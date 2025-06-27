КотировкиРазделы
LSTR: Landstar System Inc

131.21 USD 2.17 (1.68%)
Сектор: Промышленность Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar

Курс LSTR за сегодня изменился на 1.68%. При этом минимальная цена на торгах достигала 128.68, а максимальная — 131.39.

Следите за динамикой Landstar System Inc. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.

Новости LSTR

Дневной диапазон
128.68 131.39
Годовой диапазон
127.65 196.86
Предыдущее закрытие
129.04
Open
129.76
Bid
131.21
Ask
131.51
Low
128.68
High
131.39
Объем
605
Дневное изменение
1.68%
Месячное изменение
-0.19%
6-месячное изменение
-11.34%
Годовое изменение
-29.90%
