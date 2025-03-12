Moedas / HAFC
- Visão do mercado
- Ações
- Moedas
- Criptomoedas
- Metais
- Índices
- Mercadorias
HAFC: Hanmi Financial Corporation
25.16 USD 0.31 (1.25%)
Setor: Finanças Base: US Dollar Moeda de lucro: US Dollar
A taxa do HAFC para hoje mudou para 1.25%. Paralelamente, o preço mais baixo no mercado atingiu 24.65 e o mais alto foi 25.49.
Veja a dinâmica do par de moedas Hanmi Financial Corporation. As cotações em tempo real ajudam a reagir rapidamente aos movimentos do mercado. Ao alternar entre os diferentes períodos de tempo, você pode monitorar tendências e movimentos de preços por minuto, hora, dia, semana ou mês. Use estas informações para prever os movimentos do mercado e tomar decisões de negociação informadas.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
HAFC Notícias
- Hanmi Financial declares $0.27 quarterly dividend
- Hanmi (HAFC) Q2 2025 Earnings Call Transcript
- Hanmi Financial Corporation 2025 Q2 - Results - Earnings Call Presentation (NASDAQ:HAFC)
- Hanmi Financial Corporation (HAFC) Q2 2025 Earnings Call Transcript
- Earnings call transcript: Hanmi Financial miss in Q2 2025 impacts stock
- Hanmi Financial (HAFC) Q2 Earnings and Revenues Lag Estimates
- Hanmi Financial Q2 2025 slides: earnings decline despite improved asset quality
- Hanmi earnings missed by $0.11, revenue fell short of estimates
- Coca-Cola, Philip Morris, Raytheon lead Tuesday’s earnings lineup
- Are You Looking for a High-Growth Dividend Stock?
- Top 3 Financial Stocks You May Want To Dump This Quarter - Hanmi Financial (NASDAQ:HAFC), LendingClub (NYSE:LC)
- Hanmi Bank Hosts Grand Opening Celebration of New Branch in Duluth, Georgia
- Hanmi Financial: Earnings To Grow Despite Retail Segment’s Drag On Loan Growth (HAFC)
- Hanmi Financial Corporation: Interesting, But Not A Business To Bank On
Faixa diária
24.65 25.49
Faixa anual
17.93 27.59
- Fechamento anterior
- 24.85
- Open
- 24.98
- Bid
- 25.16
- Ask
- 25.46
- Low
- 24.65
- High
- 25.49
- Volume
- 48
- Mudança diária
- 1.25%
- Mudança mensal
- 1.33%
- Mudança de 6 meses
- 11.97%
- Mudança anual
- 35.93%
18 setembro, quinta-feira
12:30
USD
- Atu.
- 23.2
- Projeç.
- 3.7
- Prév.
- -0.3
12:30
USD
- Atu.
- 5.6
- Projeç.
- 7.6
- Prév.
- 5.9
12:30
USD
- Atu.
- 231 mil
- Projeç.
- 282 mil
- Prév.
- 264 mil
12:30
USD
- Atu.
- 1.920 milh
- Projeç.
- 1.935 milh
- Prév.
- 1.927 milh
14:00
USD
- Atu.
- -0.5%
- Projeç.
- -0.2%
- Prév.
- -0.1%
17:00
USD
- Atu.
- 1.734%
- Projeç.
- Prév.
- 1.985%
20:00
USD
- Atu.
-
- Projeç.
- $123.1 bilh
- Prév.
- $150.8 bilh