Devises / HKD
- Aperçu
- Actions
- Devises
- Crypto-monnaies
- Métaux
- Indices
- Matières premières
HKD: AMTD Digital Inc American Depositary Shares (every five of whic
1.98 USD 0.14 (7.61%)
Secteur: Technologie Base: US Dollar Devise de profit: US Dollar
Le taux de change de HKD a changé de 7.61% aujourd'hui. Au cours de la journée, l'instrument a été échangé à un minimum de 1.80 et à un maximum de 2.01.
Suivez la dynamique AMTD Digital Inc American Depositary Shares (every five of whic. Les cotations en temps réel vous aideront à réagir rapidement aux changements du marché. En basculant entre différentes périodes, vous pouvez surveiller les tendances et la dynamique des taux de change par minutes, heures, jours, semaines et mois. Utilisez ces informations pour prévoir les changements du marché et prendre des décisions de trading éclairées.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
HKD Nouvelles
- TGE-sponsored SPAC files for IPO with SEC
- AMTD IDEA, AMTD Digital and TGE plan cryptocurrency conversion program
- Asia Morning Briefing: Animoca Exec Says U.S. Heat Is Pushing China's Stablecoin Agenda
- Generation Essentials Group stock soars after announcing upcoming film releases
- TGE and Black Spade II set for business combination closure
- AMTD Digital: One More Time, Possibly With The Same Assets
Range quotidien
1.80 2.01
Range Annuel
1.55 5.80
- Clôture Précédente
- 1.84
- Ouverture
- 1.84
- Bid
- 1.98
- Ask
- 2.28
- Plus Bas
- 1.80
- Plus Haut
- 2.01
- Volume
- 679
- Changement quotidien
- 7.61%
- Changement Mensuel
- 21.47%
- Changement à 6 Mois
- -6.60%
- Changement Annuel
- -42.44%
20 septembre, samedi