Währungen / LSTR
- Übersicht
- Aktien
- Währungen
- Kryptowährungen
- Metalle
- Indices
- Rohstoffe
LSTR: Landstar System Inc
126.73 USD 1.14 (0.91%)
Sektor: Industriell Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar
Der Wechselkurs von LSTR hat sich für heute um 0.91% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 125.91 bis zu einem Hoch von 128.49 gehandelt.
Verfolgen Sie die Landstar System Inc-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
LSTR News
- Dividend Champion, Contender, And Challenger Highlights: Week Of September 7
- Landstar (LSTR) Down 0.2% Since Last Earnings Report: Can It Rebound?
- Here's Why Investors Should Give Landstar Stock a Miss Now
- Dividend Champion, Contender, And Challenger Highlights: Week Of August 17
- Landstar System plans sale of Mexican unit and records impairment charges
- Landstar System stock hits 52-week low at $126.56
- Landstar LSTR Q2 2025 Earnings Call Transcript
- Landstar Fiscal Q2 EPS Beats 2%
- Landstar System stock hits 52-week low at 128.66 USD
- Landstar Q2 Earnings & Revenues Surpass Estimates, Down Y/Y
- Stifel lowers Landstar System stock price target to $131 on gradual recovery
- UBS lowers Landstar System stock price target to $149 on EPS revision
- Landstar System stock holds steady as Benchmark reiterates rating
- Landstar System, Inc. 2025 Q2 - Results - Earnings Call Presentation (NASDAQ:LSTR)
- Landstar System, Inc. (LSTR) Q2 2025 Earnings Call Transcript
- Landstar (LSTR) Q2 Earnings: Taking a Look at Key Metrics Versus Estimates
- Earnings call transcript: Landstar System Q2 2025 sees slight EPS beat
- Landstar System (LSTR) Beats Q2 Earnings and Revenue Estimates
- Landstar System posts Q2 earnings beat, in-line revenue
- Landstar earnings beat by $0.03, revenue was in line with estimates
- Saia (SAIA) Beats Q2 Earnings and Revenue Estimates
- ArcBest (ARCB) Expected to Beat Earnings Estimates: Can the Stock Move Higher?
- Analysts Estimate Landstar System (LSTR) to Report a Decline in Earnings: What to Look Out for
- Touchstone Small Cap Fund Q1 2025 Commentary (TSFAX)
Tagesspanne
125.91 128.49
Jahresspanne
125.52 196.86
- Vorheriger Schlusskurs
- 125.59
- Eröffnung
- 126.35
- Bid
- 126.73
- Ask
- 127.03
- Tief
- 125.91
- Hoch
- 128.49
- Volumen
- 1.038 K
- Tagesänderung
- 0.91%
- Monatsänderung
- -3.60%
- 6-Monatsänderung
- -14.37%
- Jahresänderung
- -32.29%
19 September, Freitag
17:00
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 416
17:00
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 539
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 261.7 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 81.8 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- -173.7 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 25.5 K