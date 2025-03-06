Valute / HKD
- Panoramica
- Azioni
- Valute
- Criptovalute
- Metalli
- Indici
- Commodities
HKD: AMTD Digital Inc American Depositary Shares (every five of whic
1.98 USD 0.14 (7.61%)
Settore: Tecnologia Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar
Il tasso di cambio HKD ha avuto una variazione del 7.61% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 1.80 e ad un massimo di 2.01.
Segui le dinamiche di AMTD Digital Inc American Depositary Shares (every five of whic. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
HKD News
- TGE-sponsored SPAC files for IPO with SEC
- AMTD IDEA, AMTD Digital and TGE plan cryptocurrency conversion program
- Asia Morning Briefing: Animoca Exec Says U.S. Heat Is Pushing China's Stablecoin Agenda
- Generation Essentials Group stock soars after announcing upcoming film releases
- TGE and Black Spade II set for business combination closure
- AMTD Digital: One More Time, Possibly With The Same Assets
Intervallo Giornaliero
1.80 2.01
Intervallo Annuale
1.55 5.80
- Chiusura Precedente
- 1.84
- Apertura
- 1.84
- Bid
- 1.98
- Ask
- 2.28
- Minimo
- 1.80
- Massimo
- 2.01
- Volume
- 679
- Variazione giornaliera
- 7.61%
- Variazione Mensile
- 21.47%
- Variazione Semestrale
- -6.60%
- Variazione Annuale
- -42.44%
21 settembre, domenica