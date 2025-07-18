报价部分
货币 / IBN
IBN: ICICI Bank Limited

31.98 USD 0.08 (0.25%)
版块: 金融 基础: US Dollar 盈利货币: US Dollar

今日IBN汇率已更改-0.25%。当日，交易品种以低点31.97和高点32.15进行交易。

关注ICICI Bank Limited动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。

IBN新闻

日范围
31.97 32.15
年范围
27.42 34.56
前一天收盘价
32.06
开盘价
31.99
卖价
31.98
买价
32.28
最低价
31.97
最高价
32.15
交易量
5.487 K
日变化
-0.25%
月变化
1.88%
6个月变化
3.09%
年变化
6.56%
21 九月, 星期日