通貨 / HKD
HKD: AMTD Digital Inc American Depositary Shares (every five of whic
1.84 USD 0.03 (1.66%)
セクター: 技術 ベース: US Dollar 利益通貨: US Dollar
HKDの今日の為替レートは、1.66%変化しました。日中、通貨は1あたり1.79の安値と1.86の高値で取引されました。
AMTD Digital Inc American Depositary Shares (every five of whicダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。
1日のレンジ
1.79 1.86
1年のレンジ
1.55 5.80
- 以前の終値
- 1.81
- 始値
- 1.82
- 買値
- 1.84
- 買値
- 2.14
- 安値
- 1.79
- 高値
- 1.86
- 出来高
- 228
- 1日の変化
- 1.66%
- 1ヶ月の変化
- 12.88%
- 6ヶ月の変化
- -13.21%
- 1年の変化
- -46.51%
