IBN: ICICI Bank Limited

31.98 USD 0.08 (0.25%)
Setor: Finanças Base: US Dollar Moeda de lucro: US Dollar

A taxa do IBN para hoje mudou para -0.25%. Paralelamente, o preço mais baixo no mercado atingiu 31.97 e o mais alto foi 32.15.

Veja a dinâmica do par de moedas ICICI Bank Limited. As cotações em tempo real ajudam a reagir rapidamente aos movimentos do mercado. Ao alternar entre os diferentes períodos de tempo, você pode monitorar tendências e movimentos de preços por minuto, hora, dia, semana ou mês. Use estas informações para prever os movimentos do mercado e tomar decisões de negociação informadas.

Faixa diária
31.97 32.15
Faixa anual
27.42 34.56
Fechamento anterior
32.06
Open
31.99
Bid
31.98
Ask
32.28
Low
31.97
High
32.15
Volume
5.487 K
Mudança diária
-0.25%
Mudança mensal
1.88%
Mudança de 6 meses
3.09%
Mudança anual
6.56%
21 setembro, domingo