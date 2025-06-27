Валюты / LSTR
LSTR: Landstar System Inc
131.21 USD 2.17 (1.68%)
Сектор: Промышленность Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar
Курс LSTR за сегодня изменился на 1.68%. При этом минимальная цена на торгах достигала 128.68, а максимальная — 131.39.
Следите за динамикой Landstar System Inc. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
Новости LSTR
Дневной диапазон
128.68 131.39
Годовой диапазон
127.65 196.86
- Предыдущее закрытие
- 129.04
- Open
- 129.76
- Bid
- 131.21
- Ask
- 131.51
- Low
- 128.68
- High
- 131.39
- Объем
- 605
- Дневное изменение
- 1.68%
- Месячное изменение
- -0.19%
- 6-месячное изменение
- -11.34%
- Годовое изменение
- -29.90%
