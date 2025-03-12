Dövizler / HAFC
HAFC: Hanmi Financial Corporation
25.19 USD 0.39 (1.52%)
Sektör: Finansal Baz: US Dollar Kâr para birimi: US Dollar
HAFC fiyatı bugün -1.52% değişti. Gün boyunca enstrüman, Düşük fiyatı olarak 25.09 ve Yüksek fiyatı olarak 25.55 aralığında işlem gördü.
Hanmi Financial Corporation hareketlerini izleyin. Gerçek zamanlı fiyatlar, piyasa değişikliklerine hızlı bir şekilde tepki vermenize yardımcı olacaktır. Farklı zaman dilimleri arasında geçiş yaparak döviz kurunun trendlerini ve hareketlerini dakika, saat, gün, hafta ve ay bazında takip edebilirsiniz. Piyasa değişikliklerini tahmin etmek ve bilinçli alım-satım kararları vermek için bu bilgileri kullanın.
HAFC haberleri
- Hanmi Financial declares $0.27 quarterly dividend
- Hanmi (HAFC) Q2 2025 Earnings Call Transcript
- Hanmi Financial Corporation 2025 Q2 - Results - Earnings Call Presentation (NASDAQ:HAFC)
- Hanmi Financial Corporation (HAFC) Q2 2025 Earnings Call Transcript
- Earnings call transcript: Hanmi Financial miss in Q2 2025 impacts stock
- Hanmi Financial (HAFC) Q2 Earnings and Revenues Lag Estimates
- Hanmi Financial Q2 2025 slides: earnings decline despite improved asset quality
- Hanmi earnings missed by $0.11, revenue fell short of estimates
- Coca-Cola, Philip Morris, Raytheon lead Tuesday’s earnings lineup
- Are You Looking for a High-Growth Dividend Stock?
- Top 3 Financial Stocks You May Want To Dump This Quarter - Hanmi Financial (NASDAQ:HAFC), LendingClub (NYSE:LC)
- Hanmi Bank Hosts Grand Opening Celebration of New Branch in Duluth, Georgia
- Hanmi Financial: Earnings To Grow Despite Retail Segment’s Drag On Loan Growth (HAFC)
- Hanmi Financial Corporation: Interesting, But Not A Business To Bank On
Günlük aralık
25.09 25.55
Yıllık aralık
17.93 27.59
- Önceki kapanış
- 25.58
- Açılış
- 25.52
- Satış
- 25.19
- Alış
- 25.49
- Düşük
- 25.09
- Yüksek
- 25.55
- Hacim
- 528
- Günlük değişim
- -1.52%
- Aylık değişim
- 1.45%
- 6 aylık değişim
- 12.11%
- Yıllık değişim
- 36.09%
21 Eylül, Pazar