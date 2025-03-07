Moedas / FLL
- Visão do mercado
- Ações
- Moedas
- Criptomoedas
- Metais
- Índices
- Mercadorias
FLL: Full House Resorts Inc
3.47 USD 0.08 (2.36%)
Setor: Consumo cíclico de demanda Base: US Dollar Moeda de lucro: US Dollar
A taxa do FLL para hoje mudou para 2.36%. Paralelamente, o preço mais baixo no mercado atingiu 3.47 e o mais alto foi 3.49.
Veja a dinâmica do par de moedas Full House Resorts Inc. As cotações em tempo real ajudam a reagir rapidamente aos movimentos do mercado. Ao alternar entre os diferentes períodos de tempo, você pode monitorar tendências e movimentos de preços por minuto, hora, dia, semana ou mês. Use estas informações para prever os movimentos do mercado e tomar decisões de negociação informadas.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
FLL Notícias
- Full House Resorts director Green buys $35,368 in stock
- Full House Resorts, Inc. (FLL) Q2 2025 Earnings Call Transcript
- Full House Resorts Inc earnings missed by $0.10, revenue fell short of estimates
- Full House Resorts: The Stock Will Either Return To Limbo Or Climb Higher (NASDAQ:FLL)
- Full House Resorts stock price target raised to $5 from $4 at JMP
- Full House Resorts promotes Lewis Fanger to president and CFO
- Full House Resorts Q3 2024 slides: New properties boost revenue despite EBITDA challenges
- Full House Resorts stock jumps after CEO buys $1.28M in shares
- Golden Entertainment: Buybacks, Dividends, Deleveraging = Happy Shareholders (NASDAQ:GDEN)
- JMP maintains Full House Resorts stock with $4 target
- Full House Resorts extends CFO contract, holds annual meeting
- Susie Lee from Nevada’s 3rd district sells Full House Resorts stocks
- Full House Resorts: After Recent Sell-Off, Time To Roll The Dice (NASDAQ:FLL)
- Full House Resorts, Inc. (FLL) Q4 2024 Earnings Call Transcript
Faixa diária
3.47 3.49
Faixa anual
2.86 5.60
- Fechamento anterior
- 3.39
- Open
- 3.48
- Bid
- 3.47
- Ask
- 3.77
- Low
- 3.47
- High
- 3.49
- Volume
- 10
- Mudança diária
- 2.36%
- Mudança mensal
- -3.07%
- Mudança de 6 meses
- -16.79%
- Mudança anual
- -31.15%
18 setembro, quinta-feira
12:30
USD
- Atu.
- 23.2
- Projeç.
- 3.7
- Prév.
- -0.3
12:30
USD
- Atu.
- 5.6
- Projeç.
- 7.6
- Prév.
- 5.9
12:30
USD
- Atu.
- 231 mil
- Projeç.
- 282 mil
- Prév.
- 264 mil
12:30
USD
- Atu.
- 1.920 milh
- Projeç.
- 1.935 milh
- Prév.
- 1.927 milh
14:00
USD
- Atu.
- -0.5%
- Projeç.
- -0.2%
- Prév.
- -0.1%
17:00
USD
- Atu.
- 1.734%
- Projeç.
- Prév.
- 1.985%
20:00
USD
- Atu.
-
- Projeç.
- $123.1 bilh
- Prév.
- $150.8 bilh