market conditions, evaluate news and volatility, remember the original trade reasoning, monitor open exposure, and continue reassessing the position as conditions change. Trading do
SomaOil
Andrii Soma
5 (2)
Experts
SomaOil is a multi-strategy breakout Expert Advisor for MetaTrader 5, built exclusively for WTI crude oil (XTIUSD). One chart, one EA, 20 independent strategies running together as a single diversified portfolio. Live Signal. To make it accessible at launch, I am using a transparent ramping-price model: Launch price: 100 USD (48 hours) Starting from Monday the price increases by 100 USD for every 10 copies sold Price increases happen at most once per day, even when more than 10 copies are sold t
Cortex Aurex
Vladimir Mametov
4.6 (10)
Experts
It is a fully automated Expert Advisor for MetaTrader 5, built specifically for Gold / XAUUSD trading. Its logic is designed around the dynamic nature of the gold market: fast price movements, sharp reversals, and high volatility. The EA helps automate trading in an environment where reaction speed, discipline, and precise position management are especially important. The system is focused on disciplined trade management, fast reaction to market changes, and controlled exits. Its main idea is si
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Liquid Gold EA Pro 2
Jose Medina
Experts
Liquid Gold EA — New York Session Scalping for XAUUSD Liquid Gold EA is an automated Expert Advisor specialized in Gold (XAUUSD) trading during the New York session (15:00–18:00 server time). It uses a balanced Buy & Sell strategy with fixed Stop Loss / Take Profit levels and a smart trailing system that locks in profits automatically. The .set file for optimal configuration is in the Discussion section. Core Features ️ Fully automated operation — plug & play. ️ Dynamic trailing stop and ri
Reverse Edge Systems
Jose Medina
Experts
Reverse Edge   is an advanced hedging Expert Advisor based on an intelligent dual-position strategy that combines favorable scaling and recovery techniques with a unique   Mutual Blocking System . . INNOVATIVE MUTUAL BLOCKING: When one side is in   FAVOR   (Scaling mode), it automatically   BLOCKS   Recovery entries of the opposite side When the opposite side is in   FAVOR   (Scaling mode), it automatically   BLOCKS   Recovery entries of the first side Both sides can Scale freely at any time
Ultra scalping EA
Jose Medina
Experts
This expert has more than 11 months of development and optimization is designed to take when the price shows speed and volume has a high recovery capacity the risk is very controlled has the modernity of the fixed suits and multiplier can also be closed automatically when it has reached the daily goal you can also modify the schedule in which it will work is trained to operate in high impact news you can also start operating with a minimum balance of $ 200 mainly in the xauusd of two decimals mu
Liquid Gold EA Pro
Jose Medina
Experts
Liquid Gold EA — New York Session Scalping for XAUUSD Liquid Gold EA is an automated Expert Advisor specialized in Gold (XAUUSD) trading during the New York session (15:00–18:00 server time) . It uses a balanced Buy & Sell strategy with fixed Stop Loss / Take Profit levels and a smart trailing system that locks in profits automatically. The .set file for optimal configuration is in the Discussion section. Core Features ️ Fully automated operation — plug & play. ️ Dynamic trailing stop an
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