Ichimoku Future
- 指标
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- 版本: 1.40
📘 คำอธิบายอินดิเคเตอร์
Ichimoku Future Cloud Focus PRO – รุ่นโซนรายการ
อินดิเคเตอร์นี้พัฒนาจาก Ichimoku ปกติ แต่เพิ่ม "โซนเข้าออเดอร์ (Entry Zone)" + "การมอง Cloud ล่วงหน้า" เพื่อให้ตัดสินใจง่ายขึ้น
🔎 โครงสร้างหลัก
1. Tenkan (เส้นฟ้า)
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เส้นเร็ว → บอกโมเมนตัมสั้น
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ใช้ดูจังหวะ “เริ่มขยับ”
2. Kijun (เส้นทอง)
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เส้นหลัก → แนวโน้มจริง
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ใช้เป็น “ฐานเข้าออเดอร์ / รีเทส”
3. Future Cloud (เมฆล่วงหน้า)
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สีเขียว = แนวโน้มขึ้น
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สีแดง = แนวโน้มลง
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ใช้ดู “อนาคตของเทรนด์” (ล่วงหน้า 26 แท่ง)
👉 จุดขายหลักของตัวนี้คือ
ไม่ใช่ดูแค่ปัจจุบัน แต่ดูทิศทางล่วงหน้า
4. โซนเข้า (โซนเข้า)
มี 2 แบบรวมกัน:
🔹 โซนขอบเมฆ (Future Cloud Edge)
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ขอบบน = โซน ซื้อ
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ขอบล่าง = โซน ขาย
🔹 โซน Kijun Retest
-
ราคาเด้งกลับมาที่ Kijun = จุดเข้า "ปลอดภัยกว่า"
5. ลูกศรสัญญาณ
จะขึ้นเมื่อ:
-
ราคาแตะโซน + เทรนด์ตรงกัน
-
หรือ breakout เมฆ
🎯 วิธีใช้งาน (แบบใช้จริง)
🟢 ซื้อ
เข้าเมื่อ:
-
เมฆ = เขียว
-
ราคาอยู่เหนือ Kijun
-
ราคาย่อเข้า "Upper Zone"
-
มีลูกศรขึ้น
👉 ใช้ได้ดีมากกับทอง (XAUUSD M1–M5)
🔴 ขาย
เข้าเมื่อ:
-
เมฆ = แดง
-
ราคาอยู่ใต้ Kijun
-
ราคาย่อเข้า "Lower Zone"
-
มีลูกศรลง
⚠️ ห้ามเทรด
-
ราคาอยู่ "ใน Cloud"
-
เทรนด์ = TRANSITION
👉 ช่วงนี้คือ sideway (ตัวกินพอร์ต)
⚙️ การตั้งค่า (สำคัญ)
🔧 ค่า Ichimoku
InpTenkan = 9 InpKijun = 26 InpSenkou = 52
👉 ค่านี้ “มาตรฐาน” ใช้ได้ดีแล้ว
👉 ไม่ต้องไปปรับมั่ว เดี๋ยวพัง
🔧 โซนเข้า
ZoneBufferPoints = 100
-
ระยะห่างจากขอบเมฆ
-
ทอง (XAUUSD): แนะนํา 80–150
RetestBufferPoints = 80
-
ระยะ Kijun
-
ยิ่งน้อย → เข้าแม่นขึ้น แต่สัญญาณน้อย
🔧 Future Shift
FutureShiftBars = 26
👉 ห้ามแก้ (แก้ = ไม่ใช่ Ichimoku แล้ว)
🔧 Arrow
ArrowOffsetPoints = 120
-
ระยะลูกศร
-
ปรับตาม TF
🔧 Filter (สำคัญมาก)
UseCloudDirectionOnly = true
👉 เปิดไว้ = คัดสัญญาณมั่วออก
🔧 Signal Mode
SignalOnClosedBarOnly = true
👉 แนะนำเปิด
👉 กันสัญญาณหลอก (repaint)
🧠 เทคนิคใช้ให้เทพ (ของจริง)
1. “เทรนเดียว = ยิงรัว”
-
Cloud เขียว → ห้าม Sell
-
Cloud แดง → ห้าม Buy
2. ใช้ Kijun เป็นฐาน
-
ราคาย่อ = โอกาสทอง
-
ไม่ต้องไล่ราคา
3. โซน = ของจริง
-
ไม่ต้องรีบเข้า
-
รอให้ “ราคามาหาเรา”
4. ตัด Sideway
ถ้า:
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ราคาอยู่ใน Cloud
👉 ปิดจอไปกินกาแฟยังดีกว่า
🔥 จุดเด่น
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การคาดการณ์ระบบคลาวด์ในอนาคต
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การตรวจจับโซนเข้าอัตโนมัติ
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ภาพสะอาด (ไม่รก)
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Trend + Zone + Signal ครบในตัวเดียว
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ใช้ได้กับทองดีมาก