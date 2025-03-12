Valute / HAFC
HAFC: Hanmi Financial Corporation
25.19 USD 0.39 (1.52%)
Settore: Finanziario Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar
Il tasso di cambio HAFC ha avuto una variazione del -1.52% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 25.09 e ad un massimo di 25.55.
Segui le dinamiche di Hanmi Financial Corporation. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.
Intervallo Giornaliero
25.09 25.55
Intervallo Annuale
17.93 27.59
- Chiusura Precedente
- 25.58
- Apertura
- 25.52
- Bid
- 25.19
- Ask
- 25.49
- Minimo
- 25.09
- Massimo
- 25.55
- Volume
- 528
- Variazione giornaliera
- -1.52%
- Variazione Mensile
- 1.45%
- Variazione Semestrale
- 12.11%
- Variazione Annuale
- 36.09%
20 settembre, sabato