KurseKategorien
Währungen / ISPO
Zurück zum Aktien

ISPO: Inspirato Incorporated - Class A

3.06 USD 0.01 (0.33%)
Sektor: Konjunkturabhängige Güter Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar

Der Wechselkurs von ISPO hat sich für heute um -0.33% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 2.99 bis zu einem Hoch von 3.20 gehandelt.

Verfolgen Sie die Inspirato Incorporated - Class A-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.

Vollbild-Chart
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

ISPO News

Tagesspanne
2.99 3.20
Jahresspanne
2.19 7.17
Vorheriger Schlusskurs
3.07
Eröffnung
3.10
Bid
3.06
Ask
3.36
Tief
2.99
Hoch
3.20
Volumen
55
Tagesänderung
-0.33%
Monatsänderung
0.33%
6-Monatsänderung
-26.27%
Jahresänderung
-23.12%
19 September, Freitag
17:00
USD
Baker Hughes Ölplattformzählung
Akt
418
Erw
Vorh
416
17:00
USD
Baker Hughes US, Gesamtzahl der Ölförderanlagen
Akt
542
Erw
Vorh
539
19:30
USD
CFTC Gold, nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
261.7 K
19:30
USD
CFTC Rohöl, nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
81.8 K
19:30
USD
CFTC Gold, nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
-173.7 K
19:30
USD
CFTC Nasdaq 100, Nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
25.5 K