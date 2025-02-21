QuotazioniSezioni
ISPO: Inspirato Incorporated - Class A

2.93 USD 0.14 (4.56%)
Settore: Beni di Consumo Ciclici Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar

Il tasso di cambio ISPO ha avuto una variazione del -4.56% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 2.93 e ad un massimo di 3.20.

Segui le dinamiche di Inspirato Incorporated - Class A. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.

Intervallo Giornaliero
2.93 3.20
Intervallo Annuale
2.19 7.17
Chiusura Precedente
3.07
Apertura
3.10
Bid
2.93
Ask
3.23
Minimo
2.93
Massimo
3.20
Volume
203
Variazione giornaliera
-4.56%
Variazione Mensile
-3.93%
Variazione Semestrale
-29.40%
Variazione Annuale
-26.38%
21 settembre, domenica