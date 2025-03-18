Fundamental Fast Signal

Indicator measures strength of each currency in your list. Main idea: It simply iterates through all combinations of pairs and adds difference between open and close in percent. Parameters: List of currencies - what currencies will be calculated (maximum is 8) Calculation type - from which data will be strength calculated Calculation data input - used as input related to calculation type Symbol suffix - used in case of suffix on symbols, e.g: when your symbols look like EURUSDm, EURUSDmicro etc

FREE