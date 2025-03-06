Währungen / HKD
HKD: AMTD Digital Inc American Depositary Shares (every five of whic
1.87 USD 0.03 (1.63%)
Sektor: Technologie Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar
Der Wechselkurs von HKD hat sich für heute um 1.63% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 1.80 bis zu einem Hoch von 1.87 gehandelt.
Verfolgen Sie die AMTD Digital Inc American Depositary Shares (every five of whic-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
Tagesspanne
1.80 1.87
Jahresspanne
1.55 5.80
- Vorheriger Schlusskurs
- 1.84
- Eröffnung
- 1.84
- Bid
- 1.87
- Ask
- 2.17
- Tief
- 1.80
- Hoch
- 1.87
- Volumen
- 146
- Tagesänderung
- 1.63%
- Monatsänderung
- 14.72%
- 6-Monatsänderung
- -11.79%
- Jahresänderung
- -45.64%
