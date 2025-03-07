Divisas / FLL
- Panorámica
- Acciones
- Divisas
- Criptomonedas
- Metales
- Índices
- Mercancías
FLL: Full House Resorts Inc
3.39 USD 0.07 (2.02%)
Sector: Valores de Consumo Cíclico Básica: US Dollar Divisa de beneficio: US Dollar
El tipo de cambio de FLL de hoy ha cambiado un -2.02%. En este caso, el precio mínimo en el mercado ha alcanzado 3.39, mientras que el máximo ha alcanzado 3.60.
Siga la dinámica de la pareja de divisas Full House Resorts Inc. El gráfico histórico le mostrará cómo ha cambiado el precio de %AssetName% en el pasado. Alternando entre diferentes marcos temporales, podrá monitorear las tendencias y la dinámica del tipo de cambio por minutos, horas, días, semanas y meses. Use esta información para predecir los cambios en el mercado y tomar decisiones comerciales fundamentadas.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
FLL News
- Full House Resorts director Green buys $35,368 in stock
- Full House Resorts, Inc. (FLL) Q2 2025 Earnings Call Transcript
- Full House Resorts Inc earnings missed by $0.10, revenue fell short of estimates
- Full House Resorts: The Stock Will Either Return To Limbo Or Climb Higher (NASDAQ:FLL)
- Full House Resorts stock price target raised to $5 from $4 at JMP
- Full House Resorts promotes Lewis Fanger to president and CFO
- Full House Resorts Q3 2024 slides: New properties boost revenue despite EBITDA challenges
- Full House Resorts stock jumps after CEO buys $1.28M in shares
- Golden Entertainment: Buybacks, Dividends, Deleveraging = Happy Shareholders (NASDAQ:GDEN)
- JMP maintains Full House Resorts stock with $4 target
- Full House Resorts extends CFO contract, holds annual meeting
- Susie Lee from Nevada’s 3rd district sells Full House Resorts stocks
- Full House Resorts: After Recent Sell-Off, Time To Roll The Dice (NASDAQ:FLL)
- Full House Resorts, Inc. (FLL) Q4 2024 Earnings Call Transcript
Rango diario
3.39 3.60
Rango anual
2.86 5.60
- Cierres anteriores
- 3.46
- Open
- 3.48
- Bid
- 3.39
- Ask
- 3.69
- Low
- 3.39
- High
- 3.60
- Volumen
- 242
- Cambio diario
- -2.02%
- Cambio mensual
- -5.31%
- Cambio a 6 meses
- -18.71%
- Cambio anual
- -32.74%
18 septiembre, jueves
12:30
USD
- Act.
-
- Pronós.
- 3.7
- Prev.
- -0.3
12:30
USD
- Act.
-
- Pronós.
- 7.6
- Prev.
- 5.9
12:30
USD
- Act.
-
- Pronós.
- 282 K
- Prev.
- 263 K
12:30
USD
- Act.
-
- Pronós.
- 1.935 M
- Prev.
- 1.939 M
14:00
USD
- Act.
-
- Pronós.
- -0.2%
- Prev.
- -0.1%
17:00
USD
- Act.
-
- Pronós.
- Prev.
- 1.985%
20:00
USD
- Act.
-
- Pronós.
- $123.1 B
- Prev.
- $150.8 B