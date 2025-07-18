КотировкиРазделы
Валюты / IBN
Назад в Рынок акций США

IBN: ICICI Bank Limited

31.98 USD 0.08 (0.25%)
Сектор: Финансы Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar

Курс IBN за сегодня изменился на -0.25%. При этом минимальная цена на торгах достигала 31.97, а максимальная — 32.15.

Следите за динамикой ICICI Bank Limited. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.

График на весь экран
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

Новости IBN

Дневной диапазон
31.97 32.15
Годовой диапазон
27.42 34.56
Предыдущее закрытие
32.06
Open
31.99
Bid
31.98
Ask
32.28
Low
31.97
High
32.15
Объем
5.487 K
Дневное изменение
-0.25%
Месячное изменение
1.88%
6-месячное изменение
3.09%
Годовое изменение
6.56%
21 сентября, воскресенье