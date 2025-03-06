Moedas / HKD
HKD: AMTD Digital Inc American Depositary Shares (every five of whic
1.80 USD 0.01 (0.55%)
Setor: Tecnologia Base: US Dollar Moeda de lucro: US Dollar
A taxa do HKD para hoje mudou para -0.55%. Paralelamente, o preço mais baixo no mercado atingiu 1.79 e o mais alto foi 1.85.
Veja a dinâmica do par de moedas AMTD Digital Inc American Depositary Shares (every five of whic. As cotações em tempo real ajudam a reagir rapidamente aos movimentos do mercado. Ao alternar entre os diferentes períodos de tempo, você pode monitorar tendências e movimentos de preços por minuto, hora, dia, semana ou mês. Use estas informações para prever os movimentos do mercado e tomar decisões de negociação informadas.
HKD Notícias
Faixa diária
1.79 1.85
Faixa anual
1.55 5.80
- Fechamento anterior
- 1.81
- Open
- 1.82
- Bid
- 1.80
- Ask
- 2.10
- Low
- 1.79
- High
- 1.85
- Volume
- 156
- Mudança diária
- -0.55%
- Mudança mensal
- 10.43%
- Mudança de 6 meses
- -15.09%
- Mudança anual
- -47.67%
18 setembro, quinta-feira
12:30
USD
- Atu.
- 23.2
- Projeç.
- 3.7
- Prév.
- -0.3
12:30
USD
- Atu.
- 5.6
- Projeç.
- 7.6
- Prév.
- 5.9
12:30
USD
- Atu.
- 231 mil
- Projeç.
- 282 mil
- Prév.
- 264 mil
12:30
USD
- Atu.
- 1.920 milh
- Projeç.
- 1.935 milh
- Prév.
- 1.927 milh
14:00
USD
- Atu.
- -0.5%
- Projeç.
- -0.2%
- Prév.
- -0.1%
17:00
USD
- Atu.
- 1.734%
- Projeç.
- Prév.
- 1.985%
20:00
USD
- Atu.
-
- Projeç.
- $123.1 bilh
- Prév.
- $150.8 bilh