Fundamental Fast Signal
- Indicators
- Kian Guan Lok
- Version: 3.0
- Updated: 18 March 2025
Please download version 3.0 !
The Fundamental Fast Signal EA is a non-trading signal generator for MT5, designed to provide traders with high-accuracy buy/sell alerts based on the EMA (9, 21) crossover on the 5-minute timeframe. This indicator empowers traders by offering precise entry signals while keeping full trade execution control in their hands.
Key Features:
- EMA (9, 21) Crossover-Based Signals – Identifies momentum shifts for strategic trade entries.
- 5-Minute Timeframe Optimization – Ideal for scalpers and intraday traders.
- Non-Trading EA – Generates alerts without automatic order execution, giving traders full decision-making power.