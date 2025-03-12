Валюты / HAFC
HAFC: Hanmi Financial Corporation
24.52 USD 0.36 (1.45%)
Сектор: Финансы Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar
Курс HAFC за сегодня изменился на -1.45%. При этом минимальная цена на торгах достигала 24.35, а максимальная — 24.78.
Следите за динамикой Hanmi Financial Corporation. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
Дневной диапазон
24.35 24.78
Годовой диапазон
17.93 27.59
- Предыдущее закрытие
- 24.88
- Open
- 24.78
- Bid
- 24.52
- Ask
- 24.82
- Low
- 24.35
- High
- 24.78
- Объем
- 225
- Дневное изменение
- -1.45%
- Месячное изменение
- -1.25%
- 6-месячное изменение
- 9.12%
- Годовое изменение
- 32.47%
