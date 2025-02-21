Devises / ISPO
- Aperçu
- Actions
- Devises
- Crypto-monnaies
- Métaux
- Indices
- Matières premières
ISPO: Inspirato Incorporated - Class A
2.93 USD 0.14 (4.56%)
Secteur: Consommateur Cyclique Base: US Dollar Devise de profit: US Dollar
Le taux de change de ISPO a changé de -4.56% aujourd'hui. Au cours de la journée, l'instrument a été échangé à un minimum de 2.93 et à un maximum de 3.20.
Suivez la dynamique Inspirato Incorporated - Class A. Les cotations en temps réel vous aideront à réagir rapidement aux changements du marché. En basculant entre différentes périodes, vous pouvez surveiller les tendances et la dynamique des taux de change par minutes, heures, jours, semaines et mois. Utilisez ces informations pour prévoir les changements du marché et prendre des décisions de trading éclairées.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
ISPO Nouvelles
- Inspirato reçoit une offre non contraignante d’Exclusive Investments pour l’achat total de ses actions
- Inspirato receives non-binding offer from Exclusive Investments for full equity purchase
- Inspirato shareholder opposes Buyerlink merger, favors cash offer
- Inspirato Incorporated (ISPO) Upgraded to Buy: What Does It Mean for the Stock?
- Inspirato launches new luxury vacation pass at $40,000 per year
- Earnings call transcript: Inspirato Inc sees slight stock rise despite revenue dip in Q2 2025
- Inspirato Incorporated (ISPO) Reports Q2 Loss, Beats Revenue Estimates
- Xponential Fitness (XPOF) Q2 Earnings Surpass Estimates
- Planet Fitness (PLNT) Q2 Earnings and Revenues Top Estimates
- Travel + Leisure Co. (TNL) Lags Q2 Earnings Estimates
- Inspirato to merge with Buyerlink in $326 million reverse deal
- Inspirato renews partnership with Regal Wings for premium air travel
- Texas Ventures Acquisition III Corp Announces the Separate Trading of its Class A Ordinary Shares and Warrants, Commencing May 16, 2025
- Inspirato Incorporated (ISPO) Q4 2024 Earnings Call Transcript
- Why Five9 Shares Are Trading Higher By Around 13%; Here Are 20 Stocks Moving Premarket - Akamai Techs (NASDAQ:AKAM), AlTi Global (NASDAQ:ALTI)
Range quotidien
2.93 3.20
Range Annuel
2.19 7.17
- Clôture Précédente
- 3.07
- Ouverture
- 3.10
- Bid
- 2.93
- Ask
- 3.23
- Plus Bas
- 2.93
- Plus Haut
- 3.20
- Volume
- 203
- Changement quotidien
- -4.56%
- Changement Mensuel
- -3.93%
- Changement à 6 Mois
- -29.40%
- Changement Annuel
- -26.38%
20 septembre, samedi