Dövizler / HKD
- Genel bakış
- Hisse senetleri
- Dövizler
- Kripto paralar
- Metaller
- Endeksler
- Emtialar
HKD: AMTD Digital Inc American Depositary Shares (every five of whic
1.98 USD 0.14 (7.61%)
Sektör: Teknoloji Baz: US Dollar Kâr para birimi: US Dollar
HKD fiyatı bugün 7.61% değişti. Gün boyunca enstrüman, Düşük fiyatı olarak 1.80 ve Yüksek fiyatı olarak 2.01 aralığında işlem gördü.
AMTD Digital Inc American Depositary Shares (every five of whic hareketlerini izleyin. Gerçek zamanlı fiyatlar, piyasa değişikliklerine hızlı bir şekilde tepki vermenize yardımcı olacaktır. Farklı zaman dilimleri arasında geçiş yaparak döviz kurunun trendlerini ve hareketlerini dakika, saat, gün, hafta ve ay bazında takip edebilirsiniz. Piyasa değişikliklerini tahmin etmek ve bilinçli alım-satım kararları vermek için bu bilgileri kullanın.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
HKD haberleri
- TGE-sponsored SPAC files for IPO with SEC
- AMTD IDEA, AMTD Digital and TGE plan cryptocurrency conversion program
- Asia Morning Briefing: Animoca Exec Says U.S. Heat Is Pushing China's Stablecoin Agenda
- Generation Essentials Group stock soars after announcing upcoming film releases
- TGE and Black Spade II set for business combination closure
- AMTD Digital: One More Time, Possibly With The Same Assets
Günlük aralık
1.80 2.01
Yıllık aralık
1.55 5.80
- Önceki kapanış
- 1.84
- Açılış
- 1.84
- Satış
- 1.98
- Alış
- 2.28
- Düşük
- 1.80
- Yüksek
- 2.01
- Hacim
- 679
- Günlük değişim
- 7.61%
- Aylık değişim
- 21.47%
- 6 aylık değişim
- -6.60%
- Yıllık değişim
- -42.44%
21 Eylül, Pazar