통화 / HKD
HKD: AMTD Digital Inc American Depositary Shares (every five of whic
1.98 USD 0.14 (7.61%)
부문: 기술 베이스: US Dollar 수익 통화: US Dollar
HKD 환율이 오늘 7.61%로 변동했습니다. 당일 이 종목은 저가가 1.80이고 고가는 2.01이었습니다.
AMTD Digital Inc American Depositary Shares (every five of whic 변동을 참고하세요. 실시간 쿼트는 여러분이 시장 변동에 빠르게 대처하는데에 도움이 될 것입니다. 차트 주기를 전환하여 환율의 추세와 변동을 분, 시간, 일, 주 및 월별로 모니터링할 수 있습니다. 이 정보를 사용하여 시장 변화를 예측하고 정보에 입각한 거래 결정을 내리십시오.
일일 변동 비율
1.80 2.01
년간 변동
1.55 5.80
- 이전 종가
- 1.84
- 시가
- 1.84
- Bid
- 1.98
- Ask
- 2.28
- 저가
- 1.80
- 고가
- 2.01
- 볼륨
- 679
- 일일 변동
- 7.61%
- 월 변동
- 21.47%
- 6개월 변동
- -6.60%
- 년간 변동율
- -42.44%
20 9월, 토요일