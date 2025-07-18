クォートセクション
通貨 / IBN
IBN: ICICI Bank Limited

31.98 USD 0.08 (0.25%)
セクター: 金融 ベース: US Dollar 利益通貨: US Dollar

IBNの今日の為替レートは、-0.25%変化しました。日中、通貨は1あたり31.97の安値と32.15の高値で取引されました。

ICICI Bank Limitedダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。

  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

1日のレンジ
31.97 32.15
1年のレンジ
27.42 34.56
以前の終値
32.06
始値
31.99
買値
31.98
買値
32.28
安値
31.97
高値
32.15
出来高
5.487 K
1日の変化
-0.25%
1ヶ月の変化
1.88%
6ヶ月の変化
3.09%
1年の変化
6.56%
21 9月, 日曜日