ISPO: Inspirato Incorporated - Class A

3.07 USD 0.05 (1.60%)
セクター: 消費者向けサイクル ベース: US Dollar 利益通貨: US Dollar

ISPOの今日の為替レートは、-1.60%変化しました。日中、通貨は1あたり3.05の安値と3.14の高値で取引されました。

Inspirato Incorporated - Class Aダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。

1日のレンジ
3.05 3.14
1年のレンジ
2.19 7.17
以前の終値
3.12
始値
3.12
買値
3.07
買値
3.37
安値
3.05
高値
3.14
出来高
63
1日の変化
-1.60%
1ヶ月の変化
0.66%
6ヶ月の変化
-26.02%
1年の変化
-22.86%
