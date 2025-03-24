GrayWolf EA

GrayWolf EA: Akıllı ve Güçlü Bir Ticaret Asistanı

GrayWolf EA, MetaTrader 4 platformu için geliştirilmiş profesyonel bir otomatik işlem robotudur. Hareketlilere ortalama (MA) temelinde gelişmiş bir strateji ile tasarlanan bu EA, piyasa trendlerini analiz etmek için dört ayrı MA'dan (MA1, MA2, MA3, MA4) yararlanır ve hem yeni hem de kayıtlı forex piyasası yatırımcıları için ideal bir çözüm sunar. Esnek, esnek ve dinamik risk yönetimi özellikleriyle GrayWolf EA, piyasa hareketlerini etkili bir şekilde izler ve karlı işlem fırsatlarından yararlanır.


Oluşacak güçlü trendleri yakalar ve bunlara katılıyor. Trendin kırılmadığı düzeltmeleri tespit edilir ve daha fazla sayıda sıra eklenir ve kar çoğalır.


Temel Özellikler:
  • Dört Hareketli şiddet stratejisi : MA1, MA2, MA3 ve MA4'ün kesişmelerine dayalı kesin alım/satım saçılması.
  • Dinamik Zarar Durdur ve Kar Al : Piyasa koşullarına uyum sağlayan esnek risk yönetimi.
  • Ters Geçişi Kapatma : Ters sinyallerdeki konumları otomatik kapatma seçeneği.
  • Zaman ve Gün Filtreleri : Tercih ettiğiniz zaman dilimleri ve günlerde işlem yapmayı tercih edin.
  • Kullanıcı Dostu Ayarlar : İşlem stratejinize uygun özel etkiler etkisi.
  • Forex çiftleri, değerli metaller, endeksler ve kripto para birimleriyle uyumludur.
*Necessary update support will always be provided according to demands.

   

           Kısa süreli promosyon fiyatıyla yayında!!


Önerilen ürünler
The Arrow Scalper
Fawwaz Abdulmantaser Salim Albaker
1 (2)
Uzman Danışmanlar
Dear Friend..  I share with you this simple Expert Adviser .. it is full automatic  this Expert Adviser following the trend of the pair you install on or any stocks or indices , it is works like that: - when the trend on H4 chart show a start of up trend the expert will wait till the 15M & 1H charts show an up trend the EA will open a buy order directly , and do the same for down trend and open a sell order the buy or sell  order lot size and take profit and stop loss will measured manually  by
FREE
BuckWise
Joel Protusada
Uzman Danışmanlar
BuckWise   is a fully automated scalping Expert Advisor that can be run successfully using EURUSD currency pair at H1 timeframe. Very Important This Expert Advisor can not run with any EAs in the same account. As part of the money management plan, it calculates and monitors the Margin Level % and assumes that all open trades are created by it. If you want an Expert Advisor that trades in a daily basis, this EA is not for you because using this requires a patience to wait for a few days or weeks
Gold Crazy EA MT4
Nguyen Nghiem Duy
Uzman Danışmanlar
Gold Crazy EA   is an Expert Advisor designed specifically for trading Gold H1/ EU M15. It use some indicators to find the good Entry. And you can set SL or you can DCA if you want. It can be an Scalping or an Grid/ Martingale depend yours setting. This EA can Auto lot by Balance, set risk per trade. You also can set TP/ SL for earch trade or for basket of trade. - RSI_PERIOD - if = -1, then the default strategy works, if >0, then the RSI strategy works - MAX_ORDERS - to trade with only 1 order,
Matrix Arrow EA MT4
Juvenille Emperor Limited
5 (8)
Uzman Danışmanlar
Matrix Arrow EA MT4 , Matrix Arrow Göstergesinin MT4 sinyallerini grafikteki bir ticaret paneli ile manuel olarak veya %100 otomatik olarak takas edebilen benzersiz bir uzman danışmandır. Matrix Arrow Indicator MT4 , mevcut eğilimi erken aşamalarında belirleyecek ve aşağıdakiler gibi 10'a kadar standart göstergeden bilgi ve veri toplayacaktır: Ortalama Yönlü Hareket Endeksi (ADX), Emtia Kanal Endeksi (CCI), Klasik Heiken Ashi mumları, Hareketli ortalama, Hareketli Ortalama Yakınsama Iraksaklığı
Ksm Bot4
Andriy Sydoruk
Uzman Danışmanlar
Ksm: Smart Solution for Automated Forex Trading Ksm is a tool designed for automating Forex trading, using modern methods of time-series data analysis to work with multiple currency pairs across different timeframes. Key Features and Benefits Multi-currency support : Ksm enables trading across multiple currency pairs, helping traders adapt their strategies to various market conditions. New currency pairs can be easily added. Time-series data analysis : Utilizing advanced algorithms, Ksm analyzes
Euro Gift EurUsd M15
Marek Kupka
3 (5)
Uzman Danışmanlar
Euro Gift (EURUSD M15) I am celebrating my birthday, so i will publish some EAs for FREE. This EA has been developed for EURUSD M15.  Strategy is based on ICHIMOKU indicator and has very little parameters - so its VERY ROBUST. It uses Stop pending orders with   ATR   Stop Loss . At 9:00 pm we are closing trading every Friday to prevent from weekly gaps. !!!Adjust these times to your broker time. Preset values are for UTC+2 only!!! For every candle the pending orders are modified to adapt the mar
FREE
PipFinite EA Breakout EDGE
Karlo Wilson Vendiola
5 (5)
Uzman Danışmanlar
The Official Automated Version of the Reliable Indicator PipFinite Breakout EDGE EA Breakout EDGE takes the signal of PipFinite Breakout EDGE indicator and manages the trade for you. Because of numerous financial instruments to consider, many traders want the signals to be fully automated. The EA will make sure all your trades are executed from entry to exit. Saving you time and effort while maximizing your profits. The Edge of Automation Effortless price action trading is now possible acros
CCI and ATR Trader
Evgeniia Terekhova
2.75 (4)
Uzman Danışmanlar
Советник работает на двух индикаторах CCI и ADX. Условия для входа в BUY: 1. ADX пересекает уровень 20 2. CCI пересекает уровень 100 снизу вверх 3. Выставляем фиксированный StopLoss и TakeProfit 4. Закрываем позицию по рыночной цене, когда CCI пересекает уровень 100 сверху вниз. Условия для входа в SELL: 1. ADX пересекает уровень 20 2. CCI пересекает уровень -100 сверху вниз 3. Выставляем фиксированный StopLoss и TakeProfit 4. Закрываем позицию по рыночной цене, когда CCI пересекает уровень -10
FREE
Correlation Beast EA
Rodrigo Rethka Goncalves
Uzman Danışmanlar
Correlation Beast V2.05 - Skyrocket Your Forex Trading! Unlock the power of currency correlations with Correlation Beast V2.5 , the ultimate Expert Advisor for MetaTrader 4! Designed for traders who crave precision and profitability, this EA leverages advanced correlation strategies to identify high-probability trades. Whether you're a beginner or a pro, this tool is your key to mastering the Forex market! Why Choose Correlation Beast V2.5? Powerful Correlation Trading Trade sma
Fxraid EA for Intraday Trading
FXRaid UK Ltd
Uzman Danışmanlar
This is a Trend and Reverse based EA. No martingale or hedging strategy is used here. It works on MetaTrader 4 with all major pairs. Here you can see more details about our EA.   Entry Logic: Support resistance to determine the area of buying and selling. We don't enter market if its a ranging market.we filter ranging market with Bollinger band. Also we check the market trend. We use reverse trend strategy Exit Logic: Usually, we have a fixed stop loss which is very low according to the Take pro
Goal Time
Mourad Ezzaki
Uzman Danışmanlar
GOAL TIME is an expert advisor based on the notion of time, it studies the change of price according to time, and it finally detects the best time to execute a good order. The EA is based on an indicator that draws a price curve in relation to time, this curve is deduced by an algorithm that analyzes old data. Then, the EA exploits the generated curve and executes the correct order. In case of incorrect choice, the EA has the mission to limit the losses. After a thorough study of this strategy o
Blue CARA MT4
Duc Anh Le
Uzman Danışmanlar
| Fully-automated Smart Money Concept (ICT) inspired trading solution with multi-strategy capabilities | Built by a grid trader >> for grid traders.  This is MT4 version, click  here  for  Blue CARA MT5  (settings and logics are same in both versions)     Real monitoring signal  -->  Cara Gold Intro Blue CARA EA   ('CARA') - short for  C omprehensive  A lgorithmic R esponsive A dvisor is a next-gen  multi-currency    multi-timeframe  EA base on the widely known (and perhapse most popular) Inn
Grid Hero
Chock Hwee Ng
3.91 (186)
Uzman Danışmanlar
Grid Hero is a fully automated EA that uses a revolutionary Grid algorithm (P.A.M.A.) together with a signature synergy of Price Action trading and an Artificial Instinct Self-Adaptive Processing Unit. Grid Hero was strictly developed, tested and optimized using the "Reversed Sampling" development methodology based on "In-Sample" phase (2012 to 2017) and "Out-Of-Sample" phase (2004 to 2011). It has passed 13 years back test of real tick data and real variable spread (with commission) from 2004 t
Taranus
Viktor Shpakovskiy
5 (1)
Uzman Danışmanlar
Taranus is a multifunctional EA, a universal assistant to a trader, designed to work under the control of a trader. The EA has a large set of tools and can work: by indicators, by trading levels, by trend lines, by martingale strategy, trade on news. It has: several filters to determine the trend, a multi-level risk management system, money management, virtual stop loss, universal trailing stop, can work with any type of orders. Set files and a guide to the Taranus EA can be found in the "Commen
Oil King Premium
Mehmet Ozhan Hastaoglu
3.5 (2)
Uzman Danışmanlar
This robot works in 15-minute periods. Opens a limited number of transactions when it reaches a specific transaction volume. You can run the following system if you want to open operations. Set the amount of the lot from the set You can start the strategy test by typing the broker name of the Brent or WTI symbol type and selecting the lot amount. Symbol EA = Oils+ ( Sample Symbol Name Your Brokers )  Period : M15 ( Cancellation and Money Back Guarantee within 7 Days )  
ToTheMoon MT4
Daniel Moraes Da Silva
5 (1)
Uzman Danışmanlar
ONE OF THE FEW ROBOTS WITH A SIGNAL HISTORY OF MORE THAN 3 YEARS AND AMONG THE TOP 10.   LINK TO MY ROBOTS AND SIGNAL PRESETS: In my profile there is a link to download the PRESETS that I use in my SIGNALS, you can download and Backtest for free, there are explanations in the my WebSite. https://www.mql5.com/en/users/tec_daniel   LINK TO OTHER ROBOT VERSIONS: MT4:  https://www.mql5.com/en/market/product/97963 MT5:  https://www.mql5.com/en/market/product/97962   SOME EXAMPLES OF SIGNALS ON “mql5.
Asteroid
Evgeniy Zhdan
Uzman Danışmanlar
The basis of the work of the adviser is to use the change in trend strength to determine the optimal entry points to the market. The logic of the advisor’s work combines two strategies: control of price consolidation and its “explosion” and control of the trend end to work in the channel. The EA does NOT use dangerous trading methods. Each trade has a stop loss and take profit. Recommended trading tools (5m): EURUSD, GBPUSD, USDJPY, USDCAD. Settings: MaxRisk - Value for calculating the tradi
Alligator Trader
Ciprian Ghebanoaei
3 (2)
Uzman Danışmanlar
Alligator Trader is a fully automatic, professional trading robot. Designed specifically for the foreign exchange market   USDJPY M30. EA does not need to configure parameters. Ready to work on  USDJPY M30. , You only need to decide on the choice of the lot. It has a smart algorithm which detects the trend, filters out market noise. The expert creates orders on trend direction. Input and output orders are given by a combination of two indicators that can be found on any MT4 platform: Alligator
FREE
PZ Goldfinch Scalper EA
PZ TRADING SLU
2.73 (40)
Uzman Danışmanlar
This is the latest iteration of my famous scalper, Goldfinch EA, published for the first time almost a decade ago. It scalps the market on sudden volatility expansions that take place in short periods of time: it assumes and tries to capitalize of inertia in price movement after a sudden price acceleration. This new version has been simplified to allow the trader use the optimization feature of the tester easily to find the best trading parameters. [ Installation Guide | Update Guide | Troublesh
FREE
Atena Gold EA
Igor Pereira Calil
Uzman Danışmanlar
The Atena specialist is a EA for Meta Trader with the objective of working with the robot's own trends and strategies. GET Atena Gold EA FREE INSTALLED AND OPERATING ON YOUR ACCOUNT, ASK ME PRIVATE MESSAGE. Atena was developed to operate with greater security on American metal (GOLD, XAUUSD). Atena GOLD is a long-term robot, with WEEKLY AND MONTHLY profits, don't be too alarmed if it sometimes takes some time to close. Remember that Athena operates in both market trends, buying and selling, re
Exotic Adv
Ivan Simonika
Uzman Danışmanlar
Exotic Bot   is a multi -cream multifunctional adviser working on any time frame and in any market conditions. The robot’s work is taken as a system of averaging with the non -geometric progression of the construction of a trading grid. Built -in protection systems: special filters, spreading, internal restriction of trading time. Building a trading grid, taking into account important internal levels. The ability to configure trading aggressiveness. Work postponed orders with trailing orders. T
Price action with smart money management
Debashish Sahu
Uzman Danışmanlar
This PRICE ACTION  trading EA is best for low risk steady growth. The EA has ability to smartly increase and decrease risk percent per trade  to maximize the gain. No INDICATORS are used of any kind. There is NO HEDGING or MARTINGALE. This Ea is fully set and forget based, but if you want you can also manually move your stop and profit target and can also close the trades whenever you want, it will not affect the EA algorithm. If You are new to robot trading, run with default settings. NOTE:
Smart Golden
Yi Hsiu Tsai
5 (2)
Uzman Danışmanlar
“Smart Golden”, altın piyasası için özel olarak tasarlanmış bir üründür ve scalping stratejisi kullanır. Martingale, grid ve hedge gibi yönetim yöntemlerini kullanmaz. Tarihsel altın verilerinden sağlam özellikler çıkarmak için yapay zeka araçlarını (makine öğrenimi) kullanıyoruz ve bu özellikler doğrudan “Smart Golden” içine kodlanır. Belirli tarihsel veriler üzerinde sürekli eğitim (overfitting) veya ChatGPT tahmini yapmadığımız için, overfitting olasılığını en aza indirgeyebiliriz. Ticaret
Red Hawk EA
Profalgo Limited
4.18 (17)
Uzman Danışmanlar
NEW PROMO: Only a few copies copies available at 349$ Next price: 449$ Make sure to check out our " Ultimate EA combo package " in our   promo blog ! Red Hawk is a "mean reversion" trading system, that trades during the quiet times of the market. It runs on 9 pairs currently: EURUSD, GBPUSD, USDCHF, EURCHF, EURGBP, AUCAD, AUDJPY, EURAUD and USDCAD. Recommended timeframe: M5 Since this kind of strategy works best with low spread and fast execution, I advise using an good ECN broker. IMPORTANT F
Magic Grid
Aliaksandr Charkes
4.52 (27)
Uzman Danışmanlar
Magic Grid is an indicator-free advisor that uses a grid strategy. The strategy is based on automatic reopening of grid pending orders, after closing their market positions (by Take-Profit, Stop-Loss or manually). Pending orders are placed with a specified step from the initial prices, which can be entered manually or generated automatically ( one time at the beginning of the trade ). The robot can trade on any time frame, on any currency pair, on several currency pairs, and on any number of di
FREE
Simple RSI Forex Trading Strategy
Victor Manuel Valderrama Zamora
4 (1)
Uzman Danışmanlar
Diversify the risk in your trading account by combining our Expert Advisors. Build your own custom trading system here:   Simple Forex Trading Strategies The expert advisor opens trades when RSI indicator enter in oversold or overbought areas. The Stop Loss, Take Profit, and Trailing Stop are calculated based on the ATR indicator. The recommended currency pair is EURGBP and the recommended timeframe to operate and to do backtests is H4. This Expert Advisor can be profitable in any TimeFrame an
FREE
Duel MT4
Marta Gonzalez
Uzman Danışmanlar
YOU WANT TO WIN THE DUEL. Look the market in the eye, feel the trigger on your finger. Take a deep breath and shoot before anyone else. This system allows you to detect the right moment to attack the market. The whistles are already sounding in the air. Dare to win the duel at the market. This system is suitable for small accounts and can be used with only  $ 10 0 . You can download the demo and test it yourself.   Very stable growth curve as result of smart averaging techniques. "Safety
AUTO PUT STOPLOSS TAKEPROFIT
Cuong Pham
Uzman Danışmanlar
This EA will help you to automatically put stop loss and take profit for all your orders. Stop loss point and take profit points can be selected in the tab of the input parameters. You can specify three symbols with SL and TP values (you can see symbol1 , symbol2 ... in the input tab below). The EA performs checks. If a new order with symbol1 appears, it puts SL and TP with stoploss1 and takeprofit1 values (in points). If a new order with symbol2 appears, it puts SL and TP with stoploss2 and tak
Zigzag Hedging EA
Samir Arman
Uzman Danışmanlar
he expert works on the Zigzag levels on the previous candle With some digital way to enter the deal On the five minute frame Work on currency pairs only Do not use TakeProfit or Stop Loss How the expert works It is placed on the three currency pairs GBPUSD GBPJPY GBP AUD Same settings without changing anything When he works, he will work on only one currency of them until it closes on a profit Profit is only seven points Please watch the video Explains how the expert works. Max Spread = 0.3 Bro
Oakbot Grid trading
Kulanan Chavalparit
Uzman Danışmanlar
Oakbot Grid Trading Series14  is a safe and high profit algorithm with more than 100% profitable trades in 5 months historical backtest. It usually opens multiple trades per week and closes them mostly within 1-3 days. NO m artingale in this  algorithm Recommended Broker : www.icmarkets.com Trades The Group of Trade has a fixed Take Profit about 10 pips or 5 0 dollars and Stop Loss set from the beginning. Although the values can be changed, it is recommended to keep the default values to get th
Bu ürünün alıcıları ayrıca şunları da satın alıyor
AI Forex Robot MT4
MQL TOOLS SL
5 (4)
Uzman Danışmanlar
AI   Forex Robot - The Future of Automated Trading. AI Forex Robot is powered by a next-generation   Artificial Intelligence   system based on a hybrid LSTM Transformer neural network, specifically designed for analyzing gold (XAUUSD) price movements on the Forex market. The system analyzes complex market structures, adapts its strategy in   real time   and makes data-driven decisions with a high level of precision. AI Forex Robot is a modern, fully automated system powered by   artificial intel
Goldex AI
Mateo Perez Perez
4.37 (27)
Uzman Danışmanlar
Goldex AI: Bugünün başarısı yarının meyvesi olacak SINIRLI SÜRE IÇIN SÜPER INDIRIM! FİYAT ARTMADAN ÖNCE SON 2 KOPYA 299 USD. Canlı Sinyal > IC Markets Real: Goldex AI Yüksek riskli set Kılavuz ve yapılandırma dosyaları: Satın aldıktan sonra kılavuz ve yapılandırma dosyalarını almak için benimle iletişime geçin. Fiyat: Başlangıç fiyatı 899$'dır ve her on satıştan sonra 199$ artacaktır. Mevcut kopya sayısı: 2 Goldex AI - Sinir ağları, trend ve fiyat hareketi ile gelişmiş ticaret robotu. Goldex
Aura Black Edition
Stanislav Tomilov
4.62 (21)
Uzman Danışmanlar
Aura Black Edition, yalnızca ALTIN ​​ticareti yapmak için tasarlanmış tamamen otomatik bir EA'dır. Uzmanlar, 2011-2020 döneminde XAUUSD'de istikrarlı sonuçlar gösterdi. Hiçbir tehlikeli para yönetimi yöntemi kullanılmadı, martingale yok, grid veya scalp yok. Herhangi bir broker koşulu için uygundur. Çok katmanlı bir algılayıcı ile eğitilen EA Sinir Ağı (MLP), ileri beslemeli yapay sinir ağı (ANN) sınıfıdır. MLP terimi belirsiz bir şekilde kullanılır, bazen gevşek bir şekilde herhangi bir ileri b
Vortex Gold MT4
Stanislav Tomilov
5 (6)
Uzman Danışmanlar
Vortex - geleceğe yatırımınız Vortex Gold EA uzman Danışmanı, Metatrader platformunda altın ticareti (XAU / USD) için özel olarak yapılmıştır. Tescilli göstergeler ve gizli yazarın algoritmaları kullanılarak oluşturulan bu EA, altın piyasasındaki karlı hareketleri yakalamak için tasarlanmış kapsamlı bir ticaret stratejisi kullanır. Stratejisinin temel bileşenleri, ideal giriş ve çıkış noktalarını doğru bir şekilde işaret etmek için birlikte çalışan CCI ve Parabolik Gösterge gibi klasik gösterge
XG Gold Robot MT4
MQL TOOLS SL
4.41 (37)
Uzman Danışmanlar
The XG Gold Robot MT4 is specially designed for Gold. We decided to include this EA in our offering after   extensive testing . XG Gold Robot and works perfectly with the   XAUUSD, GOLD, XAUEUR   pairs. XG Gold Robot has been created for all traders who like to   Trade in Gold   and includes additional a function that displays   weekly Gold levels   with the minimum and maximum displayed in the panel as well as on the chart, which will help you in manual trading. It’s a strategy based on  Price
Quantum Emperor MT4
Bogdan Ion Puscasu
4.85 (170)
Uzman Danışmanlar
Tanıtımı       Quantum Emperor EA   , prestijli GBPUSD çiftinde işlem yapma şeklinizi değiştiren çığır açan MQL5 uzman danışmanı! 13 yılı aşkın ticaret tecrübesine sahip deneyimli yatırımcılardan oluşan bir ekip tarafından geliştirilmiştir. IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instructions. ***Quantum Emperor EA satın alın ve  Quantum StarMan  veya Quantum King ücretsiz edinin!*** Daha fazla ayrıntı için özelden sorun
The Gold Reaper MT4
Profalgo Limited
4.58 (31)
Uzman Danışmanlar
PROP FİRMASI HAZIR!   (   SETFILE'ı indirin   ) PROMO BAŞLAT: Mevcut fiyata yalnızca birkaç kopya kaldı! Son fiyat: 990$ 1 EA'yı ücretsiz alın (2 ticari hesap için) -> satın aldıktan sonra benimle iletişime geçin Ultimate Combo Deal   ->   click here JOIN PUBLIC GROUP:   Click here Live Signal Altın Reaper'a hoş geldiniz! Çok başarılı Goldtrade Pro'yu temel alan bu EA, aynı anda birden fazla zaman diliminde çalışacak şekilde tasarlanmıştır ve ticaret sıklığını çok muhafazakardan aşırı değişke
GOLD Dahab MT4
Ebrahim Mohamed Ahmed Maiyas
5 (1)
Uzman Danışmanlar
An advanced Expert Advisor powered by artificial intelligence and machine learning, specifically designed for analyzing Gold (XAU/USD). It adapts to price movements and market fluctuations to detect potential trading opportunities. Contact me if you need the settings file, have any questions, or need any assistance. Special launch offer – limited time only. A tiered pricing model applies: Every 5th purchase increases the price by $50. With each new buyer, the next price level gets closer – mak
AW Recovery EA
AW Trading Software Limited
4.39 (84)
Uzman Danışmanlar
Expert Advisor, kârsız pozisyonları kurtarmak için tasarlanmış bir sistemdir.   Yazarın algoritması kaybeden bir pozisyonu kilitler, onu birçok ayrı parçaya böler ve her birini ayrı ayrı kapatır. Kolay kurulum, düşüş durumunda gecikmeli başlatma, kilitleme, diğer Uzman Danışmanları devre dışı bırakma, trend filtreleme ile ortalama alma ve kaybedilen bir pozisyonun kısmi kapanması tek bir araçta yerleşiktir. Sadece tüm gruplarda siparişleri kapatan şebeke stratejilerinin aksine, kayıplarla daha g
Indicement MT4
Profalgo Limited
5 (2)
Uzman Danışmanlar
Indicement'a Hoş Geldiniz! PROP FİRMASI HAZIR! -> set dosyalarını   buradan indirin LANSMAN PROMOSYONU: Güncel fiyattan sadece birkaç adet kaldı! Son fiyat: 990$ NEW: Choose 1 EA for FREE! (limited to 2 trading account numbers) En İyi Kombo Fırsatı     ->     buraya tıklayın KAMU GRUBUNA KATILIN:   Buraya tıklayın   VERSION 4.0 LIVE RESULTS OLD VERSION FINAL RESULTS INDICEMENT,   Endeks piyasalarına profesyonel işlem algoritmaları oluşturma konusunda 15 yıllık deneyimimi getiriyor. EA, en iyi
DS Gold Robot MT4
MQL TOOLS SL
4.5 (10)
Uzman Danışmanlar
Introducing the DS Gold Robot, your ultimate companion in navigating the intricate world of XAUUSD trading. Developed with precision and powered by cutting-edge algorithms, DS Gold is a forex robot meticulously crafted to optimize your trading performance with  XAUUSD pairs . With its advanced analytical capabilities,  DS Gold  Robot   constantly monitors the gold market, identifying key trends , patterns, and price movements with lightning speed. The DS Gold Robot opens positions every day from
Infinity Trader EA
Lachezar Krastev
5 (15)
Uzman Danışmanlar
BLACK FRIDAY! ->> Buy Infinity Trader EA with -70% OFF and get a BONUS EA ->> Trend Matrix EA NOTE: Promo price: $167 (Regular Price: $547) - The offer ends soon! Trend Matrix EA - Amazing strategy with many features and support for 10 symbols with a real price of $447! Don't miss it!  After purchase, contact me to get your BONUS EA! Infinity Trader EA Live Results:  https://www.mql5.com/en/signals/2290275 Infinity Trader EA seamlessly integrates the strengths of Chat GPT and Gemini AI, providi
Golden Mirage mt4
Michela Russo
Uzman Danışmanlar
Limited stock at the current price! Final price: $1999 --> PROMO: From $299 --> The price will go up every 5 purchases, next price : $399 Golden Mirage is a robust gold trading robot designed for traders who value reliability, simplicity, and professional-grade performance. Powered by a proven combination of RSI, Moving Average,  ADX, and High/Low Level  indicators, Golden Mirage delivers high-quality signals and fully automated trading on the M5 timeframe for XAUUSD (GOLD) . It features a robu
Big Forex Players MT4
MQL TOOLS SL
4.8 (41)
Uzman Danışmanlar
We proudly present our cutting-edge robot, the  Big Forex Players EA  designed to maximize your trading potential, minimize emotional trading, and make smarter decisions powered by cutting-edge technology. The whole system in this EA took us many months to build, and then we spent a lot of time testing it. This unique EA includes three distinct strategies that can be used independently or in together. The robot receives the positions of the  biggest Banks  (positions are sent from our database t
The Infinity EA MT4
Abhimanyu Hans
3.73 (30)
Uzman Danışmanlar
ChatGPT Turbo ile AI Destekli Teknoloji Infinity EA, GBPUSD ve XAUUSD için tasarlanmış gelişmiş bir ticaret Uzman Danışmanıdır. Güvenliğe, tutarlı getirilere ve sonsuz karlılığa odaklanır. Martingale veya grid ticareti gibi yüksek riskli stratejilere dayanan diğer birçok EA'nın aksine. Infinity EA, genel ticaret deneyiminizi olağanüstü kılmak için en son ChatGPT sürümü tarafından sağlanan makine öğrenimi, veri analitiği AI tabanlı teknoloji üzerine yerleştirilmiş sinir ağına dayalı disiplinli,
Aurum Trader
Vasiliy Strukov
5 (3)
Uzman Danışmanlar
EA Aurum Trader mt5, bir koparma ve trend takip stratejisini günde en fazla iki işlemle birleştirir. Kişisel bonus almak için satın aldıktan hemen sonra benimle iletişime geçin! Aurum Trader mt5, bir koparma ve trend takip stratejisini günde en fazla iki işlemle birleştirir. A Aurum Trader mt5, bir koparma ve trend takip stratejisini günde en fazla iki işlemle birleştirir. Kişisel bonus almak için satın aldıktan hemen sonra benimle iletişime geçin!  Güçlü Destek ve Trend Tarayıcı göstergemiz
Cherma Mt4
Hicham Chergui
2.62 (13)
Uzman Danışmanlar
CHERMA MT4 – Yapay Zeka ile Altın Ticareti için Profesyonel Uzman Danışman Cherma MT4, 5 dakikalık zaman diliminde (M5) altın (XAUUSD) ticareti için özel olarak tasarlanmış gelişmiş bir otomatik ticaret sistemidir. Piyasa analizini yapmak ve doğru giriş/çıkış noktalarını belirlemek için tamamen yapay zeka kullanır. Bu uzman danışman, hızlı ve etkili bir scalping stratejisi arayan yatırımcılar için tasarlanmıştır. Yapay zeka tarafından gerçek zamanlı üretilen sinyaller ve akıllı fiyat davranışı
Fundamental hunter
Sara Sabaghi
Uzman Danışmanlar
Fundamental Hunter – The Smart Money Tracking Expert Advisor You don't just buy an EA; you buy a unique opportunity. Early buyers get the power first... at a price they'll never get back. Next price will be: $1600 | 6/10 spot remains Next price will be: $2000  | 10/10 Final price: $2400 Live result If you are looking for an Expert Advisor that goes beyond indicators and actually understands the market through real economic data , Fundamental Hunter is the solution. This EA combines artificial
Recovery Manager Pro MT4
Ianina Nadirova
5 (1)
Uzman Danışmanlar
Recovery Manager Pro, diğer danışmanlardan veya manuel olarak açılan siparişlerden kaynaklanan kesintileri kurtarmaya yönelik bir sistemdir. RM Pro, otomatik olarak dinamik olarak ayarlama yeteneğine sahiptir. Yatırımcının risk seviyesini seçmesi gerekir ve danışman tam otomatik modda çalışacaktır. Düşüş kurtarma modunda ve bekleme modunda çalışabilir! Başka bir danışman bir dezavantaj oluşturursa, RM Pro bunu devre dışı bırakacak, pozisyonu kilitleyecek ve kısmi kapatmalar kullanarak mevduatın
Advanced Scalper
Profalgo Limited
3.96 (114)
Uzman Danışmanlar
4 YILDAN FAZLA ZATEN CANLI TİCARET SONUÇLARI     ->    https://www.mql5.com/en/signals/413850 YENİ TANITIM: Sadece birkaç kopya 349$'dan alınabilir Sonraki fiyat: 449$ Ücretsiz 1 EA alın! Promosyon blogumuzdaki   "   Ultimate EA kombo paketimize "   göz atmayı unutmayın   !!   EA'YI ÇALIŞTIRMADAN ÖNCE KURULUM KILAVUZUNU OKUYUN !!    ->    https://www.mql5.com/en/blogs/post/705899 Diğer Canlı sonuçlar   :    https://www.mql5.com/en/signals/1931084 Advanced Scalper, uzun yıllardır geliştirilm
HFT Prop Firm EA
Dilwyn Tng
4.97 (627)
Uzman Danışmanlar
HFT Prop Firm EA, kendine özgü logosu nedeniyle Green Man olarak da bilinir ve yüksek frekanslı ticaret (HFT) stratejilerini izin veren ticaret firmalarının (prop firms) zorluklarını veya değerlendirmelerini aşmak için özel olarak tasarlanmış bir Uzman Danışmandır (EA). Sınırlı süre için: HFT Prop Firm EA satın aldığınızda $198 değerinde ücretsiz yardımcı programlar MT5 versiyonu: https://www.mql5.com/en/market/product/117386 HFT Challenge Performans Monitörü ($200'dan başlayarak): Broker: IC Ma
EA Gold NRJ
Fanur Galamov
4.55 (11)
Uzman Danışmanlar
1 copy left for $175. Next price --> $249 EA Gold NRJ is 100% automated trading system with long term stable growth strategy. The EA works on popular instrument XAUUSD (GOLD).  The Ea does not use averaging, martingale, grid. Safe trading with low drawdown.  Only one trade per time. Each trade includes take profit and stop loss. FIFO compartible.  The Ea can work with any small or large deposits. Easy to use, just set risk or own fixed lot. Download settings Key features: smart entry point f
HFT Fast M1 Gold Scalper V8 EA
Martin Alejandro Bamonte
3.67 (3)
Uzman Danışmanlar
ULTRA-OPTİMİZE EDİLMİŞ SÜRÜM – MT4 HFT FAST M1 GOLD SCALPER V8.2 , MT4 versiyonunda şimdiye kadarki en güçlü, en kararlı ve en rafine sürümdür. HFT, yalnızca Altın (XAUUSD) üzerinde M1 zaman diliminde işlem yapan yüksek frekanslı bir scalping uzman danışmandır. Günlük olarak çok sayıda işlem gerçekleştirir. Gerçek bir scalping stratejisi için çok makul lot büyüklükleriyle çalışır ve bu nedenle özel scalping hesapları (RAW veya ECN) gerektirir. ICMarkets , özellikle düşük spread ve daha az slippa
Open lock
Sergey Likho
4.07 (43)
Uzman Danışmanlar
The Expert Advisor helps reduce the account drawdown. To do this, the losing deal is split into multiple small parts, each of these parts is closed separately. The EA can interact with other experts. For example, when a certain drawdown is reached, Open Lock can disable the other expert and start working with its orders. Open lock for MetaTrader 5 is available here Methods used by the EA Locking to prevent a drawdown increase Averaging orders used to cover the loss Partial closure to reduce the
Javier Gold Scalper V2
Felipe Jose Costa Pereira
5 (2)
Uzman Danışmanlar
Javier Gold Scalper: Teknolojimiz Yanınızda! Kullanım Kılavuzu ve yapılandırma dosyaları: Kılavuz ve yapılandırma dosyalarını almak için satın aldıktan sonra benimle iletişime geçin. Fiyat: Fiyat, satılan lisans sayısına bağlı olarak artar. Mevcut kopyalar: 5 Finans piyasalarının en volatil varlıklarından biri olan altın üzerinde işlem yapmak yüksek hassasiyet, detaylı analiz ve çok etkili bir risk yönetimi gerektirir. Javier Gold Scalper , bu temel unsurları sağlam ve gelişmiş bir sistemde bir
Anibus
Murodillo Eshkuvvatov
Uzman Danışmanlar
Only 5 copies at 350$- then  price to 600$ Introducing elite Anibus Expert Advisor for Meta Trader 4/5 Why this ea number one in market ? it can work in any pair / metal/ crypto specially design to work crypto currency BTCUSD Why Bitcoin trading 1.   Elite Precision Precision – Redefining Trading Cutting-edge algorithms fine-tuned for pinpoint execution with powerful hedging strategy. Smart setups crafted to navigate risks and seize opportunities. 2. Adaptive Market Strategies with Real-Time Pr
Algo Gold EA
Stuart James Winter
5 (1)
Uzman Danışmanlar
Güçlü bir ölçeklendirme stratejisi arayan yatırımcılar için titizlikle hazırlanmış, gelişmiş ve düşük riskli bir uzman danışman olan Algo Gold EA ile tanışın. Düşüşü en aza indirmeye ve güçlü risk yönetimini uygulamaya odaklanan bu otomatik ticaret sistemi, hem canlı hem de demo hesaplarda tutarlı sonuçlar verecek şekilde tasarlanmıştır. Algo Gold EA'nın öne çıkan özelliklerinden biri, kar hedeflerine ulaşıldığında ticaret faaliyetini durdurma yeteneğidir. Bu, karların canlı hesaplardan çek
GOLD EAgle mt4
Evgenii Aksenov
4.67 (118)
Uzman Danışmanlar
Big sale 50% OFF! Price $299. Regular price $599 All our signals are now available on myfxbook:   click here   Unique set files and all recommendations are provided free of charge. All future updates of the adviser are included in the price. After the purchase, contact me and I will help you install and configure the robot correctly. I will also share with you information on how to get a free VPS from a reliable broker. GOLD EAGLE is a swing strategy that is for the market in flat, which is 80-
Diamond PRO
Fanur Galamov
4.79 (61)
Uzman Danışmanlar
3 copies left for $299 Next price  --->  $349 Diamond PRO is enhanced powerful version of Diamond for advanced traders. Pro version includes optimized cores, new impoved entry points filters, new multistage profit closure algorithm and сontains number of external control parameter that allows build and fine tune own tradind decisions and algorithms. The system provides more accurate market entries, analyzes and filters upcoming economic news, contains spread protection and an advanced position
Dark Gold
Marco Solito
4.73 (90)
Uzman Danışmanlar
Dark Gold  is a fully automatic Expert Advisor for  Scalping   Trading on Gold , Bitcoin , Eurusd and Gbpusd. This Expert Advisor needs attention, in fact presents highly customizable. Dark Gold is based on   Dark Support Resistance indicator   (owning it is not necessary) , these Trades can be manage with some strategies. If you   Buy this Expert   Advisor you can   write a feedback   at market and   get Dark Support Resistance indicator for Free , for More info contact me The basic strategy st
Yazarın diğer ürünleri
MT4 Signals send to Telegram
Emin Umit
Yardımcı programlar
*Telegram'ı açıp arama çubuğuna '@BotFather' yazın. *Yeni bir bot oluşturmak için /başlat ve ardından /newbot girin *Botunuz için bir takma reklam ve bir kullanıcı adı bulun ( örneğin takma ad: "brand Signal" ve kullanıcı adı: BrandSignal_bot (kullanıcı adı 'bot' ile bitmelidir) *Sohbetten API token'ını seçin,token adresi (şuna benzer bir şey olacaktır 7754680911: ARDiKhESwAAEWHnT9B9bAXd-mEpI). Kaydedin. *Telegramda sinyal yayınlayacağınız bir kanal oluşturun ve oluşturduğunuz botu kanala yöneti
FREE
TSFX Super Trend EA
Emin Umit
Uzman Danışmanlar
SuperTrend EA v1.00 is an innovative Expert Advisor that masterfully captures market trends and serves as one of the strongest allies for investors through its automated trading strategies. At its core lies the legendary SuperTrend indicator, developed by Olivier Seban, which intelligently combines volatility (ATR-based) and price action to generate simple yet highly effective signals. Unlike complex indicators that can overwhelm traders, SuperTrend's single line—turning green for uptrends and
Filtrele:
İnceleme yok
İncelemeye yanıt