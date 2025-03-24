GrayWolf EA

GrayWolf EA: Akıllı ve Güçlü Bir Ticaret Asistanı

GrayWolf EA, MetaTrader 4 platformu için geliştirilmiş profesyonel bir otomatik işlem robotudur. Hareketlilere ortalama (MA) temelinde gelişmiş bir strateji ile tasarlanan bu EA, piyasa trendlerini analiz etmek için dört ayrı MA'dan (MA1, MA2, MA3, MA4) yararlanır ve hem yeni hem de kayıtlı forex piyasası yatırımcıları için ideal bir çözüm sunar. Esnek, esnek ve dinamik risk yönetimi özellikleriyle GrayWolf EA, piyasa hareketlerini etkili bir şekilde izler ve karlı işlem fırsatlarından yararlanır.


Oluşacak güçlü trendleri yakalar ve bunlara katılıyor. Trendin kırılmadığı düzeltmeleri tespit edilir ve daha fazla sayıda sıra eklenir ve kar çoğalır.


Temel Özellikler:
  • Dört Hareketli şiddet stratejisi : MA1, MA2, MA3 ve MA4'ün kesişmelerine dayalı kesin alım/satım saçılması.
  • Dinamik Zarar Durdur ve Kar Al : Piyasa koşullarına uyum sağlayan esnek risk yönetimi.
  • Ters Geçişi Kapatma : Ters sinyallerdeki konumları otomatik kapatma seçeneği.
  • Zaman ve Gün Filtreleri : Tercih ettiğiniz zaman dilimleri ve günlerde işlem yapmayı tercih edin.
  • Kullanıcı Dostu Ayarlar : İşlem stratejinize uygun özel etkiler etkisi.
  • Forex çiftleri, değerli metaller, endeksler ve kripto para birimleriyle uyumludur.
*Necessary update support will always be provided according to demands.

   

           Kısa süreli promosyon fiyatıyla yayında!!


Recommended products
The Arrow Scalper
Fawwaz Abdulmantaser Salim Albaker
1 (2)
Experts
Dear Friend..  I share with you this simple Expert Adviser .. it is full automatic  this Expert Adviser following the trend of the pair you install on or any stocks or indices , it is works like that: - when the trend on H4 chart show a start of up trend the expert will wait till the 15M & 1H charts show an up trend the EA will open a buy order directly , and do the same for down trend and open a sell order the buy or sell  order lot size and take profit and stop loss will measured manually  by
FREE
BuckWise
Joel Protusada
Experts
BuckWise   is a fully automated scalping Expert Advisor that can be run successfully using EURUSD currency pair at H1 timeframe. Very Important This Expert Advisor can not run with any EAs in the same account. As part of the money management plan, it calculates and monitors the Margin Level % and assumes that all open trades are created by it. If you want an Expert Advisor that trades in a daily basis, this EA is not for you because using this requires a patience to wait for a few days or weeks
Gold Crazy EA MT4
Nguyen Nghiem Duy
Experts
Gold Crazy EA   is an Expert Advisor designed specifically for trading Gold H1/ EU M15. It use some indicators to find the good Entry. And you can set SL or you can DCA if you want. It can be an Scalping or an Grid/ Martingale depend yours setting. This EA can Auto lot by Balance, set risk per trade. You also can set TP/ SL for earch trade or for basket of trade. - RSI_PERIOD - if = -1, then the default strategy works, if >0, then the RSI strategy works - MAX_ORDERS - to trade with only 1 order,
Matrix Arrow EA MT4
Juvenille Emperor Limited
5 (8)
Experts
Matrix Arrow EA MT4 is a unique expert advisor that can trade the Matrix Arrow Indicator's MT4 signals with a trade panel on the chart, manually or 100% automatically.  Matrix Arrow Indicator MT4 will determine the current trend at its early stages, gathering information and data from up to 10 standard indicators, which are: Average Directional Movement Index (ADX), Commodity Channel Index (CCI), Classic Heiken Ashi candles, Moving Average, Moving Average Convergence Divergence (MACD), Relative
Euro Gift EurUsd M15
Marek Kupka
3 (5)
Experts
Euro Gift (EURUSD M15) I am celebrating my birthday, so i will publish some EAs for FREE. This EA has been developed for EURUSD M15.  Strategy is based on ICHIMOKU indicator and has very little parameters - so its VERY ROBUST. It uses Stop pending orders with   ATR   Stop Loss . At 9:00 pm we are closing trading every Friday to prevent from weekly gaps. !!!Adjust these times to your broker time. Preset values are for UTC+2 only!!! For every candle the pending orders are modified to adapt the mar
FREE
PipFinite EA Breakout EDGE
Karlo Wilson Vendiola
5 (5)
Experts
The Official Automated Version of the Reliable Indicator PipFinite Breakout EDGE EA Breakout EDGE takes the signal of PipFinite Breakout EDGE indicator and manages the trade for you. Because of numerous financial instruments to consider, many traders want the signals to be fully automated. The EA will make sure all your trades are executed from entry to exit. Saving you time and effort while maximizing your profits. The Edge of Automation Effortless price action trading is now possible acros
CCI and ATR Trader
Evgeniia Terekhova
2.75 (4)
Experts
Советник работает на двух индикаторах CCI и ADX. Условия для входа в BUY: 1. ADX пересекает уровень 20 2. CCI пересекает уровень 100 снизу вверх 3. Выставляем фиксированный StopLoss и TakeProfit 4. Закрываем позицию по рыночной цене, когда CCI пересекает уровень 100 сверху вниз. Условия для входа в SELL: 1. ADX пересекает уровень 20 2. CCI пересекает уровень -100 сверху вниз 3. Выставляем фиксированный StopLoss и TakeProfit 4. Закрываем позицию по рыночной цене, когда CCI пересекает уровень -10
FREE
Correlation Beast EA
Rodrigo Rethka Goncalves
Experts
Correlation Beast V2.05 - Skyrocket Your Forex Trading! Unlock the power of currency correlations with Correlation Beast V2.5 , the ultimate Expert Advisor for MetaTrader 4! Designed for traders who crave precision and profitability, this EA leverages advanced correlation strategies to identify high-probability trades. Whether you're a beginner or a pro, this tool is your key to mastering the Forex market! Why Choose Correlation Beast V2.5? Powerful Correlation Trading Trade sma
Fxraid EA for Intraday Trading
FXRaid UK Ltd
Experts
This is a Trend and Reverse based EA. No martingale or hedging strategy is used here. It works on MetaTrader 4 with all major pairs. Here you can see more details about our EA.   Entry Logic: Support resistance to determine the area of buying and selling. We don't enter market if its a ranging market.we filter ranging market with Bollinger band. Also we check the market trend. We use reverse trend strategy Exit Logic: Usually, we have a fixed stop loss which is very low according to the Take pro
Goal Time
Mourad Ezzaki
Experts
GOAL TIME is an expert advisor based on the notion of time, it studies the change of price according to time, and it finally detects the best time to execute a good order. The EA is based on an indicator that draws a price curve in relation to time, this curve is deduced by an algorithm that analyzes old data. Then, the EA exploits the generated curve and executes the correct order. In case of incorrect choice, the EA has the mission to limit the losses. After a thorough study of this strategy o
Blue CARA MT4
Duc Anh Le
Experts
| Fully-automated Smart Money Concept (ICT) inspired trading solution with multi-strategy capabilities | Built by a grid trader >> for grid traders.  This is MT4 version, click  here  for  Blue CARA MT5  (settings and logics are same in both versions)     Real monitoring signal  -->  Cara Gold Intro Blue CARA EA   ('CARA') - short for  C omprehensive  A lgorithmic R esponsive A dvisor is a next-gen  multi-currency    multi-timeframe  EA base on the widely known (and perhapse most popular) Inn
Grid Hero
Chock Hwee Ng
3.91 (186)
Experts
Grid Hero is a fully automated EA that uses a revolutionary Grid algorithm (P.A.M.A.) together with a signature synergy of Price Action trading and an Artificial Instinct Self-Adaptive Processing Unit. Grid Hero was strictly developed, tested and optimized using the "Reversed Sampling" development methodology based on "In-Sample" phase (2012 to 2017) and "Out-Of-Sample" phase (2004 to 2011). It has passed 13 years back test of real tick data and real variable spread (with commission) from 2004 t
Taranus
Viktor Shpakovskiy
5 (1)
Experts
Taranus is a multifunctional EA, a universal assistant to a trader, designed to work under the control of a trader. The EA has a large set of tools and can work: by indicators, by trading levels, by trend lines, by martingale strategy, trade on news. It has: several filters to determine the trend, a multi-level risk management system, money management, virtual stop loss, universal trailing stop, can work with any type of orders. Set files and a guide to the Taranus EA can be found in the "Commen
Oil King Premium
Mehmet Ozhan Hastaoglu
3.5 (2)
Experts
This robot works in 15-minute periods. Opens a limited number of transactions when it reaches a specific transaction volume. You can run the following system if you want to open operations. Set the amount of the lot from the set You can start the strategy test by typing the broker name of the Brent or WTI symbol type and selecting the lot amount. Symbol EA = Oils+ ( Sample Symbol Name Your Brokers )  Period : M15 ( Cancellation and Money Back Guarantee within 7 Days )  
ToTheMoon MT4
Daniel Moraes Da Silva
5 (1)
Experts
ONE OF THE FEW ROBOTS WITH A SIGNAL HISTORY OF MORE THAN 3 YEARS AND AMONG THE TOP 10.   LINK TO MY ROBOTS AND SIGNAL PRESETS: In my profile there is a link to download the PRESETS that I use in my SIGNALS, you can download and Backtest for free, there are explanations in the my WebSite. https://www.mql5.com/en/users/tec_daniel   LINK TO OTHER ROBOT VERSIONS: MT4:  https://www.mql5.com/en/market/product/97963 MT5:  https://www.mql5.com/en/market/product/97962   SOME EXAMPLES OF SIGNALS ON “mql5.
GapRevScalper
Catalin Zachiu
4.8 (10)
Experts
This is a simple but potentialy effective if used right , based on trades opened if gaps occur between candles . The input values for the gap sizes are measured in points . The last gap between two candles and also the time of the gap is displayed on the chart comment . Not all brokers might be suitable for this trading robot . The testing and optimization are based on MQL 5 price history . It also has Smart Lot management function that increases lot size on wining trades and decreases lot size
FREE
Asteroid
Evgeniy Zhdan
Experts
The basis of the work of the adviser is to use the change in trend strength to determine the optimal entry points to the market. The logic of the advisor’s work combines two strategies: control of price consolidation and its “explosion” and control of the trend end to work in the channel. The EA does NOT use dangerous trading methods. Each trade has a stop loss and take profit. Recommended trading tools (5m): EURUSD, GBPUSD, USDJPY, USDCAD. Settings: MaxRisk - Value for calculating the tradi
Alligator Trader
Ciprian Ghebanoaei
3 (2)
Experts
Alligator Trader is a fully automatic, professional trading robot. Designed specifically for the foreign exchange market   USDJPY M30. EA does not need to configure parameters. Ready to work on  USDJPY M30. , You only need to decide on the choice of the lot. It has a smart algorithm which detects the trend, filters out market noise. The expert creates orders on trend direction. Input and output orders are given by a combination of two indicators that can be found on any MT4 platform: Alligator
FREE
PZ Goldfinch Scalper EA
PZ TRADING SLU
2.73 (40)
Experts
This is the latest iteration of my famous scalper, Goldfinch EA, published for the first time almost a decade ago. It scalps the market on sudden volatility expansions that take place in short periods of time: it assumes and tries to capitalize of inertia in price movement after a sudden price acceleration. This new version has been simplified to allow the trader use the optimization feature of the tester easily to find the best trading parameters. [ Installation Guide | Update Guide | Troublesh
FREE
Atena Gold EA
Igor Pereira Calil
Experts
The Atena specialist is a EA for Meta Trader with the objective of working with the robot's own trends and strategies. GET Atena Gold EA FREE INSTALLED AND OPERATING ON YOUR ACCOUNT, ASK ME PRIVATE MESSAGE. Atena was developed to operate with greater security on American metal (GOLD, XAUUSD). Atena GOLD is a long-term robot, with WEEKLY AND MONTHLY profits, don't be too alarmed if it sometimes takes some time to close. Remember that Athena operates in both market trends, buying and selling, re
Price action with smart money management
Debashish Sahu
Experts
This PRICE ACTION  trading EA is best for low risk steady growth. The EA has ability to smartly increase and decrease risk percent per trade  to maximize the gain. No INDICATORS are used of any kind. There is NO HEDGING or MARTINGALE. This Ea is fully set and forget based, but if you want you can also manually move your stop and profit target and can also close the trades whenever you want, it will not affect the EA algorithm. If You are new to robot trading, run with default settings. NOTE:
Smart Golden
Yi Hsiu Tsai
5 (2)
Experts
“ Smart Golden” is a product designed specifically for the gold market, using a scalping strategy. And it doesn't use management methods like Martingale, grid, and hedging.  We use AI tools(machine learning) to extract robust features from historical gold data, which are then encoded directly into “Smart Golden”. As we do not continuously train on specific historical data (fitting) or ChatGPT forecast, we can minimize the possibility of overfitting to the greatest extent. Trading Signals Curre
Red Hawk EA
Profalgo Limited
4.18 (17)
Experts
NEW PROMO: Only a few copies copies available at 349$ Next price: 449$ Make sure to check out our " Ultimate EA combo package " in our   promo blog ! Red Hawk is a "mean reversion" trading system, that trades during the quiet times of the market. It runs on 9 pairs currently: EURUSD, GBPUSD, USDCHF, EURCHF, EURGBP, AUCAD, AUDJPY, EURAUD and USDCAD. Recommended timeframe: M5 Since this kind of strategy works best with low spread and fast execution, I advise using an good ECN broker. IMPORTANT F
Magic Grid
Aliaksandr Charkes
4.52 (27)
Experts
Magic Grid is an indicator-free advisor that uses a grid strategy. The strategy is based on automatic reopening of grid pending orders, after closing their market positions (by Take-Profit, Stop-Loss or manually). Pending orders are placed with a specified step from the initial prices, which can be entered manually or generated automatically ( one time at the beginning of the trade ). The robot can trade on any time frame, on any currency pair, on several currency pairs, and on any number of di
FREE
Simple RSI Forex Trading Strategy
Victor Manuel Valderrama Zamora
4 (1)
Experts
Diversify the risk in your trading account by combining our Expert Advisors. Build your own custom trading system here:   Simple Forex Trading Strategies The expert advisor opens trades when RSI indicator enter in oversold or overbought areas. The Stop Loss, Take Profit, and Trailing Stop are calculated based on the ATR indicator. The recommended currency pair is EURGBP and the recommended timeframe to operate and to do backtests is H4. This Expert Advisor can be profitable in any TimeFrame an
FREE
Duel MT4
Marta Gonzalez
Experts
YOU WANT TO WIN THE DUEL. Look the market in the eye, feel the trigger on your finger. Take a deep breath and shoot before anyone else. This system allows you to detect the right moment to attack the market. The whistles are already sounding in the air. Dare to win the duel at the market. This system is suitable for small accounts and can be used with only  $ 10 0 . You can download the demo and test it yourself.   Very stable growth curve as result of smart averaging techniques. "Safety
AUTO PUT STOPLOSS TAKEPROFIT
Cuong Pham
Experts
This EA will help you to automatically put stop loss and take profit for all your orders. Stop loss point and take profit points can be selected in the tab of the input parameters. You can specify three symbols with SL and TP values (you can see symbol1 , symbol2 ... in the input tab below). The EA performs checks. If a new order with symbol1 appears, it puts SL and TP with stoploss1 and takeprofit1 values (in points). If a new order with symbol2 appears, it puts SL and TP with stoploss2 and tak
Linear Weighted MA on EurUsd
Catalin Zachiu
Experts
The expert uses Linear Weighted Moving Average to place pending stop orders , in combination with Dark Cloud Cover and Piercing Line candle formations . The closing of the orders is done using the newly formed highs or lows of the price .        The EA is made for long term trading and it is built specially for EUR/USD pair . Recomended TIMEFRAME H1 . Pair EUR/USD . Parameters : Lots-for fixed lot size . Manage Lot- true/false; Risk Percent - if Manage Lot is set to true ; StopLoss / Take
FREE
Zigzag Hedging EA
Samir Arman
Experts
he expert works on the Zigzag levels on the previous candle With some digital way to enter the deal On the five minute frame Work on currency pairs only Do not use TakeProfit or Stop Loss How the expert works It is placed on the three currency pairs GBPUSD GBPJPY GBP AUD Same settings without changing anything When he works, he will work on only one currency of them until it closes on a profit Profit is only seven points Please watch the video Explains how the expert works. Max Spread = 0.3 Bro
Tops Scalper
Catalin Zachiu
4.53 (17)
Experts
The robot places BuyStop/SellStop orders at a short distance from key price levels , trying to take advantage of the triggering of stops or pending orders accumulated at those levels . It is highly recommended to use a low slippage , low spread broker , fast computer or vps and low latency trading  server for the robot to manage to work correctly . Trades may be also managed by profit or loss in currency  canceling TakeProfit , StopLoss , TrailStop by setting them to 0 and BreakEven by setting t
FREE
Buyers of this product also purchase
Goldex AI
Mateo Perez Perez
4.48 (25)
Experts
Goldex AI: Today's success will be tomorrow's fruits SUPER DISCOUNT FOR LIMITED TIME! LAST 2 COPIES FOR 299 USD BEFORE PRICE WILL INCREASE. Live Signal > IC Markets Real: Goldex AI High risk set Manual and set files: Contact me after purchase to receive the manual and set files. Price: The starting price is $899 and will increase by $199 after every ten sales. Available copies: 2 Goldex AI - Advanced trading robot with neural networks, trend, and price action. Goldex AI is a high-performance tr
Aura Black Edition
Stanislav Tomilov
4.6 (20)
Experts
Aura Black Edition is a fully automated EA designed to trade GOLD only. Expert showed stable results on XAUUSD in 2011-2020 period. No dangerous methods of money management used, no martingale, no grid or scalp. Suitable for any broker conditions. EA trained with a multilayer perceptron Neural Network (MLP) is a class of feedforward artificial neural network (ANN). The term MLP is used ambiguously, sometimes loosely to any feedforward ANN, sometimes strictly to refer to networks composed of mult
Big Forex Players MT4
MQL TOOLS SL
4.8 (41)
Experts
We proudly present our cutting-edge robot, the  Big Forex Players EA  designed to maximize your trading potential, minimize emotional trading, and make smarter decisions powered by cutting-edge technology. The whole system in this EA took us many months to build, and then we spent a lot of time testing it. This unique EA includes three distinct strategies that can be used independently or in together. The robot receives the positions of the  biggest Banks  (positions are sent from our database
The Infinity EA MT4
Abhimanyu Hans
3.69 (29)
Experts
Contact me for discount before purchasing! AI-Driven Technology with ChatGPT Turbo Infinity EA is an advanced trading Expert Advisor designed for GBPUSD and XAUUSD. It focuses on safety, consistent returns, and infinite profitability. Unlike many other EAs, which rely on high-risk strategies such as martingale or grid trading. Infinity EA employs a disciplined, profitable scalping strategy based on neural network embedded over machine learning, data analytics AI based technology provided by lat
Quantum Emperor MT4
Bogdan Ion Puscasu
4.85 (171)
Experts
Introducing   Quantum Emperor EA , the groundbreaking MQL5 expert advisor that's transforming the way you trade the prestigious GBPUSD pair! Developed by a team of experienced traders with trading experience of over 13 years. IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instructions. ***Buy Quantum Emperor EA and you could get Quantum StarMan or Quantum King for free !*** Ask in private for more details Verified Signal:   Click
GOLD Dahab MT4
Ebrahim Mohamed Ahmed Maiyas
5 (1)
Experts
An advanced Expert Advisor powered by artificial intelligence and machine learning, specifically designed for analyzing Gold (XAU/USD). It adapts to price movements and market fluctuations to detect potential trading opportunities. Special launch offer – limited time only. A tiered pricing model applies: Every 5th purchase increases the price by $50. With each new buyer, the next price level gets closer – making your entry more expensive. Secure GOLD Dahab at the current price before the next
XG Gold Robot MT4
MQL TOOLS SL
4.41 (37)
Experts
The XG Gold Robot MT4 is specially designed for Gold. We decided to include this EA in our offering after   extensive testing . XG Gold Robot and works perfectly with the   XAUUSD, GOLD, XAUEUR   pairs. XG Gold Robot has been created for all traders who like to   Trade in Gold   and includes additional a function that displays   weekly Gold levels   with the minimum and maximum displayed in the panel as well as on the chart, which will help you in manual trading. It’s a strategy based on  Price
HFT Fast M1 Gold Scalper V8 EA
Martin Alejandro Bamonte
3.67 (3)
Experts
ULTRA-OPTIMIZED VERSION – MT4 HFT FAST M1 GOLD SCALPER V8.2 , in its MT4 version, is the most powerful, stable, and refined release to date. HFT is a high-frequency scalper that trades exclusively on Gold (XAUUSD) on TF: M1, executing a large number of trades daily. It supports leverage up to 1:500 and operates with very reasonable lot sizes for a true scalping strategy. Because of this, it requires dedicated scalping accounts (RAW or ECN). ICMarkets is the recommended broker, especially its RAW
EA Forex Scalper
Lo Thi Mai Loan
Experts
EA Forex Scalping is an Expert Advisor designed specifically for 3 major currency pairs: EURUSD, USDJPY, and GBPUSD. Signals :  https://www.mql5.com/en/signals/2267359?source=Site+Profile+Seller Only 1 Copy Left Out of 10 at this price Next Price: $599.99 Available for MT4 and MT5 MT5 Not Grid, Not Martingale, Not AI, Not Neural Network, Not Arbitrage. Every trade has a hard-set Stop Loss (SL). SL is different for each currency pair. Each trade is monitored and profit is locked using Trailing
Cherma Mt4
Hicham Chergui
2.62 (13)
Experts
CHERMA MT4   – Professional Expert Advisor for Gold Trading Using Artificial Intelligence Cherma MT4 is an advanced automated trading system specifically designed for trading gold (XAUUSD) on the 5-minute timeframe. It relies entirely on artificial intelligence to analyze the market and identify precise entry and exit points. This expert advisor is built for traders seeking a fast and efficient scalping strategy, executing dozens of trades daily based on real-time AI-generated signals and intel
AW Recovery EA
AW Trading Software Limited
4.39 (84)
Experts
The Expert Advisor is a system designed to recover unprofitable positions. The author's algorithm locks a losing position, splits it into many separate parts, and closes each of them separately. Easy setup, delayed launch in case of drawdown, locking, disabling other Expert Advisors, averaging with trend filtering and partial closing of a losing position are built into one tool. It is the use of closing losses in parts that allows you to reduce losses with a lower deposit load, which ensures saf
Gold Trend Scalping MT4
Lo Thi Mai Loan
5 (4)
Experts
LIVE SIGNAL BLOG-1 Welcome to Gold Trend Scalping LAUNCH PROMO:  The price will increase by $100 with every 10 purchases (9/10) Final price: $1999.99 Details about params Gold Trend Scalping is the first EA I designed specifically for gold.  The EA uses a following trend trading strategy based on larger time frames.  It employs a super trend to detect the main trend of the larger time frame and then opens trades on smaller time frames.  The EA always uses a fixed stop loss for each trade, set
Stock Indexes EA MT4
MQL TOOLS SL
5 (4)
Experts
Stock Indexes EA is a sophisticated trading robot meticulously engineered to capitalize on the dynamics of the US30. This Expert Advisor uses advanced algorithms and carefully selected technical indicators to analyze market trends, identify optimal entry and exit points, and execute trades with high precision . One of its key features is the built-in news filter, which prevents the robot from opening new positions during high-impact economic events. This significantly reduces unnecessary risk a
Aura Neuron MT4
Stanislav Tomilov
4.55 (11)
Experts
Aura Neuron is a distinctive Expert Advisor that continues the Aura series of trading systems. By leveraging advanced Neural Networks and cutting-edge classic trading strategies, Aura Neuron offers an innovative approach with excellent potential performance. Fully automated, this Expert Advisor is designed to trade currency pair XAUUSD (GOLD). It has demonstrated consistent stability across these pairs from 1999 to 2023. The system avoids dangerous money management techniques, such as martingale
Diamond PRO
Fanur Galamov
4.79 (61)
Experts
1 copy left for  $199 Next price  -->  $249 Diamond PRO is enhanced powerful version of Diamond for advanced traders. Pro version includes optimized cores, new impoved entry points filters, new multistage profit closure algorithm and сontains number of external control parameter that allows build and fine tune own tradind decisions and algorithms. The system provides more accurate market entries, analyzes and filters upcoming economic news, contains spread protection and an advanced position ma
Mon Scalper MT4
Xuan Bach Nguyen
Experts
Mon Scalper - Dual-Trendline Breakout Scalping Expert Mon Scalper is a specialized Expert Advisor designed exclusively for gold (XAUUSD) trading. It utilizes a unique dual-trendline strategy to identify strong trends and breakout points, executing trades automatically based on market conditions. Join My MQL5 Channel for the Latest Updates! Real-Time Signal :  https://www.mql5.com/en/signals/2281529 Pricing : Launch Price : $199 Incremental Price Increase : The price will increase by $100 after
GoldPro
Sergey Batudayev
5 (2)
Experts
Welcome to the world of innovative and efficient gold trading with GoldPro - an advanced trading robot specifically designed to help you achieve success in the Gold market. The advisor uses the averaging technique, you should perceive this not as good or bad, but as an approach that works in the market, discarding the unipolar belief that one method is good and the other is bad, it exists and can be successfully applied, this is a fact. Reliability and Experience: GoldPro is the result of car
Gold Trade Pro
Profalgo Limited
4.61 (23)
Experts
LAUNCH PROMO: Only a few copies left at current price! Final price: 990$ Get 1 EA for free (for 2 trade accounts) -> contact me after purchase Ultimate Combo Deal -> click here New live signal:   https://www.mql5.com/en/signals/2084890 Live Signal high risk :  https://www.mql5.com/en/signals/2242498 Live Signal Set Prop Firm Set JOIN PUBLIC GROUP:   Click here Parameter overview Gold Trade Pro joins the club of Gold trading EA's, but with one big difference: this is a real trading strategy.
Golden Mirage mt4
Michela Russo
Experts
Limited stock at the current price! Final price: $1999 --> PROMO: From $299 --> The price will go up every 5 purchases, next price : $399 Golden Mirage is a robust gold trading robot designed for traders who value reliability, simplicity, and professional-grade performance. Powered by a proven combination of RSI, Moving Average,  ADX, and High/Low Level  indicators, Golden Mirage delivers high-quality signals and fully automated trading on the M5 timeframe for XAUUSD (GOLD) . It features a robu
HFT Prop Firm EA
Dilwyn Tng
4.97 (627)
Experts
HFT Prop Firm EA is  also known as Green Man due to its distinctive logo, is an Expert Advisor (EA) crafted specifically for overcoming challenges or evaluations from proprietary trading firms (prop firms) that permit High-Frequency Trading (HFT) strategies. With version 5.8 and above GreenMan  HFT Prop Firm EA is plug and play for for almost true HFT prop firm challenges without setfiles with it newly improved automatic features. For limited period: Free utilities worth $198 when you buy HFT
Ryukai Scalper
Louai Habiche
2 (1)
Experts
Ryukai Scalper Ryukai Scalper is an automated Expert Advisor designed for trading XAUUSD (Gold) on the M5 timeframe.It uses a refined scalping algorithm that combines price action and volatility filters to identify short-term trading opportunities in the Gold market. - Main Features Optimized for Gold (XAUUSD) on the M5 timeframe. Scalping logic based on price movement and volatility. Automatic risk management with adjustable lot size. Works in both trending and ranging conditions. Suitable for
Gold Throne MT4
DRT Circle
5 (2)
Experts
Gold Throne EA – Non-Martingale Grid Trading System for Gold (XAUUSD) The   Gold Throne EA   is a Expert Advisor designed exclusively for   Gold (XAUUSD)   trading. It operates on a structured   grid trading methodology   while avoiding the use of   martingale   money management. Instead of increasing lot sizes exponentially after losses, the EA uses a fixed or incrementally adjustable lot sizing approach, giving traders greater control over exposure and risk. By removing martingale logic, Gold
Vortex Gold MT4
Stanislav Tomilov
5 (6)
Experts
Vortex - your investment in the future The Vortex Gold EA expert Advisor made specifically for trading gold (XAU/USD) on the Metatrader platform. Built using proprietary indicators and secret author's algorithms, this EA employs a comprehensive trading strategy designed to capture profitable movements in the gold market. Key components of its strategy include classic indicators as CCI and Parabolic Indicator, which work together to accurately signal ideal entry and exit points. At the heart of V
BTC Pro ea MT4
Ebrahim Mohamed Ahmed Maiyas
Experts
An advanced Expert Advisor powered by artificial intelligence and machine learning, specifically designed for analyzing BTC. It adapts to price movements and market fluctuations to detect potential trading opportunities. Special launch offer – limited time only. A tiered pricing model applies: Every 5th purchase increases the price by $50. With each new buyer, the next price level gets closer – making your entry more expensive. Secure   BTC Pro  at the current price before the next price incre
Fundamental hunter
Sara Sabaghi
Experts
Fundamental Hunter – The Smart Money Tracking Expert Advisor You don't just buy an EA; you buy a unique opportunity. Early buyers get the power first... at a price they'll never get back. Next price will be: $1600 | 6/10 spot remains Next price will be: $2000  | 10/10 Final price: $2400 Live result If you are looking for an Expert Advisor that goes beyond indicators and actually understands the market through real economic data , Fundamental Hunter is the solution. This EA combines artificial
Infinity Trader EA
Lachezar Krastev
5 (13)
Experts
BLACK FRIDAY! ->> Buy Infinity Trader EA with -70% OFF and get a BONUS EA ->> Trend Matrix EA NOTE: Promo price: $167 (Regular Price: $547) - The offer ends soon! Trend Matrix EA - Amazing strategy with many features and support for 10 symbols with a real price of $447! Don't miss it!  After purchase, contact me to get your BONUS EA! Infinity Trader EA Live Results:  https://www.mql5.com/en/signals/2290275 Infinity Trader EA seamlessly integrates the strengths of Chat GPT and Gemini AI, providi
Three Little Birds
Ahmad Aan Isnain Shofwan
Experts
THREE LITTLE BIRDS EA Forged from loss. Perfected with pain. Released with purpose. Tip: If you want to understand how the EA works in detail during testing, look for the parameter “Debug” in the input settings. By default, it is False . Set it to True to see detailed messages in the Experts tab while running backtest or live test. STRUCTURE. NOT SPECULATION. Three Little Birds EA is not just another trading robot. It is a battle-forged engine, crafted through years of real failure, and desi
Bitcoin Scalper Pro MT4
Yevhenii Mavletbaiev
Experts
Be sure to contact me after purchase by writing a private message! Also, if you have any questions before purchasing, feel free to ask them. Only a few copies left at $129. Next price is $399 Live signal  MT5 version Meet your trusted crypto market assistant — Bitcoin Scalper Pro. This is the perfect solution for those who want to trade Bitcoin professionally and efficiently! This unique trading advisor is designed specifically for Bitcoin trading and uses a powerful price level breakout stra
Recovery Manager Pro MT4
Ianina Nadirova
5 (1)
Experts
Recovery Manager Pro is a system for recovering drawdowns from other advisors or from manually opened orders. RM Pro has the ability to automatically dynamically adjust. The trader needs to select the risk level and the advisor will work in fully automatic mode. Can work in drawdown recovery mode and standby mode! If another advisor generates a drawdown, RM Pro will disable it, lock the position and start the process of restoring the deposit using partial closures. In its trading, the advisor u
Dark Gold
Marco Solito
4.73 (90)
Experts
Dark Gold  is a fully automatic Expert Advisor for  Scalping   Trading on Gold , Bitcoin , Eurusd and Gbpusd. This Expert Advisor needs attention, in fact presents highly customizable. Dark Gold is based on   Dark Support Resistance indicator   (owning it is not necessary) , these Trades can be manage with some strategies. If you   Buy this Expert   Advisor you can   write a feedback   at market and   get Dark Support Resistance indicator for Free , for More info contact me The basic strategy st
More from author
MT4 Signals send to Telegram
Emin Umit
Utilities
MT4 Sinyalleri Telegram EA'ya - Daha Akıllıca Ticaret Yapın, Güncel Kalın! Güçlü MT4 Sinyallerimizle Telegram EA ile yatırımlarınızı hızlandırın! Gerçek zamanlı yatırım sinyallerini, kâr güncellemelerini ve SL/TP değişikliklerini doğrudan MT4 platformunuzdan Telegram kanallarınıza sorunsuz bir şekilde gönderin. İster Forex, ister Endeks veya Kripto para ticareti yapın, anında bildirimlerle kontrolü elinizde tutun. Temel Özellikler: Gerçek Zamanlı Sinyaller : Anında işlem açılış, kapanış ve deği
FREE
TSFX Super Trend EA
Emin Umit
Experts
SuperTrend EA v1.00 is an innovative Expert Advisor that masterfully captures market trends and serves as one of the strongest allies for investors through its automated trading strategies. At its core lies the legendary SuperTrend indicator, developed by Olivier Seban, which intelligently combines volatility (ATR-based) and price action to generate simple yet highly effective signals. Unlike complex indicators that can overwhelm traders, SuperTrend's single line—turning green for uptrends and
Filter:
No reviews
Reply to review