Nephilim B

Nephilim B — Эффективный и надёжный помощник для трейдинга
Nephilim B — это торговый бот, разработанный для автоматизации торговых операций и повышения эффективности на финансовых рынках. Объединяя в себе проверенные индикаторы и инновационные алгоритмы, Nephilim B предоставляет трейдерам мощные инструменты для оптимизации торговли, минимизации рисков и увеличения прибыли. Представляет собой первое поколение ботов "Nephilim".
Ключевые особенности:
  • Алгоритмическая торговля: Использует комбинацию индикаторов и скользящих средних для точного определения точек входа и выхода.
  • Полная автоматизация: Nephilim B автоматически анализирует рынок, открывает и закрывает позиции, основываясь на заданных параметрах.
  • Гибкая настройка: Возможность выбора режима торговли (лонг, шорт, или оба — для продвинутых пользователей), размера лота или его расчёта на основе процента от депозита.
  • Графическое оформление: Отображение ключевых уровней (максимум и минимум) на графике.
  • Фиксированный объем позиции: Возможность самостоятельно регулировать риски.

Описание торговой стратегии:

Стратегия включает фильтры для уменьшения количества ложных сигналов и оптимизации входов в сделки. Торговая логика позволяет эффективно работать как на трендовом, так и на флэтовом рынке.
Технические детали и параметры:
  • Параметры входа и выхода: Параметры торговли тщательно подобраны, но могут быть адаптированы под индивидуальные предпочтения (для этого свяжитесь с нашей технической поддержкой)
  • Уровни Stop Loss и Take Profit: Уровни защиты и прибыли устанавливаются автоматически для сохранности капитала.
  • Инструменты: GBP/NZD, USD/JPY, EUR/JPY, USD/CAD, .US500Cash (S&P500), EUR/USD, NZD/JPY
Рекомендации по использованию:
  • Таймфреймы и автоматизация: Рекомендуется использовать бота на VPS сервере для бесперебойной работы. Лонговый режим в приоритете. Таймфрейм M5 для достижения наилучших результатов.
  • Рыночные условия: Бот эффективно справляется как с трендовыми, так и с флэтовыми рынками.
  • Режим работы: Рекомендуется не отключать бота без крайней необходимости, чтобы не упустить важные торговые сигналы.
Технические требования:
  • Платформа: MetaTrader 5 версии 5.0 и выше.
  • Минимальный депозит: $200 для обеспечения минимальных условий торговли.
  • Время работы: 24/5, с отключением на выходные.
Поддержка и обновления:
Nephilim B регулярно обновляется и адаптируется под текущие рыночные условия. Пользователи получают обновления и техническую поддержку по запросу.
Важно:
Nephilim B не гарантирует 100% прибыльность и подвержен рискам, присущим любой торговой деятельности. Перед использованием рекомендуется протестировать бота на демо-счёте и убедиться в его эффективности на актуальных котировках.


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5 (2)
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4.08 (37)
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LIMITED TIME OFFER AT 289$ Price will go up at  499$ on August 21th! Logan MT5 isn't your typical Gold Grid EA that blindly opens trade after trade, consuming your margin and putting your capital at unnecessary risk. Instead, it patiently waits for high-probability entry opportunities and uses an intelligent recovery system that combines ATR-based grid spacing with dynamic lot progression . This allows it to withstand adverse market movements that would wipe out most conventional grid EAs—incl
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Jimmy Peter Eriksson
4.55 (22)
Experts
UPDATE:  Few Copies Left At Current Price! Final price: $999 If you value honesty and a real trading system built for live trading, not just a perfect-looking straight-line backtest that can end up blowing your account, then this might be for you. No Martingale / No Grid 22 Months Live Signal +290% Live Growth [Live Signal]  |  [FTMO Results]  |  [Main Portfolio]  |  [Backtest Guide] Why Range Breakout EA is so Stable ? Range Breakout EA is based on a well-known market behaviour: changes in vo
Goldwave EA MT5
Shengzu Zhong
4.53 (74)
Experts
Real Trading Account   LIVE SIGNAL IC MARKETS:  https://www.mql5.com/en/signals/2339082 This EA uses the same logic and execution rules as the verified live signal shown on MQL5.When used with the recommended, optimized settings on a reputable ECN/RAW-spread broker ( e.g., IC Markets or TMGM) , the EA's live trading behavior is designed to closely align with the trade structure and execution characteristics of the live signal. Please note that differences in broker conditions, spreads, executio
XG Gold Robot MT5
MQL TOOLS SL
4.33 (112)
Experts
The XG Gold Robot MT5 is specially designed for Gold. We decided to include this EA in our offering after extensive testing . XG Gold Robot and works perfectly with the XAUUSD, GOLD, XAUEUR pairs. XG Gold Robot has been created for all traders who like to Trade in Gold and includes additional a function that displays weekly Gold levels with the minimum and maximum displayed in the panel as well as on the chart, which will help you in manual trading. It’s a strategy based on Price Action, Cycle S
XT Bitcoin Robot MT5
MQL TOOLS SL
5 (4)
Experts
XT Bitcoin Robot is an advanced  automated trading system  designed specifically for  BTCUSD traders  who want to take advantage of Bitcoin's market volatility without the need for constant market monitoring. The robot continuously analyzes market conditions and automatically executes trades based on its built in trading logic, helping traders stay active in the market 24 hours a day without manual intervention. The system is designed to identify trading opportunities and manage positions accor
The Gold Space
Ayush V Jain
5 (3)
Experts
Price Increases on monday. Live Signal on Vantage https: // www.mql5.com/en/signals/2378090 https: // www.mql5.com/en/signals/2378091 live signal is running mode/option 1 with autolot 2 % risk. Overview:  The Gold Space is a fully automated, professional-grade Expert Advisor specifically engineered for the XAUUSD (Gold) market. Designed natively for MetaTrader 5, this EA capitalizes on high-probability volatility expansions using a precise, dynamically calculated breakout algorithm. It eliminate
Nexorion Initium Novum EA
Valentina Zhuchkova
4.17 (24)
Experts
NEXORION: Initium Novum — Deterministic Logic and Algorithmic Synthesis NEXORION is an institutional-grade analytical complex based on rigorous mathematical liquidity processing algorithms. The core concept of the project is "computational transparency": the expert advisor transforms chaotic price feeds into structured geometric zones, visualizing the decision-making process directly on the trading chart. Real-Time Monitoring https://www.mql5.com/en/signals/2378408 https://www.mql5.com/es/signa
Gold Neural Core
TICK STACK LTD
5 (8)
Experts
Launch Offer:   Grab Gold Naural Core and bundle it with   XAU Momentum   and get 2 free EAs of your choice from my entire MQL5 store. DM me for details. Learn how I personally manage risk when using grid systems:  https://www.mql5.com/en/blogs/post/767250 Read the user guide to any TickStack grid system:  https://www.mql5.com/en/blogs/post/767232 Gold Neural Core — Hyper-Scalping Grid System for XAUUSD Gold Neural Core is a high-frequency grid trading system engineered specifically for gold (X
Chiroptera
Rob Josephus Maria Janssen
4.56 (48)
Experts
Prop Firm Ready! Chiroptera is a non-martingale, non-grid, multi-currency Expert Advisor that operates in the quiet hours of the night. It uses single-placed trades (of all 28 pairs!) with tactically placed Take Profits and Stop Losses, that are continuously adjusted to maximize gains and minimize losses. It keeps track of past and upcoming news reports to ensure impacts are minimized and carefully measures real-time volatility to prevent impacts due to unpredictable geo-political disturbances c
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Nephilim A — Your Reliable Ally in Financial Markets Nephilim A is a powerful trading bot designed for stable performance in financial markets. Utilizing optimized algorithms and advanced strategies to filter out false signals, Nephilim A helps traders maximize profits while minimizing risks. The bot is suitable for both beginners and professionals, and our team offers additional services to customize the bot to your specific trading needs. Key Features: Algorithmic Trading: The bot employs a co
Generation Alpha Scalping AI
Dmytro Tishchenko
Experts
G-Alpha Scalping The Perfect Solution for Scalping Traders G-Alpha Scalping is a powerful trading bot designed to automate scalping on financial markets. By utilizing advanced trend indicators and custom algorithms, it helps traders maximize short-term profits while minimizing risks and optimizing trading processes. Unlike the more affordable version, G-Beta Scalping (which is also available through our Telegram channel), G-Alpha offers more customizable settings, allowing traders to fine-tune
Aetheris Quantum
Dmytro Tishchenko
Experts
Aetheris Quantum — AI-Powered Trading Solution Aetheris Quantum is a powerful trading bot designed to analyze market patterns using artificial intelligence technology. By continuously learning and adapting to changing market conditions, the bot ensures high-accuracy forecasts and effective trading even in challenging market environments. Unlike basic trading solutions, Aetheris Quantum offers customizable settings, allowing traders to tailor it to their unique trading strategies! Special Price:
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