Валюты / HKD
- Обзор рынка
- Рынок акций США
- Валюты
- Криптовалюты
- Металлы
- Индексы
- Товары
HKD: AMTD Digital Inc American Depositary Shares (every five of whic
1.81 USD 0.04 (2.26%)
Сектор: Технологии Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar
Курс HKD за сегодня изменился на 2.26%. При этом минимальная цена на торгах достигала 1.73, а максимальная — 1.81.
Следите за динамикой AMTD Digital Inc American Depositary Shares (every five of whic. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Новости HKD
- TGE-sponsored SPAC files for IPO with SEC
- AMTD IDEA, AMTD Digital and TGE plan cryptocurrency conversion program
- Asia Morning Briefing: Animoca Exec Says U.S. Heat Is Pushing China's Stablecoin Agenda
- Generation Essentials Group stock soars after announcing upcoming film releases
- TGE and Black Spade II set for business combination closure
- AMTD Digital: One More Time, Possibly With The Same Assets
Дневной диапазон
1.73 1.81
Годовой диапазон
1.55 5.80
- Предыдущее закрытие
- 1.77
- Open
- 1.76
- Bid
- 1.81
- Ask
- 2.11
- Low
- 1.73
- High
- 1.81
- Объем
- 174
- Дневное изменение
- 2.26%
- Месячное изменение
- 11.04%
- 6-месячное изменение
- -14.62%
- Годовое изменение
- -47.38%
17 сентября, среда
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 1.322 млн
- Пред.
- 1.428 млн
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 1.394 млн
- Пред.
- 1.354 млн
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- -6.4%
- Пред.
- 5.2%
14:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- -1.708 млн
- Пред.
- 3.939 млн
14:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 0.154 млн
- Пред.
- -0.365 млн
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- 4.50%
18:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.