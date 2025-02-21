Moedas / ISPO
ISPO: Inspirato Incorporated - Class A
3.07 USD 0.05 (1.60%)
Setor: Consumo cíclico de demanda Base: US Dollar Moeda de lucro: US Dollar
A taxa do ISPO para hoje mudou para -1.60%. Paralelamente, o preço mais baixo no mercado atingiu 3.05 e o mais alto foi 3.14.
Veja a dinâmica do par de moedas Inspirato Incorporated - Class A. As cotações em tempo real ajudam a reagir rapidamente aos movimentos do mercado. Ao alternar entre os diferentes períodos de tempo, você pode monitorar tendências e movimentos de preços por minuto, hora, dia, semana ou mês. Use estas informações para prever os movimentos do mercado e tomar decisões de negociação informadas.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
ISPO Notícias
- Inspirato shareholder opposes Buyerlink merger, favors cash offer
- Inspirato Incorporated (ISPO) Upgraded to Buy: What Does It Mean for the Stock?
- Inspirato launches new luxury vacation pass at $40,000 per year
- Earnings call transcript: Inspirato Inc sees slight stock rise despite revenue dip in Q2 2025
- Inspirato Incorporated (ISPO) Reports Q2 Loss, Beats Revenue Estimates
- Xponential Fitness (XPOF) Q2 Earnings Surpass Estimates
- Planet Fitness (PLNT) Q2 Earnings and Revenues Top Estimates
- Travel + Leisure Co. (TNL) Lags Q2 Earnings Estimates
- Inspirato to merge with Buyerlink in $326 million reverse deal
- Inspirato renews partnership with Regal Wings for premium air travel
- Texas Ventures Acquisition III Corp Announces the Separate Trading of its Class A Ordinary Shares and Warrants, Commencing May 16, 2025
- Inspirato Incorporated (ISPO) Q4 2024 Earnings Call Transcript
- Why Five9 Shares Are Trading Higher By Around 13%; Here Are 20 Stocks Moving Premarket - Akamai Techs (NASDAQ:AKAM), AlTi Global (NASDAQ:ALTI)
Faixa diária
3.05 3.14
Faixa anual
2.19 7.17
- Fechamento anterior
- 3.12
- Open
- 3.12
- Bid
- 3.07
- Ask
- 3.37
- Low
- 3.05
- High
- 3.14
- Volume
- 63
- Mudança diária
- -1.60%
- Mudança mensal
- 0.66%
- Mudança de 6 meses
- -26.02%
- Mudança anual
- -22.86%
18 setembro, quinta-feira
12:30
USD
- Atu.
- 23.2
- Projeç.
- 3.7
- Prév.
- -0.3
12:30
USD
- Atu.
- 5.6
- Projeç.
- 7.6
- Prév.
- 5.9
12:30
USD
- Atu.
- 231 mil
- Projeç.
- 282 mil
- Prév.
- 264 mil
12:30
USD
- Atu.
- 1.920 milh
- Projeç.
- 1.935 milh
- Prév.
- 1.927 milh
14:00
USD
- Atu.
- -0.5%
- Projeç.
- -0.2%
- Prév.
- -0.1%
17:00
USD
- Atu.
- 1.734%
- Projeç.
- Prév.
- 1.985%
20:00
USD
- Atu.
- $49.2 bilh
- Projeç.
- $123.1 bilh
- Prév.
- $151.0 bilh