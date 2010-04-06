Mr Beast DRagon EPA

Mr Beast Dragon: Posiblemente El Mejor Asesor Experto en Forex

Mr Beast Dragon es un asesor experto excepcional dentro de la saga de robots financieros de Mr Beast. Destacándose como el mejor de la serie, este EA (Expert Advisor) ha demostrado su eficacia en el comercio de divisas, índices y metales preciosos. Su versatilidad radica en su capacidad para adaptarse a diferentes instrumentos financieros.

Este robot se distingue por su desempeño sobresaliente en diversas condiciones del mercado. La clave de su éxito radica en la personalización de los ajustes, lo que permite a los usuarios optimizar su rendimiento. Es esencial configurar los sets adecuados para cada situación, maximizando así los resultados tanto en situaciones normales como durante pruebas de rendimiento (testing).

SETS PARA ORO

LOT SIZE 0.01

MAX TRADES 20

MULTIPLIER 1.5

PIPSTEP 500

M5 / M15

TP 50

SET PARA EUR USD

LOT SIZE 0.01

MULTIPLIER 1.3

MAX TRADES 20

PIPSTEP 200

M5 / M15

TP 50




