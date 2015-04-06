Mr Beast DRagon EPA
- Experts
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Luis Mariano Vazquez MarcosExperto en operaciones intradía.
- Version: 1.0
- Activations: 5
Mr Beast Dragon: Posiblemente El Mejor Asesor Experto en Forex
Mr Beast Dragon es un asesor experto excepcional dentro de la saga de robots financieros de Mr Beast. Destacándose como el mejor de la serie, este EA (Expert Advisor) ha demostrado su eficacia en el comercio de divisas, índices y metales preciosos. Su versatilidad radica en su capacidad para adaptarse a diferentes instrumentos financieros.
Este robot se distingue por su desempeño sobresaliente en diversas condiciones del mercado. La clave de su éxito radica en la personalización de los ajustes, lo que permite a los usuarios optimizar su rendimiento. Es esencial configurar los sets adecuados para cada situación, maximizando así los resultados tanto en situaciones normales como durante pruebas de rendimiento (testing).
SETS PARA ORO
LOT SIZE 0.01
MAX TRADES 20
MULTIPLIER 1.5
PIPSTEP 500
M5 / M15
TP 50
SET PARA EUR USD
LOT SIZE 0.01
MULTIPLIER 1.3
MAX TRADES 20
PIPSTEP 200
M5 / M15
TP 50