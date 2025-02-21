通貨 / ISPO
ISPO: Inspirato Incorporated - Class A
3.07 USD 0.05 (1.60%)
セクター: 消費者向けサイクル ベース: US Dollar 利益通貨: US Dollar
ISPOの今日の為替レートは、-1.60%変化しました。日中、通貨は1あたり3.05の安値と3.14の高値で取引されました。
Inspirato Incorporated - Class Aダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
ISPO News
- Inspirato shareholder opposes Buyerlink merger, favors cash offer
- Inspirato Incorporated (ISPO) Upgraded to Buy: What Does It Mean for the Stock?
- Inspirato launches new luxury vacation pass at $40,000 per year
- Earnings call transcript: Inspirato Inc sees slight stock rise despite revenue dip in Q2 2025
- Inspirato Incorporated (ISPO) Reports Q2 Loss, Beats Revenue Estimates
- Xponential Fitness (XPOF) Q2 Earnings Surpass Estimates
- Planet Fitness (PLNT) Q2 Earnings and Revenues Top Estimates
- Travel + Leisure Co. (TNL) Lags Q2 Earnings Estimates
- Inspirato to merge with Buyerlink in $326 million reverse deal
- Inspirato renews partnership with Regal Wings for premium air travel
- Texas Ventures Acquisition III Corp Announces the Separate Trading of its Class A Ordinary Shares and Warrants, Commencing May 16, 2025
- Inspirato Incorporated (ISPO) Q4 2024 Earnings Call Transcript
- Why Five9 Shares Are Trading Higher By Around 13%; Here Are 20 Stocks Moving Premarket - Akamai Techs (NASDAQ:AKAM), AlTi Global (NASDAQ:ALTI)
1日のレンジ
3.05 3.14
1年のレンジ
2.19 7.17
- 以前の終値
- 3.12
- 始値
- 3.12
- 買値
- 3.07
- 買値
- 3.37
- 安値
- 3.05
- 高値
- 3.14
- 出来高
- 63
- 1日の変化
- -1.60%
- 1ヶ月の変化
- 0.66%
- 6ヶ月の変化
- -26.02%
- 1年の変化
- -22.86%
19 9月, 金曜日
17:00
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 416
17:00
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 539
19:30
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 261.7 K
19:30
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 81.8 K
19:30
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- -173.7 K
19:30
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 25.5 K