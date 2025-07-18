Währungen / IBN
- Übersicht
- Aktien
- Währungen
- Kryptowährungen
- Metalle
- Indices
- Rohstoffe
IBN: ICICI Bank Limited
31.98 USD 0.08 (0.25%)
Sektor: Finanzen Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar
Der Wechselkurs von IBN hat sich für heute um -0.25% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 31.97 bis zu einem Hoch von 32.15 gehandelt.
Verfolgen Sie die ICICI Bank Limited-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
IBN News
- CIB or IBN: Which Is the Better Value Stock Right Now?
- CIB vs. IBN: Which Stock Is the Better Value Option?
- Deutsche Bank Fined $3M by Hong Kong's SFC Over Multiple Breaches
- Thornburg Developing World Fund Q2 2025 Commentary
- JPMorgan Agrees to Pay $330M to Resolve 1MDB AML Allegations
- Columbia Emerging Markets Fund Q2 2025 Commentary (Mutual Fund:EEMAX)
- FLIN ETF: Strong Trends, Poor Track Record (NYSEARCA:FLIN)
- ICICI Bank Faces Roughly $1M Penalty Over Regulatory Non-Compliance
- 16 Upcoming Dividend Increases Including 2 Kings
- Martin Currie Emerging Markets Fund Q2 2025 Commentary (undefined:MCEIX)
- UBS Group Q2 Earnings & Revenues Rise Y/Y, Expenses Decline
- Barclays' Q2 Earnings Increase Y/Y on Growth in Revenues
- ICICI Bank files annual report showing rise in Indian GAAP profit for FY2025
- Barclays Set to Report Q2 Earnings: Here's What You Should Know
- Fidelity Emerging Markets Fund Q2 2025 Commentary (Mutual Fund:FEMKX)
- Deutsche Bank Q2 Earnings Rise Y/Y, Expenses & Provision Fall Y/Y
- Why This 1 Growth Stock Could Be a Great Addition to Your Portfolio
- Deutsche Bank, Other Fast-Moving European Bank Earnings Due. Could They Match U.S. Lenders?
- TD vs. IBN: Which Stock Should Value Investors Buy Now?
- IBN's Q1 Earnings Rise Y/Y on Strong NII & Fee Income, Provisions Up
- ICICI Bank price target raised to INR1,720 from INR1,680 at UBS
- ICICI Bank stock price target raised to INR1,644 by Goldman Sachs
- ICICI Bank ADR earnings missed, revenue topped estimates
- Icici Bank, HDFC Face Key Test As Margins Challenge India Bank Earnings
Tagesspanne
31.97 32.15
Jahresspanne
27.42 34.56
- Vorheriger Schlusskurs
- 32.06
- Eröffnung
- 31.99
- Bid
- 31.98
- Ask
- 32.28
- Tief
- 31.97
- Hoch
- 32.15
- Volumen
- 5.487 K
- Tagesänderung
- -0.25%
- Monatsänderung
- 1.88%
- 6-Monatsänderung
- 3.09%
- Jahresänderung
- 6.56%
21 September, Sonntag