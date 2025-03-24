GrayWolf EA
GrayWolf EA, MetaTrader 4 platformu için geliştirilmiş profesyonel bir otomatik işlem robotudur. Hareketlilere ortalama (MA) temelinde gelişmiş bir strateji ile tasarlanan bu EA, piyasa trendlerini analiz etmek için dört ayrı MA'dan (MA1, MA2, MA3, MA4) yararlanır ve hem yeni hem de kayıtlı forex piyasası yatırımcıları için ideal bir çözüm sunar. Esnek, esnek ve dinamik risk yönetimi özellikleriyle GrayWolf EA, piyasa hareketlerini etkili bir şekilde izler ve karlı işlem fırsatlarından yararlanır.
Oluşacak güçlü trendleri yakalar ve bunlara katılıyor. Trendin kırılmadığı düzeltmeleri tespit edilir ve daha fazla sayıda sıra eklenir ve kar çoğalır.
- Dört Hareketli şiddet stratejisi : MA1, MA2, MA3 ve MA4'ün kesişmelerine dayalı kesin alım/satım saçılması.
- Dinamik Zarar Durdur ve Kar Al : Piyasa koşullarına uyum sağlayan esnek risk yönetimi.
- Ters Geçişi Kapatma : Ters sinyallerdeki konumları otomatik kapatma seçeneği.
- Zaman ve Gün Filtreleri : Tercih ettiğiniz zaman dilimleri ve günlerde işlem yapmayı tercih edin.
- Kullanıcı Dostu Ayarlar : İşlem stratejinize uygun özel etkiler etkisi.
- Forex çiftleri, değerli metaller, endeksler ve kripto para birimleriyle uyumludur.