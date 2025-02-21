Dövizler / ISPO
- Genel bakış
- Hisse senetleri
- Dövizler
- Kripto paralar
- Metaller
- Endeksler
- Emtialar
ISPO: Inspirato Incorporated - Class A
2.93 USD 0.14 (4.56%)
Sektör: Tüketici - Döngüsel Baz: US Dollar Kâr para birimi: US Dollar
ISPO fiyatı bugün -4.56% değişti. Gün boyunca enstrüman, Düşük fiyatı olarak 2.93 ve Yüksek fiyatı olarak 3.20 aralığında işlem gördü.
Inspirato Incorporated - Class A hareketlerini izleyin. Gerçek zamanlı fiyatlar, piyasa değişikliklerine hızlı bir şekilde tepki vermenize yardımcı olacaktır. Farklı zaman dilimleri arasında geçiş yaparak döviz kurunun trendlerini ve hareketlerini dakika, saat, gün, hafta ve ay bazında takip edebilirsiniz. Piyasa değişikliklerini tahmin etmek ve bilinçli alım-satım kararları vermek için bu bilgileri kullanın.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
ISPO haberleri
- Inspirato, Exclusive Investments’tan tam hisse alımı için bağlayıcı olmayan teklif aldı
- Inspirato receives non-binding offer from Exclusive Investments for full equity purchase
- Inspirato shareholder opposes Buyerlink merger, favors cash offer
- Inspirato Incorporated (ISPO) Upgraded to Buy: What Does It Mean for the Stock?
- Inspirato launches new luxury vacation pass at $40,000 per year
- Earnings call transcript: Inspirato Inc sees slight stock rise despite revenue dip in Q2 2025
- Inspirato Incorporated (ISPO) Reports Q2 Loss, Beats Revenue Estimates
- Xponential Fitness (XPOF) Q2 Earnings Surpass Estimates
- Planet Fitness (PLNT) Q2 Earnings and Revenues Top Estimates
- Travel + Leisure Co. (TNL) Lags Q2 Earnings Estimates
- Inspirato to merge with Buyerlink in $326 million reverse deal
- Inspirato renews partnership with Regal Wings for premium air travel
- Texas Ventures Acquisition III Corp Announces the Separate Trading of its Class A Ordinary Shares and Warrants, Commencing May 16, 2025
- Inspirato Incorporated (ISPO) Q4 2024 Earnings Call Transcript
- Why Five9 Shares Are Trading Higher By Around 13%; Here Are 20 Stocks Moving Premarket - Akamai Techs (NASDAQ:AKAM), AlTi Global (NASDAQ:ALTI)
Günlük aralık
2.93 3.20
Yıllık aralık
2.19 7.17
- Önceki kapanış
- 3.07
- Açılış
- 3.10
- Satış
- 2.93
- Alış
- 3.23
- Düşük
- 2.93
- Yüksek
- 3.20
- Hacim
- 203
- Günlük değişim
- -4.56%
- Aylık değişim
- -3.93%
- 6 aylık değişim
- -29.40%
- Yıllık değişim
- -26.38%
21 Eylül, Pazar