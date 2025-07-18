Devises / IBN
- Aperçu
- Actions
- Devises
- Crypto-monnaies
- Métaux
- Indices
- Matières premières
IBN: ICICI Bank Limited
31.98 USD 0.08 (0.25%)
Secteur: Financier Base: US Dollar Devise de profit: US Dollar
Le taux de change de IBN a changé de -0.25% aujourd'hui. Au cours de la journée, l'instrument a été échangé à un minimum de 31.97 et à un maximum de 32.15.
Suivez la dynamique ICICI Bank Limited. Les cotations en temps réel vous aideront à réagir rapidement aux changements du marché. En basculant entre différentes périodes, vous pouvez surveiller les tendances et la dynamique des taux de change par minutes, heures, jours, semaines et mois. Utilisez ces informations pour prévoir les changements du marché et prendre des décisions de trading éclairées.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
IBN Nouvelles
- CIB or IBN: Which Is the Better Value Stock Right Now?
- CIB vs. IBN: Which Stock Is the Better Value Option?
- Deutsche Bank Fined $3M by Hong Kong's SFC Over Multiple Breaches
- Thornburg Developing World Fund Q2 2025 Commentary
- JPMorgan Agrees to Pay $330M to Resolve 1MDB AML Allegations
- Columbia Emerging Markets Fund Q2 2025 Commentary (Mutual Fund:EEMAX)
- FLIN ETF: Strong Trends, Poor Track Record (NYSEARCA:FLIN)
- ICICI Bank Faces Roughly $1M Penalty Over Regulatory Non-Compliance
- 16 Upcoming Dividend Increases Including 2 Kings
- Martin Currie Emerging Markets Fund Q2 2025 Commentary (undefined:MCEIX)
- UBS Group Q2 Earnings & Revenues Rise Y/Y, Expenses Decline
- Barclays' Q2 Earnings Increase Y/Y on Growth in Revenues
- ICICI Bank files annual report showing rise in Indian GAAP profit for FY2025
- Barclays Set to Report Q2 Earnings: Here's What You Should Know
- Fidelity Emerging Markets Fund Q2 2025 Commentary (Mutual Fund:FEMKX)
- Deutsche Bank Q2 Earnings Rise Y/Y, Expenses & Provision Fall Y/Y
- Why This 1 Growth Stock Could Be a Great Addition to Your Portfolio
- Deutsche Bank, Other Fast-Moving European Bank Earnings Due. Could They Match U.S. Lenders?
- TD vs. IBN: Which Stock Should Value Investors Buy Now?
- IBN's Q1 Earnings Rise Y/Y on Strong NII & Fee Income, Provisions Up
- ICICI Bank price target raised to INR1,720 from INR1,680 at UBS
- ICICI Bank stock price target raised to INR1,644 by Goldman Sachs
- ICICI Bank ADR earnings missed, revenue topped estimates
- Icici Bank, HDFC Face Key Test As Margins Challenge India Bank Earnings
Range quotidien
31.97 32.15
Range Annuel
27.42 34.56
- Clôture Précédente
- 32.06
- Ouverture
- 31.99
- Bid
- 31.98
- Ask
- 32.28
- Plus Bas
- 31.97
- Plus Haut
- 32.15
- Volume
- 5.487 K
- Changement quotidien
- -0.25%
- Changement Mensuel
- 1.88%
- Changement à 6 Mois
- 3.09%
- Changement Annuel
- 6.56%
21 septembre, dimanche