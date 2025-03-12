货币 / HAFC
HAFC: Hanmi Financial Corporation
24.91 USD 0.39 (1.59%)
版块: 金融 基础: US Dollar 盈利货币: US Dollar
今日HAFC汇率已更改1.59%。当日，交易品种以低点24.33和高点25.07进行交易。
关注Hanmi Financial Corporation动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
HAFC新闻
- Hanmi Financial declares $0.27 quarterly dividend
- Hanmi (HAFC) Q2 2025 Earnings Call Transcript
- Hanmi Financial Corporation 2025 Q2 - Results - Earnings Call Presentation (NASDAQ:HAFC)
- Hanmi Financial Corporation (HAFC) Q2 2025 Earnings Call Transcript
- Earnings call transcript: Hanmi Financial miss in Q2 2025 impacts stock
- Hanmi Financial (HAFC) Q2 Earnings and Revenues Lag Estimates
- Hanmi Financial Q2 2025 slides: earnings decline despite improved asset quality
- Hanmi earnings missed by $0.11, revenue fell short of estimates
- Coca-Cola, Philip Morris, Raytheon lead Tuesday’s earnings lineup
- Are You Looking for a High-Growth Dividend Stock?
- Top 3 Financial Stocks You May Want To Dump This Quarter - Hanmi Financial (NASDAQ:HAFC), LendingClub (NYSE:LC)
- Hanmi Bank Hosts Grand Opening Celebration of New Branch in Duluth, Georgia
- Hanmi Financial: Earnings To Grow Despite Retail Segment’s Drag On Loan Growth (HAFC)
- Hanmi Financial Corporation: Interesting, But Not A Business To Bank On
日范围
24.33 25.07
年范围
17.93 27.59
- 前一天收盘价
- 24.52
- 开盘价
- 24.63
- 卖价
- 24.91
- 买价
- 25.21
- 最低价
- 24.33
- 最高价
- 25.07
- 交易量
- 53
- 日变化
- 1.59%
- 月变化
- 0.32%
- 6个月变化
- 10.86%
- 年变化
- 34.58%
