FiyatlarBölümler
Dövizler / HKD
Geri dön - Hisse senetleri

HKD: AMTD Digital Inc American Depositary Shares (every five of whic

1.98 USD 0.14 (7.61%)
Sektör: Teknoloji Baz: US Dollar Kâr para birimi: US Dollar

HKD fiyatı bugün 7.61% değişti. Gün boyunca enstrüman, Düşük fiyatı olarak 1.80 ve Yüksek fiyatı olarak 2.01 aralığında işlem gördü.

AMTD Digital Inc American Depositary Shares (every five of whic hareketlerini izleyin. Gerçek zamanlı fiyatlar, piyasa değişikliklerine hızlı bir şekilde tepki vermenize yardımcı olacaktır. Farklı zaman dilimleri arasında geçiş yaparak döviz kurunun trendlerini ve hareketlerini dakika, saat, gün, hafta ve ay bazında takip edebilirsiniz. Piyasa değişikliklerini tahmin etmek ve bilinçli alım-satım kararları vermek için bu bilgileri kullanın.

Tam ekran grafik
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

HKD haberleri

Günlük aralık
1.80 2.01
Yıllık aralık
1.55 5.80
Önceki kapanış
1.84
Açılış
1.84
Satış
1.98
Alış
2.28
Düşük
1.80
Yüksek
2.01
Hacim
679
Günlük değişim
7.61%
Aylık değişim
21.47%
6 aylık değişim
-6.60%
Yıllık değişim
-42.44%
21 Eylül, Pazar