通貨 / IBN
- 概要
- 株
- 通貨
- 暗号通貨
- 金属
- 指数
- コモディティ
IBN: ICICI Bank Limited
31.98 USD 0.08 (0.25%)
セクター: 金融 ベース: US Dollar 利益通貨: US Dollar
IBNの今日の為替レートは、-0.25%変化しました。日中、通貨は1あたり31.97の安値と32.15の高値で取引されました。
ICICI Bank Limitedダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
IBN News
- CIB or IBN: Which Is the Better Value Stock Right Now?
- CIB vs. IBN: Which Stock Is the Better Value Option?
- Deutsche Bank Fined $3M by Hong Kong's SFC Over Multiple Breaches
- Thornburg Developing World Fund Q2 2025 Commentary
- JPMorgan Agrees to Pay $330M to Resolve 1MDB AML Allegations
- Columbia Emerging Markets Fund Q2 2025 Commentary (Mutual Fund:EEMAX)
- FLIN ETF: Strong Trends, Poor Track Record (NYSEARCA:FLIN)
- ICICI Bank Faces Roughly $1M Penalty Over Regulatory Non-Compliance
- 16 Upcoming Dividend Increases Including 2 Kings
- Martin Currie Emerging Markets Fund Q2 2025 Commentary (undefined:MCEIX)
- UBS Group Q2 Earnings & Revenues Rise Y/Y, Expenses Decline
- Barclays' Q2 Earnings Increase Y/Y on Growth in Revenues
- ICICI Bank files annual report showing rise in Indian GAAP profit for FY2025
- Barclays Set to Report Q2 Earnings: Here's What You Should Know
- Fidelity Emerging Markets Fund Q2 2025 Commentary (Mutual Fund:FEMKX)
- Deutsche Bank Q2 Earnings Rise Y/Y, Expenses & Provision Fall Y/Y
- Why This 1 Growth Stock Could Be a Great Addition to Your Portfolio
- Deutsche Bank, Other Fast-Moving European Bank Earnings Due. Could They Match U.S. Lenders?
- TD vs. IBN: Which Stock Should Value Investors Buy Now?
- IBN's Q1 Earnings Rise Y/Y on Strong NII & Fee Income, Provisions Up
- ICICI Bank price target raised to INR1,720 from INR1,680 at UBS
- ICICI Bank stock price target raised to INR1,644 by Goldman Sachs
- ICICI Bank ADR earnings missed, revenue topped estimates
- Icici Bank, HDFC Face Key Test As Margins Challenge India Bank Earnings
1日のレンジ
31.97 32.15
1年のレンジ
27.42 34.56
- 以前の終値
- 32.06
- 始値
- 31.99
- 買値
- 31.98
- 買値
- 32.28
- 安値
- 31.97
- 高値
- 32.15
- 出来高
- 5.487 K
- 1日の変化
- -0.25%
- 1ヶ月の変化
- 1.88%
- 6ヶ月の変化
- 3.09%
- 1年の変化
- 6.56%
21 9月, 日曜日