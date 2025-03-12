QuotazioniSezioni
Valute / HAFC
HAFC: Hanmi Financial Corporation

25.19 USD 0.39 (1.52%)
Settore: Finanziario Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar

Il tasso di cambio HAFC ha avuto una variazione del -1.52% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 25.09 e ad un massimo di 25.55.

Segui le dinamiche di Hanmi Financial Corporation. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.

Intervallo Giornaliero
25.09 25.55
Intervallo Annuale
17.93 27.59
Chiusura Precedente
25.58
Apertura
25.52
Bid
25.19
Ask
25.49
Minimo
25.09
Massimo
25.55
Volume
528
Variazione giornaliera
-1.52%
Variazione Mensile
1.45%
Variazione Semestrale
12.11%
Variazione Annuale
36.09%
20 settembre, sabato