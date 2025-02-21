Divisas / ISPO
- Panorámica
- Acciones
- Divisas
- Criptomonedas
- Metales
- Índices
- Mercancías
ISPO: Inspirato Incorporated - Class A
3.12 USD 0.05 (1.63%)
Sector: Valores de Consumo Cíclico Básica: US Dollar Divisa de beneficio: US Dollar
El tipo de cambio de ISPO de hoy ha cambiado un 1.63%. En este caso, el precio mínimo en el mercado ha alcanzado 3.00, mientras que el máximo ha alcanzado 3.19.
Siga la dinámica de la pareja de divisas Inspirato Incorporated - Class A. El gráfico histórico le mostrará cómo ha cambiado el precio de %AssetName% en el pasado. Alternando entre diferentes marcos temporales, podrá monitorear las tendencias y la dinámica del tipo de cambio por minutos, horas, días, semanas y meses. Use esta información para predecir los cambios en el mercado y tomar decisiones comerciales fundamentadas.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
ISPO News
- Accionista de Inspirato se opone a fusión con Buyerlink y prefiere oferta en efectivo
- Inspirato shareholder opposes Buyerlink merger, favors cash offer
- Inspirato Incorporated (ISPO) Upgraded to Buy: What Does It Mean for the Stock?
- Inspirato launches new luxury vacation pass at $40,000 per year
- Earnings call transcript: Inspirato Inc sees slight stock rise despite revenue dip in Q2 2025
- Inspirato Incorporated (ISPO) Reports Q2 Loss, Beats Revenue Estimates
- Xponential Fitness (XPOF) Q2 Earnings Surpass Estimates
- Planet Fitness (PLNT) Q2 Earnings and Revenues Top Estimates
- Travel + Leisure Co. (TNL) Lags Q2 Earnings Estimates
- Inspirato to merge with Buyerlink in $326 million reverse deal
- Inspirato renews partnership with Regal Wings for premium air travel
- Texas Ventures Acquisition III Corp Announces the Separate Trading of its Class A Ordinary Shares and Warrants, Commencing May 16, 2025
- Inspirato Incorporated (ISPO) Q4 2024 Earnings Call Transcript
- Why Five9 Shares Are Trading Higher By Around 13%; Here Are 20 Stocks Moving Premarket - Akamai Techs (NASDAQ:AKAM), AlTi Global (NASDAQ:ALTI)
Rango diario
3.00 3.19
Rango anual
2.19 7.17
- Cierres anteriores
- 3.07
- Open
- 3.06
- Bid
- 3.12
- Ask
- 3.42
- Low
- 3.00
- High
- 3.19
- Volumen
- 110
- Cambio diario
- 1.63%
- Cambio mensual
- 2.30%
- Cambio a 6 meses
- -24.82%
- Cambio anual
- -21.61%
18 septiembre, jueves
12:30
USD
- Act.
-
- Pronós.
- 3.7
- Prev.
- -0.3
12:30
USD
- Act.
-
- Pronós.
- 7.6
- Prev.
- 5.9
12:30
USD
- Act.
-
- Pronós.
- 282 K
- Prev.
- 263 K
12:30
USD
- Act.
-
- Pronós.
- 1.935 M
- Prev.
- 1.939 M
14:00
USD
- Act.
-
- Pronós.
- -0.2%
- Prev.
- -0.1%
17:00
USD
- Act.
-
- Pronós.
- Prev.
- 1.985%
20:00
USD
- Act.
-
- Pronós.
- $123.1 B
- Prev.
- $150.8 B