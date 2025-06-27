KurseKategorien
Währungen / LSTR
Zurück zum Aktien

LSTR: Landstar System Inc

126.73 USD 1.14 (0.91%)
Sektor: Industriell Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar

Der Wechselkurs von LSTR hat sich für heute um 0.91% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 125.91 bis zu einem Hoch von 128.49 gehandelt.

Verfolgen Sie die Landstar System Inc-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.

Vollbild-Chart
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

LSTR News

Tagesspanne
125.91 128.49
Jahresspanne
125.52 196.86
Vorheriger Schlusskurs
125.59
Eröffnung
126.35
Bid
126.73
Ask
127.03
Tief
125.91
Hoch
128.49
Volumen
1.038 K
Tagesänderung
0.91%
Monatsänderung
-3.60%
6-Monatsänderung
-14.37%
Jahresänderung
-32.29%
19 September, Freitag
17:00
USD
Baker Hughes Ölplattformzählung
Akt
Erw
Vorh
416
17:00
USD
Baker Hughes US, Gesamtzahl der Ölförderanlagen
Akt
Erw
Vorh
539
19:30
USD
CFTC Gold, nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
261.7 K
19:30
USD
CFTC Rohöl, nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
81.8 K
19:30
USD
CFTC Gold, nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
-173.7 K
19:30
USD
CFTC Nasdaq 100, Nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
25.5 K