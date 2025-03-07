Valute / FLL
FLL: Full House Resorts Inc
3.45 USD 0.04 (1.15%)
Settore: Beni di Consumo Ciclici Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar
Il tasso di cambio FLL ha avuto una variazione del -1.15% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 3.43 e ad un massimo di 3.54.
Segui le dinamiche di Full House Resorts Inc. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.
Intervallo Giornaliero
3.43 3.54
Intervallo Annuale
2.86 5.60
- Chiusura Precedente
- 3.49
- Apertura
- 3.50
- Bid
- 3.45
- Ask
- 3.75
- Minimo
- 3.43
- Massimo
- 3.54
- Volume
- 134
- Variazione giornaliera
- -1.15%
- Variazione Mensile
- -3.63%
- Variazione Semestrale
- -17.27%
- Variazione Annuale
- -31.55%
21 settembre, domenica