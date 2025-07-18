Валюты / IBN
- Обзор рынка
- Рынок акций США
- Валюты
- Криптовалюты
- Металлы
- Индексы
- Товары
IBN: ICICI Bank Limited
31.98 USD 0.08 (0.25%)
Сектор: Финансы Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar
Курс IBN за сегодня изменился на -0.25%. При этом минимальная цена на торгах достигала 31.97, а максимальная — 32.15.
Следите за динамикой ICICI Bank Limited. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Новости IBN
- CIB or IBN: Which Is the Better Value Stock Right Now?
- CIB vs. IBN: Which Stock Is the Better Value Option?
- Deutsche Bank Fined $3M by Hong Kong's SFC Over Multiple Breaches
- Thornburg Developing World Fund Q2 2025 Commentary
- JPMorgan Agrees to Pay $330M to Resolve 1MDB AML Allegations
- Columbia Emerging Markets Fund Q2 2025 Commentary (Mutual Fund:EEMAX)
- FLIN ETF: Strong Trends, Poor Track Record (NYSEARCA:FLIN)
- ICICI Bank Faces Roughly $1M Penalty Over Regulatory Non-Compliance
- 16 Upcoming Dividend Increases Including 2 Kings
- Martin Currie Emerging Markets Fund Q2 2025 Commentary (undefined:MCEIX)
- UBS Group Q2 Earnings & Revenues Rise Y/Y, Expenses Decline
- Barclays' Q2 Earnings Increase Y/Y on Growth in Revenues
- ICICI Bank files annual report showing rise in Indian GAAP profit for FY2025
- Barclays Set to Report Q2 Earnings: Here's What You Should Know
- Fidelity Emerging Markets Fund Q2 2025 Commentary (Mutual Fund:FEMKX)
- Deutsche Bank Q2 Earnings Rise Y/Y, Expenses & Provision Fall Y/Y
- Why This 1 Growth Stock Could Be a Great Addition to Your Portfolio
- Deutsche Bank, Other Fast-Moving European Bank Earnings Due. Could They Match U.S. Lenders?
- TD vs. IBN: Which Stock Should Value Investors Buy Now?
- IBN's Q1 Earnings Rise Y/Y on Strong NII & Fee Income, Provisions Up
- ICICI Bank price target raised to INR1,720 from INR1,680 at UBS
- ICICI Bank stock price target raised to INR1,644 by Goldman Sachs
- ICICI Bank ADR earnings missed, revenue topped estimates
- Icici Bank, HDFC Face Key Test As Margins Challenge India Bank Earnings
Дневной диапазон
31.97 32.15
Годовой диапазон
27.42 34.56
- Предыдущее закрытие
- 32.06
- Open
- 31.99
- Bid
- 31.98
- Ask
- 32.28
- Low
- 31.97
- High
- 32.15
- Объем
- 5.487 K
- Дневное изменение
- -0.25%
- Месячное изменение
- 1.88%
- 6-месячное изменение
- 3.09%
- Годовое изменение
- 6.56%
21 сентября, воскресенье