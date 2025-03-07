QuotazioniSezioni
FLL: Full House Resorts Inc

3.45 USD 0.04 (1.15%)
Settore: Beni di Consumo Ciclici Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar

Il tasso di cambio FLL ha avuto una variazione del -1.15% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 3.43 e ad un massimo di 3.54.

Segui le dinamiche di Full House Resorts Inc. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.

Intervallo Giornaliero
3.43 3.54
Intervallo Annuale
2.86 5.60
Chiusura Precedente
3.49
Apertura
3.50
Bid
3.45
Ask
3.75
Minimo
3.43
Massimo
3.54
Volume
134
Variazione giornaliera
-1.15%
Variazione Mensile
-3.63%
Variazione Semestrale
-17.27%
Variazione Annuale
-31.55%
21 settembre, domenica