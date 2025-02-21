Валюты / ISPO
ISPO: Inspirato Incorporated - Class A
3.07 USD 0.06 (1.99%)
Сектор: Потребление циклического спроса Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar
Курс ISPO за сегодня изменился на 1.99%. При этом минимальная цена на торгах достигала 2.91, а максимальная — 3.12.
Следите за динамикой Inspirato Incorporated - Class A. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
Дневной диапазон
2.91 3.12
Годовой диапазон
2.19 7.17
- Предыдущее закрытие
- 3.01
- Open
- 2.93
- Bid
- 3.07
- Ask
- 3.37
- Low
- 2.91
- High
- 3.12
- Объем
- 63
- Дневное изменение
- 1.99%
- Месячное изменение
- 0.66%
- 6-месячное изменение
- -26.02%
- Годовое изменение
- -22.86%
17 сентября, среда
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 1.322 млн
- Пред.
- 1.428 млн
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 1.394 млн
- Пред.
- 1.354 млн
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- -6.4%
- Пред.
- 5.2%
14:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- -1.708 млн
- Пред.
- 3.939 млн
14:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 0.154 млн
- Пред.
- -0.365 млн
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- 4.50%
18:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.