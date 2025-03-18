Fundamental Fast Signal

Please download version 3.0 !

The Fundamental Fast Signal EA is a non-trading signal generator for MT5, designed to provide traders with high-accuracy buy/sell alerts based on the EMA (9, 21) crossover on the 5-minute timeframe. This indicator empowers traders by offering precise entry signals while keeping full trade execution control in their hands.

Key Features:

  • EMA (9, 21) Crossover-Based Signals – Identifies momentum shifts for strategic trade entries.
  • 5-Minute Timeframe Optimization – Ideal for scalpers and intraday traders.
  • Non-Trading EA – Generates alerts without automatic order execution, giving traders full decision-making power.


