LotHunter

Recommendations:


Currency pair: EURUSD
Timeframe: 1H
Deposit: Recommended more than 1000 USD
Account Type: No special requirements, low spread is more effective

Leverage: from 500

PARAMETERS


§1 Basic Settings


Trade Panel - enable/disable trade panel

Auto Trading - enable/disable auto trading by indicator

Auto Lot Calculation - automatic calculation of the lot size of the first order

First Lot Size - lot size of the first order or coefficient in automatic Auto Lot Calculation

Multiplier - lot multiplier

Step - step in pips between orders

Stop Loss - Stop Loss value

Take Profit - Take Profit value

Time Shift - shift in minutes from candle opening

First Order On New Candle - open the first position only on a new candle

Time Limit For First Order - time from the opening of a new candle to open a position

Max Orders in Line - maximum number of orders in a line

Height of previous candle for pause - height of previous candle after which not to trade on a new candle 

Maximum spread for trading - maximum spread size for trading

Upper limit - upper price level

Lower limit - lower price level


§2 Advanced Settings


Point Break Even - breakeven point value

Break Even Start Order - number of order in the line after which to use break-even point (for one order).


Line Orders - number of orders in the line

Line Multiplier - multiplier

Line Step - step between orders

Line Take Profit - Line Take Profit.



§3 Trailing Settings

Trailing Stop - trailing stop

Trailing Step - trailing step


Translated with DeepL.com (free version)

Video LotHunter
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Experts
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The Gold Space
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5 (3)
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4.17 (24)
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5 (8)
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Launch Offer:   Grab Gold Naural Core and bundle it with   XAU Momentum   and get 2 free EAs of your choice from my entire MQL5 store. DM me for details. Learn how I personally manage risk when using grid systems:  https://www.mql5.com/en/blogs/post/767250 Read the user guide to any TickStack grid system:  https://www.mql5.com/en/blogs/post/767232 Gold Neural Core — Hyper-Scalping Grid System for XAUUSD Gold Neural Core is a high-frequency grid trading system engineered specifically for gold (X
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