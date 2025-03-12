Divisas / HAFC
HAFC: Hanmi Financial Corporation
24.85 USD 0.33 (1.35%)
Sector: Finanzas Básica: US Dollar Divisa de beneficio: US Dollar
El tipo de cambio de HAFC de hoy ha cambiado un 1.35%. En este caso, el precio mínimo en el mercado ha alcanzado 24.33, mientras que el máximo ha alcanzado 25.41.
HAFC News
- Hanmi Financial declares $0.27 quarterly dividend
- Hanmi (HAFC) Q2 2025 Earnings Call Transcript
- Hanmi Financial Corporation 2025 Q2 - Results - Earnings Call Presentation (NASDAQ:HAFC)
- Hanmi Financial Corporation (HAFC) Q2 2025 Earnings Call Transcript
- Earnings call transcript: Hanmi Financial miss in Q2 2025 impacts stock
- Hanmi Financial (HAFC) Q2 Earnings and Revenues Lag Estimates
- Hanmi Financial Q2 2025 slides: earnings decline despite improved asset quality
- Hanmi earnings missed by $0.11, revenue fell short of estimates
- Coca-Cola, Philip Morris, Raytheon lead Tuesday’s earnings lineup
- Are You Looking for a High-Growth Dividend Stock?
- Top 3 Financial Stocks You May Want To Dump This Quarter - Hanmi Financial (NASDAQ:HAFC), LendingClub (NYSE:LC)
- Hanmi Bank Hosts Grand Opening Celebration of New Branch in Duluth, Georgia
- Hanmi Financial: Earnings To Grow Despite Retail Segment’s Drag On Loan Growth (HAFC)
- Hanmi Financial Corporation: Interesting, But Not A Business To Bank On
Rango diario
24.33 25.41
Rango anual
17.93 27.59
- Cierres anteriores
- 24.52
- Open
- 24.63
- Bid
- 24.85
- Ask
- 25.15
- Low
- 24.33
- High
- 25.41
- Volumen
- 215
- Cambio diario
- 1.35%
- Cambio mensual
- 0.08%
- Cambio a 6 meses
- 10.59%
- Cambio anual
- 34.25%
