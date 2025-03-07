Währungen / FLL
FLL: Full House Resorts Inc
3.47 USD 0.02 (0.57%)
Sektor: Konjunkturabhängige Güter Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar
Der Wechselkurs von FLL hat sich für heute um -0.57% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 3.43 bis zu einem Hoch von 3.54 gehandelt.
Verfolgen Sie die Full House Resorts Inc-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
FLL News
- Full House Resorts director Green buys $35,368 in stock
- Full House Resorts, Inc. (FLL) Q2 2025 Earnings Call Transcript
- Full House Resorts Inc earnings missed by $0.10, revenue fell short of estimates
- Full House Resorts: The Stock Will Either Return To Limbo Or Climb Higher (NASDAQ:FLL)
- Full House Resorts stock price target raised to $5 from $4 at JMP
- Full House Resorts promotes Lewis Fanger to president and CFO
- Full House Resorts Q3 2024 slides: New properties boost revenue despite EBITDA challenges
- Full House Resorts stock jumps after CEO buys $1.28M in shares
- Golden Entertainment: Buybacks, Dividends, Deleveraging = Happy Shareholders (NASDAQ:GDEN)
- JMP maintains Full House Resorts stock with $4 target
- Full House Resorts extends CFO contract, holds annual meeting
- Susie Lee from Nevada’s 3rd district sells Full House Resorts stocks
- Full House Resorts: After Recent Sell-Off, Time To Roll The Dice (NASDAQ:FLL)
- Full House Resorts, Inc. (FLL) Q4 2024 Earnings Call Transcript
Tagesspanne
3.43 3.54
Jahresspanne
2.86 5.60
- Vorheriger Schlusskurs
- 3.49
- Eröffnung
- 3.50
- Bid
- 3.47
- Ask
- 3.77
- Tief
- 3.43
- Hoch
- 3.54
- Volumen
- 25
- Tagesänderung
- -0.57%
- Monatsänderung
- -3.07%
- 6-Monatsänderung
- -16.79%
- Jahresänderung
- -31.15%
19 September, Freitag
17:00
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 416
17:00
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 539
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 261.7 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 81.8 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- -173.7 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 25.5 K