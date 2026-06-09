Depth Of Market Heatmap on MT5

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An experimental DOM heatmap project I worked on before Timeless Charts.
Development stopped in 2025 mainly because of inconsistent DOM data from MT5 brokers. While MT5 supports up to 32 DOM levels, many brokers provide only 10, 4, or even 1 level.
Still, I think there is potential here in the future — possibly as a separate module/product if reliable broker support exists.
If anyone knows MT5 brokers providing proper DOM volume/order book data, feel free to share:
* broker name
* available instruments
* number of DOM levels provided
This kind of feedback is valuable for future research and development.