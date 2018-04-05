Nephilim B — это торговый бот, разработанный для автоматизации торговых операций и повышения эффективности на финансовых рынках. Объединяя в себе проверенные индикаторы и инновационные алгоритмы, Nephilim B предоставляет трейдерам мощные инструменты для оптимизации торговли, минимизации рисков и увеличения прибыли. Представляет собой первое поколение ботов "Nephilim".

Ключевые особенности:

Алгоритмическая торговля: Использует комбинацию индикаторов и скользящих средних для точного определения точек входа и выхода.

Использует комбинацию индикаторов и скользящих средних для точного определения точек входа и выхода. Полная автоматизация: Nephilim B автоматически анализирует рынок, открывает и закрывает позиции, основываясь на заданных параметрах.

Nephilim B автоматически анализирует рынок, открывает и закрывает позиции, основываясь на заданных параметрах. Гибкая настройка: Возможность выбора режима торговли (лонг, шорт, или оба — для продвинутых пользователей), размера лота или его расчёта на основе процента от депозита.

Возможность выбора режима торговли (лонг, шорт, или оба — для продвинутых пользователей), размера лота или его расчёта на основе процента от депозита. Графическое оформление: Отображение ключевых уровней (максимум и минимум) на графике.

Отображение ключевых уровней (максимум и минимум) на графике. Фиксированный объем позиции: Возможность самостоятельно регулировать риски.

Описание торговой стратегии:

Стратегия включает фильтры для уменьшения количества ложных сигналов и оптимизации входов в сделки. Торговая логика позволяет эффективно работать как на трендовом, так и на флэтовом рынке.

Технические детали и параметры:

Параметры входа и выхода: Параметры торговли тщательно подобраны, но могут быть адаптированы под индивидуальные предпочтения (для этого свяжитесь с нашей технической поддержкой)

Параметры торговли тщательно подобраны, но могут быть адаптированы под индивидуальные предпочтения (для этого свяжитесь с нашей технической поддержкой) Уровни Stop Loss и Take Profit: Уровни защиты и прибыли устанавливаются автоматически для сохранности капитала.

Уровни защиты и прибыли устанавливаются автоматически для сохранности капитала. Инструменты: GBP/NZD, USD/JPY, EUR/JPY, USD/CAD, .US500Cash (S&P500), EUR/USD, NZD/JPY

Рекомендации по использованию:

Таймфреймы и автоматизация: Рекомендуется использовать бота на VPS сервере для бесперебойной работы. Лонговый режим в приоритете. Таймфрейм M5 для достижения наилучших результатов.

Рекомендуется использовать бота на VPS сервере для бесперебойной работы. Лонговый режим в приоритете. Таймфрейм M5 для достижения наилучших результатов. Рыночные условия: Бот эффективно справляется как с трендовыми, так и с флэтовыми рынками.

Бот эффективно справляется как с трендовыми, так и с флэтовыми рынками. Режим работы: Рекомендуется не отключать бота без крайней необходимости, чтобы не упустить важные торговые сигналы.

Технические требования:

Платформа: MetaTrader 5 версии 5.0 и выше.

MetaTrader 5 версии 5.0 и выше. Минимальный депозит: $200 для обеспечения минимальных условий торговли.

$200 для обеспечения минимальных условий торговли. Время работы: 24/5, с отключением на выходные.

Поддержка и обновления:

Nephilim B регулярно обновляется и адаптируется под текущие рыночные условия. Пользователи получают обновления и техническую поддержку по запросу.

Важно:

Nephilim B не гарантирует 100% прибыльность и подвержен рискам, присущим любой торговой деятельности. Перед использованием рекомендуется протестировать бота на демо-счёте и убедиться в его эффективности на актуальных котировках.



