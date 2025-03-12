Währungen / HAFC
- Übersicht
- Aktien
- Währungen
- Kryptowährungen
- Metalle
- Indices
- Rohstoffe
HAFC: Hanmi Financial Corporation
25.33 USD 0.25 (0.98%)
Sektor: Finanzen Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar
Der Wechselkurs von HAFC hat sich für heute um -0.98% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 25.20 bis zu einem Hoch von 25.55 gehandelt.
Verfolgen Sie die Hanmi Financial Corporation-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
HAFC News
- Hanmi Financial declares $0.27 quarterly dividend
- Hanmi (HAFC) Q2 2025 Earnings Call Transcript
- Hanmi Financial Corporation 2025 Q2 - Results - Earnings Call Presentation (NASDAQ:HAFC)
- Hanmi Financial Corporation (HAFC) Q2 2025 Earnings Call Transcript
- Earnings call transcript: Hanmi Financial miss in Q2 2025 impacts stock
- Hanmi Financial (HAFC) Q2 Earnings and Revenues Lag Estimates
- Hanmi Financial Q2 2025 slides: earnings decline despite improved asset quality
- Hanmi earnings missed by $0.11, revenue fell short of estimates
- Coca-Cola, Philip Morris, Raytheon lead Tuesday’s earnings lineup
- Are You Looking for a High-Growth Dividend Stock?
- Top 3 Financial Stocks You May Want To Dump This Quarter - Hanmi Financial (NASDAQ:HAFC), LendingClub (NYSE:LC)
- Hanmi Bank Hosts Grand Opening Celebration of New Branch in Duluth, Georgia
- Hanmi Financial: Earnings To Grow Despite Retail Segment’s Drag On Loan Growth (HAFC)
- Hanmi Financial Corporation: Interesting, But Not A Business To Bank On
Tagesspanne
25.20 25.55
Jahresspanne
17.93 27.59
- Vorheriger Schlusskurs
- 25.58
- Eröffnung
- 25.52
- Bid
- 25.33
- Ask
- 25.63
- Tief
- 25.20
- Hoch
- 25.55
- Volumen
- 67
- Tagesänderung
- -0.98%
- Monatsänderung
- 2.01%
- 6-Monatsänderung
- 12.73%
- Jahresänderung
- 36.84%
19 September, Freitag
17:00
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 416
17:00
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 539
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 261.7 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 81.8 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- -173.7 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 25.5 K