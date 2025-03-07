通貨 / FLL
- 概要
- 株
- 通貨
- 暗号通貨
- 金属
- 指数
- コモディティ
FLL: Full House Resorts Inc
3.49 USD 0.10 (2.95%)
セクター: 消費者向けサイクル ベース: US Dollar 利益通貨: US Dollar
FLLの今日の為替レートは、2.95%変化しました。日中、通貨は1あたり3.41の安値と3.50の高値で取引されました。
Full House Resorts Incダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
FLL News
- Full House Resorts director Green buys $35,368 in stock
- Full House Resorts, Inc. (FLL) Q2 2025 Earnings Call Transcript
- Full House Resorts Inc earnings missed by $0.10, revenue fell short of estimates
- Full House Resorts: The Stock Will Either Return To Limbo Or Climb Higher (NASDAQ:FLL)
- Full House Resorts stock price target raised to $5 from $4 at JMP
- Full House Resorts promotes Lewis Fanger to president and CFO
- Full House Resorts Q3 2024 slides: New properties boost revenue despite EBITDA challenges
- Full House Resorts stock jumps after CEO buys $1.28M in shares
- Golden Entertainment: Buybacks, Dividends, Deleveraging = Happy Shareholders (NASDAQ:GDEN)
- JMP maintains Full House Resorts stock with $4 target
- Full House Resorts extends CFO contract, holds annual meeting
- Susie Lee from Nevada’s 3rd district sells Full House Resorts stocks
- Full House Resorts: After Recent Sell-Off, Time To Roll The Dice (NASDAQ:FLL)
- Full House Resorts, Inc. (FLL) Q4 2024 Earnings Call Transcript
1日のレンジ
3.41 3.50
1年のレンジ
2.86 5.60
- 以前の終値
- 3.39
- 始値
- 3.42
- 買値
- 3.49
- 買値
- 3.79
- 安値
- 3.41
- 高値
- 3.50
- 出来高
- 133
- 1日の変化
- 2.95%
- 1ヶ月の変化
- -2.51%
- 6ヶ月の変化
- -16.31%
- 1年の変化
- -30.75%
19 9月, 金曜日
17:00
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 416
17:00
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 539
19:30
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 261.7 K
19:30
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 81.8 K
19:30
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- -173.7 K
19:30
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 25.5 K