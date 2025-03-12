FiyatlarBölümler
Dövizler / HAFC
HAFC: Hanmi Financial Corporation

25.19 USD 0.39 (1.52%)
Sektör: Finansal Baz: US Dollar Kâr para birimi: US Dollar

HAFC fiyatı bugün -1.52% değişti. Gün boyunca enstrüman, Düşük fiyatı olarak 25.09 ve Yüksek fiyatı olarak 25.55 aralığında işlem gördü.

Hanmi Financial Corporation hareketlerini izleyin. Gerçek zamanlı fiyatlar, piyasa değişikliklerine hızlı bir şekilde tepki vermenize yardımcı olacaktır. Farklı zaman dilimleri arasında geçiş yaparak döviz kurunun trendlerini ve hareketlerini dakika, saat, gün, hafta ve ay bazında takip edebilirsiniz. Piyasa değişikliklerini tahmin etmek ve bilinçli alım-satım kararları vermek için bu bilgileri kullanın.

Günlük aralık
25.09 25.55
Yıllık aralık
17.93 27.59
Önceki kapanış
25.58
Açılış
25.52
Satış
25.19
Alış
25.49
Düşük
25.09
Yüksek
25.55
Hacim
528
Günlük değişim
-1.52%
Aylık değişim
1.45%
6 aylık değişim
12.11%
Yıllık değişim
36.09%
