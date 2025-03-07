Dövizler / FLL
FLL: Full House Resorts Inc
3.45 USD 0.04 (1.15%)
Sektör: Tüketici - Döngüsel Baz: US Dollar Kâr para birimi: US Dollar
FLL fiyatı bugün -1.15% değişti. Gün boyunca enstrüman, Düşük fiyatı olarak 3.43 ve Yüksek fiyatı olarak 3.54 aralığında işlem gördü.
Full House Resorts Inc hareketlerini izleyin. Gerçek zamanlı fiyatlar, piyasa değişikliklerine hızlı bir şekilde tepki vermenize yardımcı olacaktır. Farklı zaman dilimleri arasında geçiş yaparak döviz kurunun trendlerini ve hareketlerini dakika, saat, gün, hafta ve ay bazında takip edebilirsiniz. Piyasa değişikliklerini tahmin etmek ve bilinçli alım-satım kararları vermek için bu bilgileri kullanın.
FLL haberleri
- Full House Resorts director Green buys $35,368 in stock
- Full House Resorts, Inc. (FLL) Q2 2025 Earnings Call Transcript
- Full House Resorts Inc earnings missed by $0.10, revenue fell short of estimates
- Full House Resorts: The Stock Will Either Return To Limbo Or Climb Higher (NASDAQ:FLL)
- Full House Resorts stock price target raised to $5 from $4 at JMP
- Full House Resorts promotes Lewis Fanger to president and CFO
- Full House Resorts Q3 2024 slides: New properties boost revenue despite EBITDA challenges
- Full House Resorts stock jumps after CEO buys $1.28M in shares
- Golden Entertainment: Buybacks, Dividends, Deleveraging = Happy Shareholders (NASDAQ:GDEN)
- JMP maintains Full House Resorts stock with $4 target
- Full House Resorts extends CFO contract, holds annual meeting
- Susie Lee from Nevada’s 3rd district sells Full House Resorts stocks
- Full House Resorts: After Recent Sell-Off, Time To Roll The Dice (NASDAQ:FLL)
- Full House Resorts, Inc. (FLL) Q4 2024 Earnings Call Transcript
Günlük aralık
3.43 3.54
Yıllık aralık
2.86 5.60
- Önceki kapanış
- 3.49
- Açılış
- 3.50
- Satış
- 3.45
- Alış
- 3.75
- Düşük
- 3.43
- Yüksek
- 3.54
- Hacim
- 134
- Günlük değişim
- -1.15%
- Aylık değişim
- -3.63%
- 6 aylık değişim
- -17.27%
- Yıllık değişim
- -31.55%
