LotHunter
- Experts
-
- Version: 1.0
- Activations: 9
Recommendations:
Leverage: from 500
PARAMETERS
§1 Basic Settings
Trade Panel - enable/disable trade panel
Auto Trading - enable/disable auto trading by indicator
Auto Lot Calculation - automatic calculation of the lot size of the first order
First Lot Size - lot size of the first order or coefficient in automatic Auto Lot Calculation
Multiplier - lot multiplier
Step - step in pips between orders
Stop Loss - Stop Loss value
Take Profit - Take Profit value
Time Shift - shift in minutes from candle opening
First Order On New Candle - open the first position only on a new candle
Time Limit For First Order - time from the opening of a new candle to open a position
Max Orders in Line - maximum number of orders in a line
Height of previous candle for pause - height of previous candle after which not to trade on a new candle
Maximum spread for trading - maximum spread size for trading
Upper limit - upper price level
Lower limit - lower price level
§2 Advanced Settings
Point Break Even - breakeven point value
Break Even Start Order - number of order in the line after which to use break-even point (for one order).
Line Orders - number of orders in the line
Line Multiplier - multiplier
Line Step - step between orders
Line Take Profit - Line Take Profit.
§3 Trailing Settings
Trailing Stop - trailing stop
Trailing Step - trailing step
Translated with DeepL.com (free version)