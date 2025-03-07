货币 / FLL
FLL: Full House Resorts Inc
3.46 USD 0.03 (0.86%)
版块: 消费类周期性 基础: US Dollar 盈利货币: US Dollar
今日FLL汇率已更改-0.86%。当日，交易品种以低点3.36和高点3.53进行交易。
关注Full House Resorts Inc动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
FLL新闻
- Full House Resorts director Green buys $35,368 in stock
- Full House Resorts, Inc. (FLL) Q2 2025 Earnings Call Transcript
- Full House Resorts Inc earnings missed by $0.10, revenue fell short of estimates
- Full House Resorts: The Stock Will Either Return To Limbo Or Climb Higher (NASDAQ:FLL)
- Full House Resorts stock price target raised to $5 from $4 at JMP
- Full House Resorts promotes Lewis Fanger to president and CFO
- Full House Resorts Q3 2024 slides: New properties boost revenue despite EBITDA challenges
- Full House Resorts stock jumps after CEO buys $1.28M in shares
- Golden Entertainment: Buybacks, Dividends, Deleveraging = Happy Shareholders (NASDAQ:GDEN)
- JMP maintains Full House Resorts stock with $4 target
- Full House Resorts extends CFO contract, holds annual meeting
- Susie Lee from Nevada’s 3rd district sells Full House Resorts stocks
- Full House Resorts: After Recent Sell-Off, Time To Roll The Dice (NASDAQ:FLL)
- Full House Resorts, Inc. (FLL) Q4 2024 Earnings Call Transcript
日范围
3.36 3.53
年范围
2.86 5.60
- 前一天收盘价
- 3.49
- 开盘价
- 3.53
- 卖价
- 3.46
- 买价
- 3.76
- 最低价
- 3.36
- 最高价
- 3.53
- 交易量
- 461
- 日变化
- -0.86%
- 月变化
- -3.35%
- 6个月变化
- -17.03%
- 年变化
- -31.35%
