Nephilim B
- Experts
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- Version: 1.3
- Activations: 5
Nephilim B — Эффективный и надёжный помощник для трейдинга
Nephilim B — это торговый бот, разработанный для автоматизации торговых операций и повышения эффективности на финансовых рынках. Объединяя в себе проверенные индикаторы и инновационные алгоритмы, Nephilim B предоставляет трейдерам мощные инструменты для оптимизации торговли, минимизации рисков и увеличения прибыли. Представляет собой первое поколение ботов "Nephilim".
Ключевые особенности:
- Алгоритмическая торговля: Использует комбинацию индикаторов и скользящих средних для точного определения точек входа и выхода.
- Полная автоматизация: Nephilim B автоматически анализирует рынок, открывает и закрывает позиции, основываясь на заданных параметрах.
- Гибкая настройка: Возможность выбора режима торговли (лонг, шорт, или оба — для продвинутых пользователей), размера лота или его расчёта на основе процента от депозита.
- Графическое оформление: Отображение ключевых уровней (максимум и минимум) на графике.
- Фиксированный объем позиции: Возможность самостоятельно регулировать риски.
Описание торговой стратегии:
Стратегия включает фильтры для уменьшения количества ложных сигналов и оптимизации входов в сделки. Торговая логика позволяет эффективно работать как на трендовом, так и на флэтовом рынке.
Технические детали и параметры:
- Параметры входа и выхода: Параметры торговли тщательно подобраны, но могут быть адаптированы под индивидуальные предпочтения (для этого свяжитесь с нашей технической поддержкой)
- Уровни Stop Loss и Take Profit: Уровни защиты и прибыли устанавливаются автоматически для сохранности капитала.
- Инструменты: GBP/NZD, USD/JPY, EUR/JPY, USD/CAD, .US500Cash (S&P500), EUR/USD, NZD/JPY
Рекомендации по использованию:
- Таймфреймы и автоматизация: Рекомендуется использовать бота на VPS сервере для бесперебойной работы. Лонговый режим в приоритете. Таймфрейм M5 для достижения наилучших результатов.
- Рыночные условия: Бот эффективно справляется как с трендовыми, так и с флэтовыми рынками.
- Режим работы: Рекомендуется не отключать бота без крайней необходимости, чтобы не упустить важные торговые сигналы.
Технические требования:
- Платформа: MetaTrader 5 версии 5.0 и выше.
- Минимальный депозит: $200 для обеспечения минимальных условий торговли.
- Время работы: 24/5, с отключением на выходные.
Поддержка и обновления:
Nephilim B регулярно обновляется и адаптируется под текущие рыночные условия. Пользователи получают обновления и техническую поддержку по запросу.
Важно:
Nephilim B не гарантирует 100% прибыльность и подвержен рискам, присущим любой торговой деятельности. Перед использованием рекомендуется протестировать бота на демо-счёте и убедиться в его эффективности на актуальных котировках.