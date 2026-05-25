#USDJPY: Gap Down Opening 🇺🇸🇯🇵



I see a huge gap down opening on 📈USDJPY.



I think that the market will start rising soon after a test of a strong

intraday horizontal support cluster and a bearish trap below that.



Expect a pullback to 159.1

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